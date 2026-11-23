В рамках Транспортной недели Глава республики Радий Хабиров провел серию встреч с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, руководителями федеральных ведомств и главами крупнейших корпораций. Итогом этой работы стали не только новые финансовые вливания, но и четкий план инфраструктурного рывка, который определит развитие региона на годы вперед.

Национальный проект и федеральная поддержка

Ключевым событием стала встреча с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Вице-премьер высоко оценил темпы строительства в Башкортостане многоквартирного жилья, ввод которого по состоянию на 1 октября на 34 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом 53 площадки в регионе выделили для реализации проектов комплексного развития территорий.

Марат Хуснуллин отметил и активное дорожное строительство, благодаря чему в нормативном состоянии находится более 73 процентов опорной сети региона.

«Развитие транспортной и жилищной инфраструктуры напрямую определяет качество жизни людей, создаёт условия для роста экономики и повышения связанности территорий», — подчеркнул Марат Хуснуллин.

Глава Башкортостана выразил признательность за плодотворную совместную работу с федеральным центром и эффективность стимулирующих механизмов, способствующих динамичному развитию региона.

— Национальный проект «Инфраструктура для жизни» — один из ключевых для нашей республики. В рамках нацпроекта мы привлекли более 10 млрд рублей федеральных средств. Мы строим жилье, инфраструктурные объекты, благоустраиваем территории. Большое внимание уделяем развитию дорожного и транспортного хозяйства, — отметил Радий Хабиров. — Хочу поблагодарить нашего Президента, правительство России и вас, уважаемый Марат Шакирзянович, за поддержку планов и начинаний республики.

Руководитель региона сообщил, что в начале недели в Уфе открыли новый участок улицы имени Города Галле, который соединил федеральную трассу М-5 «Урал» с подъездом к магистрали М-12 «Восток».

На встрече также обсудили перспективы реализации масштабных транспортных проектов в столице Башкортостана. В их числе — строительство южного обхода Уфы и продолжения проспекта Салавата Юлаева, возведение мостового перехода через Белую в створе улицы Интернациональной, а также ремонт старого Затонского моста.

В беседе с корреспондентом Башинформа Глава Башкортостана подвёл основные итоги встречи.

— Марат Шакирзянович с большим уважением относится к нашей республике. Он крупный руководитель, который предъявляет определённые требования, чтобы эффективно расходовать федеральные средства, вовремя выполнять намеченные планы. И Башкортостан в этой части демонстрирует высокую дисциплину, — отметил Радий Хабиров. — Мы рассмотрели большой проект по строительству южного обхода Уфы. Его параметры нам понятны, важно проработать финансовую схему. Это непростой объект, который требует постоянного внимания. Кроме того, есть задача довести дорогу Уфа – Дюртюли до первой категории, её мы также выполним в течение нескольких лет.

За системный подход к модернизации транспортной инфраструктуры управленческая команда республики была отмечена дипломом на церемонии награждения по итогам реализации нацпроекта.

Вице-премьер поздравил управленческую команду Башкортостана с наградой и поблагодарил за системный подход к модернизации транспортной инфраструктуры.

— Хочу поблагодарить Главу республики, руководство дорожных учреждений за добросовестную работу и бесценный вклад в развитие отрасли. Необходимо удерживать темп, несмотря на любые трудности, чтобы дороги в нашей стране продолжали строиться и становиться безопаснее и комфортнее, — сказал вице-премьер.

Отметим, что Башкортостан в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» принимает участие в трёх федеральных программах, направленных на развитие дорожной и транспортной отрасли.

Так, благодаря направлению «Региональная и местная дорожная сеть» в республике ведут работы на 88 объектах, из них 62 — за счёт средств федерального бюджета. Речь идёт о реконструкции, ремонте автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения общей протяжённостью 222,1 км. Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» позволил в 2026 году внедрить интеллектуальные транспортные системы. А в рамках реализации проекта «Развитие общественного транспорта» республика получила федеральные средства на приобретение автобусов.

Дороги: от Южного обхода до трассы М-12

Дорожная карта, которую Глава региона привез из Москвы, впечатляет масштабами. Главный проект — строительство Южного обхода Уфы.

«Это порядка 76 млрд рублей инвестиций. Проект почти готов к реализации, надеюсь, приступим к нему ближе к 2030 году. Он сильно разгрузит агломерацию Уфы», — заявил Радий Хабиров в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту «Башинформа».

Не менее важным стало обсуждение трассы М-12 «Восток» с председателем правления ГК «Автодор» Вячеславом Петушенко. По территории Башкортостана уже проходят два участка магистрали.

«М-12 толкает туризм — люди едут по хорошей дороге, развивается автотуризм. А такие проекты, как Южные ворота или мост в створе Интернациональной, требуют обязательного наличия потенциала жилищного строительства. Мы доказали, что там будет активная застройка, и именно поэтому получили эти деньги», — подчеркнул Радий Хабиров.

Вячеслав Петушенко подтвердил высокий уровень взаимодействия:

«Мы продолжим комплексную модернизацию этих трасс, уделим особое внимание дорогам опорной сети региона. Эти маршруты имеют ключевое значение — они соединяют Уфу с крупными промышленными центрами — Стерлитамаком, Салаватом, Сибаем и другими городами… Сегодня 72,5 процента дорог опорной сети региона находятся в нормативном состоянии».

Руководитель «Автодора» также отметил мультипликативный эффект от запуска новых объектов:

«В ноябре 2026 года в Бураевском районе начал работу новый многофункциональный комплекс с торговым залом и кафе, а также санитарным блоком и душевыми для водителей-дальнобойщиков. На площадке также создали зону отдыха с детским игровым и воркаут-оборудованием».

Аэропорт «Уфа» и небо для пассажиров

Подготовка к саммиту ШОС в 2028 году стала сквозной темой большинства переговоров. На встрече с врио руководителя Росавиации Натальей Андриановой обсуждалась реконструкция аэродромного комплекса на условиях концессии.

«В 2028 году в рамках проведения в Уфе саммита ШОС мы ожидаем приезд глав более 30 государств. Есть вопросы по развитию перронной сети — к началу мероприятия нужно увеличить стоянку для широкофюзеляжных самолётов», — пояснил Радий Хабиров.

«Мы сегодня обсудили задачу расширить аэродромную инфраструктуру. Это позволит принимать до 30 широкофюзеляжных самолётов глав государств… Но главное — технические стоянки нужны для обслуживания самолётов, а значит — больше комфорта пассажирам», — добавил Глава региона во время общения со спецкором «Башинформа».

Отметим, что стоимость реконструкции — 5,1 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей — средства федерального бюджета. Проектно-сметная документация готова, получено положительное заключение Главгосэкспертизы России. Условия проекта необходимо согласовать с Росавиацией, Минтрансом России и другими федеральными структурами.

Глава Башкортостана также обратился с просьбой оказать содействие в ускоренном рассмотрении документов и заключении концессионного соглашения в первом полугодии 2027 года.

Наталья Андрианова отметила, что реконструкция аэродромного комплекса «Уфа» была запланирована в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» на 2028–2030 годы.

— Планы, действительно, были на эти сроки. Но мы понимаем всю важность предстоящего мероприятия. Это важная государственная задача. Сейчас с учётом новых условий, конечно, сдвинем сроки «влево» и постараемся заключить соглашение к 1 июня 2027 года, — сказала Наталья Андрианова. — Республике нужно подготовить соответствующее обращение, это помогло бы нам ускориться.

Врио руководителя Росавиации также подчеркнула, что в 2025 году уфимский аэропорт обслужил почти 5 млн пассажиров.

— Достойный пассажиропоток. Крупный аэропорт, с развитой маршрутной сетью. У нас вчера состоялся отбор для субсидирования перевозок — у Башкортостана всё на уровне прошлого года и даже с небольшим увеличением. Думаю, что взаимодействие региональных властей и федерального центра даёт хороший результат, — резюмировала Наталья Андрианова во время беседы со специальным корреспондентом «Башинформа».

Параллельно Глава республики договорился с генеральным директором «Аэрофлота» Сергеем Александровским об увеличении частоты рейсов.

«Нам нужно увеличивать мобильность наших людей. Мы уже летаем на Дальний Восток, в Сибирь, на юг, на Кавказ, в Центральную Россию. Договорились с „Аэрофлотом“ о рейсах в Красноярск — это откроет нашим жителям прямой путь в Юго-Восточную Азию, например, в Бангкок», — рассказал Радий Хабиров спецкору «Башинформа».

Сергей Александровский выразил готовность расширить маршрутную сеть, а глава аэропорта «Уфа» Александр Андреев уточнил, что в планах на 2027 год — рейсы в Мурманск, Волгоград и Красноярск.

Развивается и региональная авиация. На встрече с руководством авиакомпании «Азимут» Павел Удод сообщил, что в 2026 году компания выполняла полеты из Уфы по семи маршрутам, включая Самарканд и Тбилиси, со средней загрузкой бортов более 90 процентов.

— Важно, что та каркасная модель нашей работы, которая была разработана для Уфы, сохраняется. Аэропорт столицы Башкортостана — один из самых удобных для компании, — сказал Павел Удод, отвечая на вопрос специального корреспондента «Башинформа». — В перспективе также рассчитываем начать пополнение парка воздушных судов, то есть сделать шаг в направлении более серьёзного развития.

«„Азимут“ — партнёрская для нас компания, с которой мы плодотворно взаимодействуем в части расширения маршрутной сети», — отметил Радий Хабиров.

Цифра и безопасность

Важным вектором стало взаимодействие с «Ростелекомом». На встрече с президентом компании Михаилом Осеевским обсуждалось участие оператора в подготовке к саммиту ШОС, в частности, создание системы интеллектуального видеонаблюдения «Безопасный город».

«Мы уже достаточно эффективно работаем в рамках организации пунктов весогабаритного контроля, а также установки комплексов фото- и видеофиксации правонарушений для повышения безопасности дорожного движения — начинали с 200 камер, а теперь их больше 1800», — напомнил Радий Хабиров.

Михаил Осеевский поблагодарил управленческую команду Башкортостана за плодотворное сотрудничество и предложил ряд новых инициатив. Речь идёт в том числе о создании каналов связи и поставке оборудования за счёт инвестиций «Ростелекома» в рамках подготовки к саммиту.

— У нас большой опыт в организации таких масштабных мероприятий, для них готовится специальная цифровая, телекоммуникационная инфраструктура. Мы видим, как развивается Башкортостан и наша работа в республике. У нас есть прорывные технологии. В их числе — уникальный проект «Цифровой улей» по развитию сельского хозяйства, который тиражируется у вас и больше нигде в стране. И сегодня целый ряд компаний и предпринимателей им пользуется. Мы готовы обсудить дальнейшие перспективы нашей совместной работы», — рассказал генеральный директор «Ростелекома» спецкору «Башинформа».

Репутация как капитал

Подводя итоги форума, Радий Хабиров сделал акцент на нематериальном, но важнейшем активе — доверии федерального центра и репутации «региона понятных правил».

«К нам относятся как к надёжной команде. Может быть, где-то мы не кричим о себе на каждом углу, но спокойно делаем своё дело — и нас уважают», — резюмировал Глава Башкортостана.

Транспортная неделя-2026 показала: Башкортостан сегодня — это регион, который не просто просит средства, а предлагает готовые, просчитанные проекты, гарантируя безупречное исполнение. И федеральный центр отвечает на это встречными инвестициями в будущее республики.