Благодаря договоренностям с руководством РЖД, достигнутым в том числе на площадках форума, парк пригородных поездов в Башкирии за пять лет обновился на 70%. В республике запущены маршруты «Южного экспресса» (Уфа — Оренбург), «Западного экспресса» (Уфа — Абдулино) и «Горного экспресса» (Уфа — Айгир — Белорецк) с использованием современных составов «Ласточка», «Финист» и «Орлан».

«Наши совместные планы с Российскими железными дорогами иногда бывают даже дерзкими. Мы смело открываем новые маршруты для наших жителей… Жители с удовольствием ездят на них», — подчеркивает Радий Хабиров.

Начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев подтверждает эффективность этой работы: «Без заинтересованности со стороны региона Башкирия не сделала бы такой ощутимый рывок вперед… уровень обновления подвижного состава уже достиг рекордных 70 процентов».

Связанность территорий

В октябре 2025 года вице-премьер Марат Хуснуллин в режиме видеосвязи открыл движение по реконструированному мосту через реку Ик на границе с Татарстаном.

«Реконструированный мост на границе Башкортостана и Татарстана повысит надёжность транспортной связи между регионами», — заявил Хуснуллин.

Радий Хабиров добавил, что для жителей двух республик мост дружбы имеет особое социальное значение: «По обеим сторонам моста живут родственники, семьи. Важно не забывать и о деловой активности, которая здесь, безусловно, вырастет».

Городская мобильность

В Уфе при федеральной поддержке реализуется большой проект «Южные ворота». «Будем разгружать дорожную сеть за счёт строительства новых объектов… Это дорогой объект, порядка 60 млрд рублей. С этим вопросом я обращался к Президенту России, он поставил положительную визу», — говорил Радий Хабиров.

Проект «Южные ворота» — это ключевой элемент новой транспортной стратегии Уфы, который обсуждался на «Транспортной неделе» в Москве как флагманский пример комплексного развития городской агломерации. Для экономики региона и комфорта жителей этот проект имеет мультипликативный эффект, выходящий далеко за рамки обычного дорожного строительства.

Суть и масштаб проекта «Южные ворота» — это не просто одна дорога, а создание нового транспортного каркаса для южной части Уфы. Проект объединяет реконструкцию существующих магистралей и строительство принципиально новых объектов:

Реконструкция улицы Пугачёва: расширение до четырех полос, строительство двухуровневой развязки на пересечении с улицей Генерала Рыленко.

расширение до четырех полос, строительство двухуровневой развязки на пересечении с улицей Генерала Рыленко. Новый мост через реку Белую: вантовый мост в створе Кузнецовского затона с выходом на трассу Уфа — Оренбург и развязку у торгового центра «Мега».

вантовый мост в створе Кузнецовского затона с выходом на трассу Уфа — Оренбург и развязку у торгового центра «Мега». Южный обход: соединение микрорайонов Кузнецовский затон, Цветы Башкирии и Кооперативная поляна с федеральной трассой М-5, минуя перегруженный центр города.

Эффект для экономики региона

Снижение логистических издержек. Сейчас около 90 тысяч автомобилей в сутки (половина всего въездного трафика Уфы) проходят через старые мосты в центре города. «Южные ворота» заберут на себя значительную часть грузового и транзитного трафика. Для бизнеса это означает предсказуемое время доставки грузов в южные районы города и в аэропорт, а также снижение затрат на топливо и амортизацию техники. Стимул для жилищного строительства. Проект реализуется синхронно с программой комплексного развития территорий (КРТ). Только в трех микрорайонах («Южные ворота») планируется возвести 1,9 млн кв. метров нового жилья. Без новой дороги и моста такая плотность застройки привела бы к транспортному коллапсу. Инфраструктура создает спрос на недвижимость: территория становится пригодной для жизни бизнес- и среднего класса. Развитие ритейла и сервиса. Выход трассы напрямую к ТРЦ «Мега» и торговому комплексу «Метро» увеличивает их зону охвата. Для инвесторов это сигнал к строительству новых автосалонов, АЗС и логистических хабов вдоль нового коридора. Финансовый механизм. Проект реализуется за счет инфраструктурного бюджетного кредита — республике одобрено 14,8 млрд рублей на 15 лет под 3% годовых. Это классический пример того, как федеральная поддержка, согласованная на площадках «Транспортной недели», запускает маховик региональных строек. Общая стоимость только первого этапа оценивается в 12,4 миллиарда рублей.

Польза для жителей

Экономия времени. Для жителей Затона, Кооперативной поляны и Шакши путь в центр города и на работу в южные промзоны сократится на 20–30 минут за счет исключения крюка через центр и ликвидации пробок у Монумента Дружбы. Безопасность. Реконструкция улицы Пугачёва и строительство новых развязок переводят эти участки в более высокую категорию безопасности, снижая количество очагов аварийности. Экология и качество жизни. Вывод транзитных фур из центра Уфы (от улицы Воровского и проспекта Октября) на южный обход кардинально снизит уровень шума и загазованности в историческом центре и густонаселенных спальных районах. Связанность агломерации. Проект превращает разрозненные поселки (Цветы Башкирии, Кузнецовский затон) в единый жилой массив с полноценной социальной инфраструктурой. В планах Минстроя — обустройство рекреационных зон, терренкуров в городских лесах и создание единого общественного пространства.

Механика успеха: от стенда к подписи Президента

Именно на полях «Транспортной недели» были одобрены проекты строительства мостового перехода через Белую в створе улицы Интернациональной, реконструкции уфимского вокзала и модернизации подходов к М-12.

Проекты, одобренные на «Транспортной неделе», также оказали прямое и системное влияние на инвестиционный климат региона, трансформировав его из пассивного получателя федеральных субсидий в активного игрока на рынке инфраструктурных инвестиций.

Снижение инфраструктурных рисков для крупного бизнеса

Для любого крупного инвестора (промышленного девелопера, логистического оператора, производителя) критическим фактором является стоимость и скорость доставки сырья и готовой продукции. Решения, лоббируемые Радием Хабировым на федеральном уровне, напрямую снижают эти издержки.

Включение Башкортостана в трассу М-12 «Восток» и модернизация Р-240 Уфа — Оренбург делают регион базовым для создания распределительных центров федеральных ритейлеров и маркетплейсов. Инвестор понимает, что дорога не просто существует на карте, а находится под личным контролем Главы региона, который ежегодно подтверждает приоритетность этих проектов перед федеральным Минтрансом. Это гарантирует стабильность транспортных коридоров на десятилетия вперед.

Привлечение частного капитала через механизмы государственно-частного партнерства

«Транспортная неделя» служит площадкой для презентации региона крупным финансовым институтам — банкам развития, негосударственным пенсионным фондам и строительным консорциумам.

Успех таких проектов, как Восточный выезд в Уфе, где была получена поддержка Президента России, демонстрирует бизнесу готовность республики работать со сложными финансовыми моделями. Когда инвестор видит, что регион способен защищать свои проекты на высшем уровне и получать софинансирование, это резко снижает порог входа для частного капитала. Транспортный форум фактически становится витриной для поиска соинвесторов на такие масштабные объекты, как строительство Южного обхода Уфы.

Формирование имиджа «региона понятных правил»

Регулярное присутствие Радия Хабирова на ключевых сессиях форума с конкретными папками проектов формирует у федерального центра и крупного бизнеса репутацию региона, который точно знает, чего хочет.

Инвестиционный климат — это не только деньги, но и доверие. Тот факт, что проекты, впервые представленные на стенде Башкортостана, спустя короткое время получают одобрение федерального центра и финансирование, создает имидж высокой исполнительской дисциплины. Инвесторы охотнее идут в регионы, где бюрократический цикл от идеи до первого ковша земли максимально сокращен благодаря административному ресурсу руководства.

Развитие смежных секторов экономики

Транспортная инфраструктура, презентуемая на форуме, выступает мультипликатором для других отраслей. Улучшение дорожной сети напрямую стимулирует внутренний туризм, что привлекает инвесторов в гостиничный бизнес и сферу услуг. Кроме того, масштабные стройки создают гарантированный спрос на продукцию местных производителей стройматериалов, что повышает инвестиционную привлекательность добывающей и обрабатывающей промышленности самого региона.

«Транспортная неделя» для Башкортостана — это инструмент снижения неопределенности. Она переводит инвестиционный климат из плоскости обещаний в плоскость конкретных, паспортизированных и защищенных на федеральном уровне проектов. Для инвестора это означает предсказуемость: он видит, что транспортный каркас региона строится опережающими темпами, а значит, его собственные вложения в производство или логистику будут обеспечены необходимой инфраструктурой.

Участие в «Транспортной неделе» — это не расходы на командировку делегации, а прямые инвестиции в будущее республики. Каждый миллиард федеральных средств, привлеченный благодаря личным переговорам Радия Хабирова с министрами и вице-премьерами, оборачивается для Башкирии новыми дорогами, по которым жители быстрее добираются до работы, а бизнес — до рынков сбыта.