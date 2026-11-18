Под руководством Главы республики Радия Хабирова этот федеральный форум превратился в главный инструмент лоббизма, позволяющий конвертировать географическое положение региона в реальные инфраструктурные объекты, федеральные деньги и новые рабочие места.
Для экономики республики участие в «Транспортной неделе» имеет прямой измеримый эффект. Башкортостан позиционирует себя как ключевой транспортно-логистический узел на пересечении Европы, Урала и Сибири. Как отмечают аналитики, такой подход превращает географию в конкурентное преимущество, открывая региону доступ к транзитным коридорам ЕАЭС.
Результатом ежегодных переговоров в Москве стало включение республики в крупнейшие федеральные проекты.
Федеральная трасса М-12 «Восток»
22 декабря 2024 года президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи дал старт движению на 65-километровом участке магистрали в Илишевском районе.
«Эти объезды выведут транзитные потоки из городов и посёлков, сделают движение более безопасным, позитивно скажутся на качестве жизни людей, их экологическом благополучии», — подчеркнул глава государства.
16 июля 2025 года президент Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт запуску движения на участке Дюртюли — Ачит протяженностью 275 километров федеральной автодороги М-12 «Восток».
«Позвольте мне от имени жителей Башкортостана поблагодарить вас за постоянную поддержку развития нашей республики, за решение проложить автомагистраль М-12 по нашей территории. Эта трасса существенно улучшит дорожную инфраструктуру. Для примера, теперь по завершении строительства этой дороги от Уфы до Москвы можно будет доехать в полтора раза быстрее», — сказал тогда Радий Хабиров.
Для экономики это означает кратное снижение логистических издержек и регион становится еще более привлекательным для размещения распределительных центров и промышленных предприятий.
Мультипликативный эффект
Развитие транспортной сети напрямую стимулирует смежные отрасли. В сентябре 2025 года началось масштабное обновление участка Р-240 Уфа — Оренбург стоимостью более 4 млрд рублей. В этом году оно завершилось.
«По обходу Стерлитамака мы работы завершили. В конце года его откроем. И этот в прошлом достаточно травмоопасный участок, скажем так, «полетит». Дальше мы планировали расширить трассу практически до Зиргана. К сожалению, это мешают сделать нормативы — там нет такого потока машин, который позволил бы нам сделать четырёхполосную дорогу. Но мы не сбрасываем со счетов этот проект и в будущем его реализуем.
Безусловно, в центре внимания наши федеральные трассы М-5 и М-7. Совместно с Росавтодором мы поддерживаем их состояние на высоком уровне. Там есть узкие участки, ряд работ сдвинули вправо. Тем не менее они не остановлены. В планах Минтранса России эти объекты есть, средства там заложены.
По территории Башкортостана также проходит трасса М-12. Это отличная история и огромный инфраструктурный багаж для республики. Но необходимо построить дорогу от Уфы до Дюртюлей с выездом на эту трассу. В ближайшее время начнутся проектные работы. В числе дальнейших задач, которые мы ставим перед собой, — дорога Стерлитамак – Белорецк – Сибай. Там сложная гористая местность, строительство будет идти несколько лет. Но мы это понемногу делаем», — отметил Глава Башкортостана на Прямой линии.
Проблемы дорожной сети остаются главным приоритетом для жителей Башкортостана. Статистика Прямой линии Радия Хабирова наглядно демонстрирует: из 7,4 тысячи обращений 1450 (около 17,2% от общего числа) касались именно состояния дорог.
Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, регулярно встречающийся с Радием Хабировым на полях форума, отмечает высокую динамику:
«Регион планомерно развивается. Активно идёт ввод жилья, объектов дорожной инфраструктуры… Благодаря совместной работе мы построили участок трассы М-12 "Дюртюли — Ачит". Сейчас стоит задача расширить и проезд до Уфы, чтобы жители республики могли комфортно добираться до федеральной трассы "Восток"».
Если для бизнеса важны грузопотоки и сроки доставки, то для жителей республики эффект от решений, принятых на «Транспортной неделе», измеряется минутами, спасенными жизнями и доступностью услуг.
Обходные пути федеральных трасс выводят транзитный трафик из населенных пунктов. Это не только снижает уровень шума и загазованности, но и кардинально уменьшает количество ДТП. Радий Хабиров, комментируя строительство М-12, отметил: «Дорога проходила и практически разрезала несколько населённых пунктов. Сейчас этого не будет. За это огромная благодарность от наших жителей».
Железнодорожная революция
Благодаря договоренностям с руководством РЖД, достигнутым в том числе на площадках форума, парк пригородных поездов в Башкирии за пять лет обновился на 70%. В республике запущены маршруты «Южного экспресса» (Уфа — Оренбург), «Западного экспресса» (Уфа — Абдулино) и «Горного экспресса» (Уфа — Айгир — Белорецк) с использованием современных составов «Ласточка», «Финист» и «Орлан».
«Наши совместные планы с Российскими железными дорогами иногда бывают даже дерзкими. Мы смело открываем новые маршруты для наших жителей… Жители с удовольствием ездят на них», — подчеркивает Радий Хабиров.
Начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев подтверждает эффективность этой работы: «Без заинтересованности со стороны региона Башкирия не сделала бы такой ощутимый рывок вперед… уровень обновления подвижного состава уже достиг рекордных 70 процентов».
Связанность территорий
В октябре 2025 года вице-премьер Марат Хуснуллин в режиме видеосвязи открыл движение по реконструированному мосту через реку Ик на границе с Татарстаном.
«Реконструированный мост на границе Башкортостана и Татарстана повысит надёжность транспортной связи между регионами», — заявил Хуснуллин.
Радий Хабиров добавил, что для жителей двух республик мост дружбы имеет особое социальное значение: «По обеим сторонам моста живут родственники, семьи. Важно не забывать и о деловой активности, которая здесь, безусловно, вырастет».
Городская мобильность
В Уфе при федеральной поддержке реализуется большой проект «Южные ворота». «Будем разгружать дорожную сеть за счёт строительства новых объектов… Это дорогой объект, порядка 60 млрд рублей. С этим вопросом я обращался к Президенту России, он поставил положительную визу», — говорил Радий Хабиров.
Проект «Южные ворота» — это ключевой элемент новой транспортной стратегии Уфы, который обсуждался на «Транспортной неделе» в Москве как флагманский пример комплексного развития городской агломерации. Для экономики региона и комфорта жителей этот проект имеет мультипликативный эффект, выходящий далеко за рамки обычного дорожного строительства.
Суть и масштаб проекта «Южные ворота» — это не просто одна дорога, а создание нового транспортного каркаса для южной части Уфы. Проект объединяет реконструкцию существующих магистралей и строительство принципиально новых объектов:
Эффект для экономики региона
Польза для жителей
Именно на полях «Транспортной недели» были одобрены проекты строительства мостового перехода через Белую в створе улицы Интернациональной, реконструкции уфимского вокзала и модернизации подходов к М-12.
Проекты, одобренные на «Транспортной неделе», также оказали прямое и системное влияние на инвестиционный климат региона, трансформировав его из пассивного получателя федеральных субсидий в активного игрока на рынке инфраструктурных инвестиций.
Снижение инфраструктурных рисков для крупного бизнеса
Для любого крупного инвестора (промышленного девелопера, логистического оператора, производителя) критическим фактором является стоимость и скорость доставки сырья и готовой продукции. Решения, лоббируемые Радием Хабировым на федеральном уровне, напрямую снижают эти издержки.
Включение Башкортостана в трассу М-12 «Восток» и модернизация Р-240 Уфа — Оренбург делают регион базовым для создания распределительных центров федеральных ритейлеров и маркетплейсов. Инвестор понимает, что дорога не просто существует на карте, а находится под личным контролем Главы региона, который ежегодно подтверждает приоритетность этих проектов перед федеральным Минтрансом. Это гарантирует стабильность транспортных коридоров на десятилетия вперед.
Привлечение частного капитала через механизмы государственно-частного партнерства
«Транспортная неделя» служит площадкой для презентации региона крупным финансовым институтам — банкам развития, негосударственным пенсионным фондам и строительным консорциумам.
Успех таких проектов, как Восточный выезд в Уфе, где была получена поддержка Президента России, демонстрирует бизнесу готовность республики работать со сложными финансовыми моделями. Когда инвестор видит, что регион способен защищать свои проекты на высшем уровне и получать софинансирование, это резко снижает порог входа для частного капитала. Транспортный форум фактически становится витриной для поиска соинвесторов на такие масштабные объекты, как строительство Южного обхода Уфы.
Формирование имиджа «региона понятных правил»
Регулярное присутствие Радия Хабирова на ключевых сессиях форума с конкретными папками проектов формирует у федерального центра и крупного бизнеса репутацию региона, который точно знает, чего хочет.
Инвестиционный климат — это не только деньги, но и доверие. Тот факт, что проекты, впервые представленные на стенде Башкортостана, спустя короткое время получают одобрение федерального центра и финансирование, создает имидж высокой исполнительской дисциплины. Инвесторы охотнее идут в регионы, где бюрократический цикл от идеи до первого ковша земли максимально сокращен благодаря административному ресурсу руководства.
Развитие смежных секторов экономики
Транспортная инфраструктура, презентуемая на форуме, выступает мультипликатором для других отраслей. Улучшение дорожной сети напрямую стимулирует внутренний туризм, что привлекает инвесторов в гостиничный бизнес и сферу услуг. Кроме того, масштабные стройки создают гарантированный спрос на продукцию местных производителей стройматериалов, что повышает инвестиционную привлекательность добывающей и обрабатывающей промышленности самого региона.
«Транспортная неделя» для Башкортостана — это инструмент снижения неопределенности. Она переводит инвестиционный климат из плоскости обещаний в плоскость конкретных, паспортизированных и защищенных на федеральном уровне проектов. Для инвестора это означает предсказуемость: он видит, что транспортный каркас региона строится опережающими темпами, а значит, его собственные вложения в производство или логистику будут обеспечены необходимой инфраструктурой.
Участие в «Транспортной неделе» — это не расходы на командировку делегации, а прямые инвестиции в будущее республики. Каждый миллиард федеральных средств, привлеченный благодаря личным переговорам Радия Хабирова с министрами и вице-премьерами, оборачивается для Башкирии новыми дорогами, по которым жители быстрее добираются до работы, а бизнес — до рынков сбыта.
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