«Земляки, спасибо!»: Воинам из Башкирии в СВО доставлен крупнейший по составу гумконвой

Военнослужащие добровольческих батальонов имени Героев России Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова и мобилизованные получили вторую в этом году гуманитарную помощь, отправленную по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова. Корреспондент информационного агентства «Башинформ», принявший участие в отправке гуманитарного конвоя 1 февраля, лично убедился в том, что караван стал самым крупным по составу и численности за всё время проведения специальной военной операции.
Башкирским воинам из республики в составе 43 фур направлены квадрокоптеры, ноутбуки, тепловизоры, антидроны, генераторы, печи, бензопилы, строительные инструменты и даже стиральные машины. Но особенно бойцы были рады двум десяткам легковых автомобилей повышенной проходимости. Гуманитарный конвой прибыл на Донбасс поздно вечером, сообщило «Башкирское спутниковое телевидение», съёмочная группа которого находится на Донбассе. За внедорожниками военнослужащие приехали сами, поскольку крупнотоннажная техника до передовой не едет, пояснили наши коллеги.
Среди доставленной техники особенно выделяется УАЗ. Четырёхколёсного помощника бойцам подготовил депутат из Аскинского района Дамир Аубакиров. Как ранее сообщал «Башинформ», народному избраннику стало известно, что в зоне активных боевых действий не на чем вывозить раненых. После этого он с товарищами за 10 дней подготовил автомобиль: специалисты усилили кузов и покрыли маскировочной расцветкой. Теперь обновлённая «буханка», усердно трудившаяся на «гражданке», продолжит служить верой и правдой на передовой.
«Автомобили на передовой, как и оружие, медикаменты, спецоборудование, всегда необходимы. Спасибо землякам за машины, они очень нужны для вывоза раненых», — говорит боец с позывным «Абрар».
Гуманитарный конвой сформировали 17 муниципалитетов Башкирии. Но этим дело не ограничилось. Как и в середине января, главы целого ряда районов и городов выехали к своим землякам, пожали крепкие солдатские руки и передали им приветы от Радия Хабирова, жителей Башкирии, и конечно же, от родных и близких.
Тут надо отметить, что приятным, трогательным моментом стала встреча отца и сына. Взрослые мужчины крепко обнялись и несколько минут не могли выговорить слова. Оно и понятно, сколько бы лет ни было твоему ребёнку, он всегда остаётся тем, кого надо оберегать и защищать. Но сейчас перед отцом стоит его сын с обветренным лицом, его крепкие руки сжимают цевьё, взгляд острый, внимательный. И такие сыновья Башкирии сейчас защищают Родину и делают всё, чтобы отцы гордились воинами, продолжали строить дома, выращивать хлеб и воспитывать новое поколение патриотов, готовых в любую минуту встать в строй за Отчизну.
Гуманитарку своим землякам доставили 13 глав районных администраций. Один из них — глава администрации Аскинского района Динис Юсупов, уже вернувшийся домой. Он поделился своими впечатлениями от поездки с информагентством «Башинформ».
«К сожалению, не смог увидеть всех аскинцев. На вторую линию вышли только представители подразделений. Бойцы возмужали, все здоровы, настроение у них боевое. Ребята рассказали, что друг за друга стоят горой, поддерживают, подбадривают. Они передали землякам большой привет и поблагодарили односельчан за внимание. Там, в полевых условиях, воинам нужно всё: строительные материалы, инструмент, генераторы, тепловизоры, продукты питания. Мы постарались максимально загрузить два УАЗа и „Ниву“, которые тоже передали бойцам. Что могу сказать? Конечно, там обстановка напряжённая. Но бойцы сохраняют спокойствие и делают всё, чтобы защитить нашу страну. Ну, а наша задача — обеспечить их всем необходимым. И мы будем это делать столько, сколько потребуется», — сказал собеседник агентства.
«В первую очередь, мы ориентировались на запросы и пожелания самих бойцов — кому-то необходимы машины, кому-то обмундирование и определенные приборы. Мы со всеми на связи и привезли самое необходимое», — добавил глава Белорецкого района Андрей Иванюта.
«Регулярно участвуем в формировании гумконвоев, но в этот раз ехали расширенным составом. От нашего района полную фуру загрузили со всеми ребятам необходимыми вещами — две машины, печка на ходу, баню собрали, люди всем муниципалитетом именные посылки готовили», — сказал руководитель Балтачевского района Ильгиз Субушев.
Гуманитарная колонна была разделена, мера необходима в целях безопасности. Дороги, по которым частичка Башкирии отправилась к воинам, ведут в Сватово, Мелитополь, Донецк, Луганск, Рубежное, Северодонецк, Новоайдар.
Наши коллеги по пути передали груз, который по личному поручению Главы республики Радия Хабирова предназначен бойцам отдельного танкового батальона 76-й десантно-штурмовой дивизии, в которой служит уроженец Башкирии, Герой России Борис Дудко.
«Наш командир Борис Дудко проявил себя героем на поле боя, сейчас он помогает с организацией гуманитарной помощи из республики. Спасибо Радию Хабирову за такую поддержку», — говорит боец «Шёпот».
Итак, фуры разгружены. Техника разворачивается в направлении Башкирии за очередной партией гуманитарного груза. А вот башкирские воины в отпуск не торопятся, хотя и скучают по своим родным краям. Но и тут проявляется башкирский характер: сначала надо дело закончить — очистить землю Донбасса от нечисти, а потом уже и домой можно.
«Спасибо, что не забываете нас, поддерживаете. Главе Башкирии Радию Хабирову большое спасибо. Не переживайте за нас. Скоро вернёмся домой с победой. Всем родственникам и всей республике привет!» — сказал боец «Шахтёр», сжимая крепко в руках верный АК.
Напомним, гуманитарная помощь военнослужащим из Башкирии оказывается по поручению Главы республики Радия Хабирова, который неоднократно подчёркивает, что ни один боец и его семья не останутся без внимания.
Как ранее писал «Башинформ», обеспечение участников СВО из республики всем необходимым организовано на системном уровне. Добровольческие батальоны имени Героев России Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова, национального героя Салавата Юлаева получили в 2022 году более ста единиц колёсной техники, а также экскаватор, болотоход и квадроцикл, бронированные «Уралы» и бани на колёсах.
Добавим, Башкирия оказывает всестороннюю помощь и поддержку не только бойцам-землякам, но и воинам из других регионов России.
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Проект «Ярҙам — время добрых дел» реализуется агентством «Башинформ» на средства гранта Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ совместно с региональной общественной молодежной организацией «Башкирское молодежное движение «Максат» Республики Башкортостан.