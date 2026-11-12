Преподаватель лицея из Башкирии рассказал о службе в «БАРСе»

После службы в армии Ильшат Гафаров начал заниматься с детьми. Он стал педагогом, когда только образовалось движение «Юнармия», а сейчас работает заместителем начальника кадетской школы по воспитательной работе при лицее села Булгаково.

Сейчас времени на школу из-за службы почти не остаётся. Дело в том, что Ильшат Гафаров в настоящее время служит заместителем командира республиканского отряда «Боевой армейский резерв страны». В беседе с «Башинформом» Ильшат Гафаров рассказал, как он оказался в «БАРСе» и чем занимается в отряде.

«В 2025 году я вступил в мобилизационный людской резерв. В 2026 году, когда образовался отряд „БАРС“, мне предложили должность заместителя командира отряда по тылу. Я сразу согласился, потому что, как человек военный, отслуживший 26 лет в Вооружённых силах, не мог оставаться в стороне. Тем более и мой старший сын сейчас защищает небо Крыма в войсках РЭБ», — рассказал Ильшат Гафаров.