Преподаватель лицея из Башкирии рассказал о службе в «БАРСе»

Государственную награду получил и майор запаса Ильшат Гафаров, отслуживший более четверти века в Вооружённых силах РФ.
После службы в армии Ильшат Гафаров начал заниматься с детьми. Он стал педагогом, когда только образовалось движение «Юнармия», а сейчас работает заместителем начальника кадетской школы по воспитательной работе при лицее села Булгаково.
Сейчас времени на школу из-за службы почти не остаётся. Дело в том, что Ильшат Гафаров в настоящее время служит заместителем командира республиканского отряда «Боевой армейский резерв страны». В беседе с «Башинформом» Ильшат Гафаров рассказал, как он оказался в «БАРСе» и чем занимается в отряде.
«В 2025 году я вступил в мобилизационный людской резерв. В 2026 году, когда образовался отряд „БАРС“, мне предложили должность заместителя командира отряда по тылу. Я сразу согласился, потому что, как человек военный, отслуживший 26 лет в Вооружённых силах, не мог оставаться в стороне. Тем более и мой старший сын сейчас защищает небо Крыма в войсках РЭБ», — рассказал Ильшат Гафаров.
По словам Ильшата Гафарова, на нём вещевое и продовольственное снабжение, ГСМ, медицинское обеспечение и многое другое.
Подготовка бойцов на одном из полигонов Минобороны РФ, пояснил Ильшат Гафаров, длится 24 дня. Сначала идёт одиночная подготовка, затем занятия по специальностям. Завершаются сборы слаживанием подразделения.
«После обучения резервистов распределяют на заводы и другие объекты критической инфраструктуры. Дежурство длится два месяца, после чего они возвращаются на свои места работы. В год служат шесть месяцев, обычно два через два, но по желанию можно служить больше, написав рапорт. Многие так и делают», — отметил Ильшат Гафаров.
Ильшат Гафаров очень любит жизнь. Она у него довольно насыщенная. Ранее он становился частым героем в фоторепортажах Валерия Шахова с матчей «Салавата Юлаева». Также Ильшат Гафаров любит мотоциклы и три года состоял в клубе «Ночные волки», но пришлось уйти из-за нехватки времени.
Словом, его жизнь наполнена эмоциями и впечатлениями. Но сейчас его дело — это защита Родины, родной республики и России.
Напомним, республиканский отряд «БАРС» сформировали в Башкирии 1 июня 2026 года после того, как регион столкнулся с регулярными атаками беспилотников на нефтеперерабатывающий комплекс Уфы и другие критически важные объекты.
На начальном этапе в отряд вошли триста мужчин с боевым опытом, включая ветеранов специальной военной операции, а уже к осени Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что свыше полутора тысяч бойцов «БАРСа» с оружием в руках обеспечивают защиту неба над республикой. Первое боевое крещение отряд получил в конце июня 2026 года, когда помог отразить массированную атаку на нефтеперерабатывающий комплекс Уфы. Тогда, по словам Радия Хабирова, были сбиты 12 беспилотников.
На заседании регионального оперативного штаба в августе 2026 года Радий Хабиров особо отметил роль отряда.
«Пассивная защита предприятий показывает себя достаточно эффективно. При этом важно, что мы дополнительно приняли ряд решений и усилились отрядами „БАРС“, на которые возложены задачи по охране нашего неба. Эту работу мы будем совершенствовать и дальше», — сказал Глава Башкирии.
В отряд «БАРС» приглашают мужчин в возрасте до 52 лет, в том числе тех, кто хочет защищать родную республику без отрыва от основной работы. Для этого нужно обратиться к заместителю командира отряда майору Ильдусу Ибрагимову по номеру 8-987-253-65-30.
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