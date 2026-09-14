Ветераны СВО Башкирии провели для детей «Курс молодого бойца»

Помощник Главы Башкирии, председатель Ассоциации ветеранов СВО РБ Оскар Ситдиков считает, что ребята с ограниченными возможностями здоровья не должны чувствовать себя «отделёнными от мира» — они часть общей большой команды. Об этом он заявил после «Курса молодого бойца для юных Героев», который прошёл в минувшие выходные в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. Интерактивную площадку организовала Ассоциация ветеранов СВО Башкортостана в рамках благотворительного слёта «Территория героев».

Участниками события стали дети с ограниченными возможностями здоровья. Для многих из них общение с участниками и ветеранами СВО, погрузившее их в военную атмосферу, стало особенным и волнительным событием. Несмотря на то, что по состоянию здоровья кто-то из ребят никогда не сможет пройти реальную военную службу, военнослужащие постарались создать условия, чтобы каждый почувствовал себя частью настоящей команды.

Оскар Ситдиков подчеркнул, что этот проект не просто благотворительность, а проверка на человечность.

«Когда мы проводим для них „Курс молодого бойца“, мы не делаем скидок на здоровье. Мы учим их работать в команде, преодолевать себя, доверять товарищу. И вы знаете, они справляются. Может, не так быстро, как другие. Но с таким упорством, которому позавидуют многие взрослые. Главная мысль, которую я хочу донести до этих ребят: „Ты можешь. Ты сильный. И мы рядом“. Ветераны не дадут в обиду. Мы сами прошли через боль, через ограничения. Мы знаем, как это — когда кажется, что ты не справишься. И поэтому мы говорим: „Ты справишься. Мы поможем“. Такие проекты нужны не только детям. Они нужны и нам. Потому что они возвращают нас к простым и важным вещам: доброте, терпению, умению радоваться чужой победе», — отметил Оскар Ситдиков.