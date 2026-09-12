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15:00 (UTC+5), 12 Сентября 2026

Радий Хабиров встретился с участниками слета «Территория героев 2026»

Фото: Азат Гиззатуллин | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

12 сентября в Чишминском районе Глава Башкортостана Радий Хабиров на территории военно – патриотического парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова встретился с участниками патриотического слета «Территория героев 2026».  На мероприятие приехали 132 ребенка с ограниченными возможностями здоровья с родителями, из них 44 дети участников СВО.

Руководитель республики осмотрел выставку и локации слета, где ребята смогли познакомиться с образцами пожарной и спасательной техники. Представители Ассоциации ветеранов специальной военной операции рассказали, что они рассказали детям, какое вооружение используется сегодня в Вооруженных силах России. У участников слета была возможность попробовать свои возможности в специальном страйкбол -тире и для них была организована военно – тактическая игра «Ликвидация».

Также для ребят были проведены мастер – классы по авиамоделированию, созданию окопных свечей и плетению маскировочных сетей. Они смогли ознакомиться  с выставкой Поискового движения России, экспозиции Музея боевой Славы. Педагоги Салаватского колледжа провели для участников слета профориентационную работу по профессиям, которые ребята могут выбрать в будущем. Представители кинологической службы республики рассказали Главе региона, что они познакомили участников слета с собаками – терапевтами.

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