Радий Хабиров пригласил участников «Территории героев» на хоккейный матч

В частности, родители ребят отметили необходимость открытия дополнительных коррекционных начальных классов в школах республики, установки пандусов и расширения доступной среды, а также выступили с инициативой организовать для них программу, аналогичную «Башкирскому долголетию».
Руководитель региона поручил Минтруду республики рассмотреть это предложение.
Ребята поинтересовались у Радия Хабирова особенностями его работы, а также отношением к спорту, домашним животным. Руководитель региона пригласил участников слёта на домашний матч хоккейной команды «Салават Юлаев».
Вместе с Радием Хабировым участников слёта приехали поддержать Герой России Рафик Ихсанов, председатель Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, председатель региональной Ассоциации ветеранов СВО Оскар Ситдиков, самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин и паралимпиец, общественный деятель, блогер Рустам Набиев. Они рассказали, кем мечтали стать в детстве, как научиться преодолевать трудности и воспитать в себе лидерские качества.
Глава Башкортостана поблагодарил волонтёров и родителей за заботу о подрастающем поколении.
«Очень рад, что на слёт приехали со всей республики. Ребятам желаю быть выдержанными, не пасовать перед трудностями и всегда идти вперёд. Знаю, что у родителей много забот, благодарю за вашу энергию и труд. Мы очень сопереживаем вам. Спасибо большое и волонтёрам за поддержку таких семей, — сказал Радий Хабиров. — Важно, чтобы в нашем обществе научились цивилизованному и доброму отношению друг к другу. Поэтому тема, связанная с детьми, у меня всегда на первом месте. Говорю это не для красного словца — я так искренне считаю и всегда буду на вашей стороне. Помните, что мы вместе, республика стремится сделать вашу жизнь лучше».
Руководитель региона особо подчеркнул, что не допустит в муниципалитетах и госучреждениях неуважительного отношения к семьям с особенными детьми.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.