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21:01 (UTC+5), 12 Сентября 2026

Радий Хабиров пригласил участников «Территории героев» на хоккейный матч

Сегодня в парке «Патриот» Глава Башкирии Радий Хабиров во время встречи с участниками патриотического слёта «Территория героев» ответил на их вопросы.

Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ
Азат Гиззатуллин
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В частности, родители ребят отметили необходимость открытия дополнительных коррекционных начальных классов в школах республики, установки пандусов и расширения доступной среды, а также выступили с инициативой организовать для них программу, аналогичную «Башкирскому долголетию».

Руководитель региона поручил Минтруду республики рассмотреть это предложение.

Ребята поинтересовались у Радия Хабирова особенностями его работы, а также отношением к спорту, домашним животным. Руководитель региона пригласил участников слёта на домашний матч хоккейной команды «Салават Юлаев».

Вместе с Радием Хабировым участников слёта приехали поддержать Герой России Рафик Ихсанов, председатель Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, председатель региональной Ассоциации ветеранов СВО Оскар Ситдиков, самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин и паралимпиец, общественный деятель, блогер Рустам Набиев. Они рассказали, кем мечтали стать в детстве, как научиться преодолевать трудности и воспитать в себе лидерские качества.

Глава Башкортостана поблагодарил волонтёров и родителей за заботу о подрастающем поколении.

«Очень рад, что на слёт приехали со всей республики. Ребятам желаю быть выдержанными, не пасовать перед трудностями и всегда идти вперёд. Знаю, что у родителей много забот, благодарю за вашу энергию и труд. Мы очень сопереживаем вам. Спасибо большое и волонтёрам за поддержку таких семей, — сказал Радий Хабиров. — Важно, чтобы в нашем обществе научились цивилизованному и доброму отношению друг к другу. Поэтому тема, связанная с детьми, у меня всегда на первом месте. Говорю это не для красного словца — я так искренне считаю и всегда буду на вашей стороне. Помните, что мы вместе, республика стремится сделать вашу жизнь лучше».

Руководитель региона особо подчеркнул, что не допустит в муниципалитетах и госучреждениях неуважительного отношения к семьям с особенными детьми.

Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ
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