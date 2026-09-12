Чему научились дети с ОВЗ на «Территории героев» в Башкирии

На мероприятие приехали 132 мальчика со всей республики, в том числе из семей участников СВО, а также их родители и волонтёры. Организаторами слёта выступили благотворительный фонд «Территория счастья» совместно с Министерством просвещения и Министерством семьи, труда и социальной защиты населения республики.

«Когда мы провели „Территорию героев“ в первый раз — поняли, что наконец нашли то, что оказалось нужным для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Судя по их реакциям, дети в восторге и очень довольны, что им дали возможность пройти через такие приключения и почувствовать себя настоящими мужчинами, героями. Это очень важно для них, — отметила председатель попечительского совета фонда „Территория счастья“ Каринэ Хабирова. — Спасибо всей команде, которая реализует этот проект. У нас необыкновенные люди, которые действительно хотят помогать особенным детям».

Открывая встречу, руководитель региона поприветствовал ребят и отметил важность проведения слёта для детей с ОВЗ.