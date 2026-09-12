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20:37 (UTC+5), 12 Сентября 2026

Чему научились дети с ОВЗ на «Территории героев» в Башкирии

12 сентября на территории парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с участниками патриотического слёта «Территория героев» — детьми с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6 до 14 лет.

Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ
Азат Гиззатуллин
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На мероприятие приехали 132 мальчика со всей республики, в том числе из семей участников СВО, а также их родители и волонтёры. Организаторами слёта выступили благотворительный фонд «Территория счастья» совместно с Министерством просвещения и Министерством семьи, труда и социальной защиты населения республики.

«Когда мы провели „Территорию героев“ в первый раз — поняли, что наконец нашли то, что оказалось нужным для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Судя по их реакциям, дети в восторге и очень довольны, что им дали возможность пройти через такие приключения и почувствовать себя настоящими мужчинами, героями. Это очень важно для них, — отметила председатель попечительского совета фонда „Территория счастья“ Каринэ Хабирова. — Спасибо всей команде, которая реализует этот проект. У нас необыкновенные люди, которые действительно хотят помогать особенным детям».

Открывая встречу, руководитель региона поприветствовал ребят и отметил важность проведения слёта для детей с ОВЗ.

Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ
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«Вчера и сегодня у вас были очень насыщенные дни. Вы учились обращению с оружием и управлению беспилотными летательными аппаратами, получили знания по тактической медицине. Вы — настоящие мужчины! А любой мужчина должен выполнять разные задачи. Мы, взрослые, вас очень уважаем и относимся к вам, как к героям. К сожалению, так сложилось, что вы немного болеете, но желание жить и быть мужчиной в вас очень большое. Мы это видим и поэтому каждый год собираем вас именно здесь, в парке „Патриот“, — сказал Радий Хабиров. — Обращаюсь к родителям — вам выпала непростая доля, мы это понимаем. Сил вам, крепости духа и, конечно, надежды. Республика будет делать всё для того, чтобы помочь в лечении детей, сделать вашу жизнь легче».

Глава Башкортостана попросил ребят, чьи отцы служат в зоне СВО, передать им слова уважения и благодарности за выполнение боевых задач.

«Всем бойцам низкий поклон. Пусть они скорее возвращаются домой, мы их ждём, — сказал Радий Хабиров. — Знаю, что здесь есть ребята, у которых папы погибли. Ваши отцы — герои, они всегда будут с нами, в наших сердцах. Вы должны гордиться ими, а республика поможет вам вырасти и выучиться».

Ранее Глава Башкирии ознакомился с ходом строительства духовного комплекса.

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