Глава Башкирии ознакомился с ходом строительства духовного комплекса

Комплекс будет состоять из мечети и православной часовни.

«Я всегда говорю спасибо Рабису Салиховичу Салихову, руководителю компании „Жилстройинвест“ за то, что он поддержал нашу идею. Мы с нашими духовными лидерами договорились, кто будет служить, кто будет управлять этим всем. Я думаю с Алкино люди будут приходить, со временем, надеюсь, тут и никахи будут читать и крестить здесь детей будут, в том числе жители Алкино Чишминского района. Вся инфраструктура парка „Патриот“ должна работать на широкий круг людей», — отметил Радий Хабиров.

Напомним, что парк «Патриот» в Башкортостане является одним из ключевых центров военно-патриотического воспитания в Приволжском федеральном округе. Он создан по Указу Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова в 2019 году. Сегодня это одна из крупнейших площадок военно-патриотического воспитания молодежи республики. На территории парка работают учебно-методический центр «Авангард», трасса «Гонка героев», воздушно-десантный комплекс, выставка военной техники, музейно-выставочный комплекс «Партизанская деревня», «Аллея Героев».

Ранее Радий Хабиров встретился с участниками слета «Территория героев 2026».