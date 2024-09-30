Офицер из Башкирии со своим взводом уничтожил солдат ВСУ

Участник СВО из Бирска во время штурма позиций ВСУ уничтожил живую силу противника. О подвиге командира взвода мотострелковой роты младшего лейтенанта Максима В. сообщили в администрации города.

В июле 2024 года Максим получил приказ со своим подразделением приступить к штурму опорного пункта противника. Используя рельеф местности, взвод незаметно приблизился к оборонительным позициям врага. В ходе боя Максим лично уничтожил четырёх военнослужащих ВСУ и вывел из строя вражеский пулемёт.



Во время другого боя штурмовой взвод младшего лейтенанта в составе 17 военнослужащих оказался под миномётным и артиллерийским огнём противника с применением кассетных боеприпасов. Воины под командованием Максима отбили атаку и нанесли ощутимый урон врагу.

Напомним, мобилизованные из Бирска служат в составе группировки войск «Центр». Ранее житель Бирска Павел Е. одним из первых приблизился к опорному пункту ВСУ и начал штурм вражеского объекта. Военнослужащий метнул внутрь сооружения гранату, уничтожил саму огневую точку, а также живую силу противника.

Ранее участник специальной военной операции из Учалинского района с позывным «Кулуш», командующий мотострелковым взводом, уничтожил опорный пункт ВСУ и обратил противника в бегство.

Жители Башкирии могут помочь своим землякам на фронте приблизить Победу. Для этого необходимо подписать контракт с минобороны. Президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей. Добавим, срок повышенных выплат указом Главы Башкирии продлён до 31 октября текущего года.

Будущие контрактники могут служить на СВО «по отношению». Иными словами, человек может подписать контракт с оборонным ведомством страны и изъявить желание отправиться в подразделение, где служат его родные и близкие. Для этого соглашение подписывается непосредственно с воинской частью, где находятся товарищи бойца.

Все вопросы можно задать по номеру Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Добавим, ранее правительство России подготовило законопроект о дополнительных мерах поддержки участников СВО.