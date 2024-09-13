Власти РФ примут дополнительные меры поддержки участников СВО

Правительство России подготовило законопроект о дополнительных мерах поддержки участников СВО. Расширение мер поддержки коснется военнослужащих, получивших государственную награду или уволенных со службы после выполнения задач в ходе СВО, а также их жен. Теперь они смогут:

- прекратить свои обязательства по кредитному договору с банковскими организациями,

- освободиться от взыскания задолженности за просроченные платежи за воду, тепло, газоснабжение и электроэнергию, а также от исполнительского сбора по таким делам.

«Проект соответствующего закона правительством подготовлен. Рассчитываем, что его смогут оперативно рассмотреть и наши коллеги из Государственной Думы», – подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.