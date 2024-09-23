Участник СВО из Башкирии уничтожил опорник ВСУ

Житель Бирска Павел Е. проявил в зоне специальной военной операции отвагу и героизм. Он одним из первых приблизился к опорному пункту ВСУ и начал штурм вражеского объекта. Военнослужащий метнул внутрь сооружения гранату, уничтожил саму огневую точку, а также живую силу противника. Об этом говорится в письме командования воинской части на имя главы администрации Бирского района Антона Талалова.

«12 июля 2024 года штурмовой группе, в составе которой участвовал младший сержант Павел Е., была поставлена задача штурмом овладеть зданием и опорным пунктом противника на территории сельскохозяйственного предприятия северо-восточнее населенного пункта ДНР. Продвигаясь по ходам сообщения в глубину населённого пункта, младший сержант своевременно обнаружил пулемётную точку противника и огнём из закрепленного оружия уничтожил её расчёт. Боевую задачу штурмовая группа выполнила», — говорится в письме командира.

В письме отмечается, что военнослужащие из Бирского района в составе группировки войск «Центр» проявляют в боях мужество, героизм и непреклонную решимость в достижениях Победы.

Жители Башкирии могут подписать контракт с минобороны и присоединиться к землякам. Президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей. Добавим, срок повышенных выплат указом Главы Башкирии продлён до 31 октября текущего года.

Добавим, будущие контрактники могут служить на СВО «по отношению». Иными словами, человек может подписать контракт с оборонным ведомством страны и изъявить желание отправиться в подразделение, где служат его родные и близкие. Для этого соглашение подписывается непосредственно с воинской частью, где находятся товарищи бойца.

Все вопросы можно задать по номеру Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, номер пункта отбора (347) 248-29-31.