Участник СВО из Башкирии обратил в бегство солдат ВСУ

Участник специальной военной операции из Учалинского района с позывным «Кулуш», командующий мотострелковым взводом, уничтожил опорный пункт противника. О героизме земляка рассказали в администрации муниципалитета.

«Кулуш» одним из первых ворвался в здание, занятое врагом, и броском гранаты уничтожил огневую точку ВСУ. Во время штурма противник, отказавшийся сложить оружие, был уничтожен. Оставшиеся в живых обратились в бегство.

Жители Башкирии могут помочь своим землякам на фронте приблизить Победу. Для этого необходимо подписать контракт с минобороны. Президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей. Добавим, срок повышенных выплат указом Главы Башкирии продлён до 31 октября текущего года.

Добавим, будущие контрактники могут служить на СВО «по отношению». Иными словами, человек может подписать контракт с оборонным ведомством страны и изъявить желание отправиться в подразделение, где служат его родные и близкие. Для этого соглашение подписывается непосредственно с воинской частью, где находятся товарищи бойца.

Все вопросы можно задать по номеру Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Добавим, ранее правительство России подготовило законопроект о дополнительных мерах поддержки участников СВО.