Бойцы из Башкирии научились делать дроны на передовой

В мотострелковом полку «Башкортостан» создан инженерный класс по сборке и ремонту беспилотных летательных аппаратов всех типов. Необходимые детали и узлы сброса боеприпасов военнослужащие печатают на 3D-принтере. Об этом сообщает телеканал БСТ, съёмочная группа которого находится в зоне СВО.

Ранее стало известно, что Башкирия отправила на фронт две первые партии БПЛА собственного производства и они показали в боях свою эффективность. Об этом сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров, побывавший на прошлой неделе в зоне специальной военной операции. Руководитель республики встретился с военнослужащими и обсудил с ними вопрос их обеспечения дронами.

Сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе Радий Хабиров отметил, что военнослужащие благодарны республике за доставку беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы.

«Положительно оценивают нашу помощь по беспилотным летательным аппаратам и средствам радиоэлектронной борьбы», — сказал Радий Хабиров

«Поддержка республики на высшем уровне. Тыл защищён, тыл нас поддерживает. Многие знакомые ребята служат в других подразделениях, в других полках. Именно наш башкирский мотострелковый полк в плане поддержки республикой показывает себя», — приводит БСТ слова бойца с позывным «Винни».

Добавим, жители Башкирии могут стать участниками СВО. Для этого необходимо подписать контракт с минобороны и присоединиться к землякам. Президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей. Добавим, срок повышенных выплат указом Главы Башкирии продлён до 31 октября текущего года.