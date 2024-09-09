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СВОих не бросаем
9 Сентября , 15:21

Радий Хабиров рассказал о помощи участникам СВО

telegram-канал Главы РБ Радия Хабирова
Фото:telegram-канал Главы РБ Радия Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров во время рабочей поездки в Донецкую и Луганскую народные республики посетил четыре подразделения, в которых служат военнослужащие из республики. Он сказал, что бойцы поблагодарили жителей Башкирии за помощь и поддержку на передовой. 

«У меня не получалось встретиться с шаймуратовцами. На этот раз удалось до них доехать. Они всё время на линии боевого соприкосновения. Воины благодарят жителей республики, их помощь неоценима. Спрашиваю, что нужно по питанию, по одежде. Всё у них есть. По этой части все вопросы решены. Безусловно, положительно оценивают нашу помощь по беспилотным летательным аппаратам и средствам радиоэлектронной борьбы», — сказал Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

telegram-канал Главы РБ Радия Хабирова
Фото:telegram-канал Главы РБ Радия Хабирова

Напомним, в Башкирии началось производство БПЛА. Две первые крупные партии беспилотников уже отправлены на фронт и они показали на передовой свою высокую эффективность.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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