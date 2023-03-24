Что нужно знать жителям Башкирии о службе по контракту

В России с 1 апреля начинается традиционный воинский призыв. Для прохождения срочной воинской службы будут призываться мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Кроме обязательного призыва, россияне, в том числе и жители Башкирии могут при желании записаться на военную службу по контракту. Агентство «Башинформ» подготовило всю актуальную информацию, касающуюся выплат, льгот и компенсаций, которые полагаются от государства профессиональным кадровым военным.
Итак, для начала нужно знать, что подписать контракт с государством могут военные в запасе, которые вышли на пенсию, и те, кто уволился после военной службы по призыву, а также мужчины, не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. На военную службу по контракту от рядового до прапорщика включительно принимаются мужчины до 60 лет, а срок контракта составляет от шести месяцев и дольше. Что касается офицеров, то их также принимают на военную службу по контракту до 60 лет, но срок заключения контракта от 3 до 5 лет.
Тем, кто решил служить по контракту, необходимо подготовить и сдать документы в пункт отбора или военный комиссариат. Затем пройти медицинский осмотр и собеседование с психологом. После этого получить предписание и убыть к месту службы и уже в воинской части заключить контракт.
Фото 9×12 (1 шт.), фото 3×4 (4 шт.);
Автобиография в двух экземплярах в письменном и печатном виде;
Копии документов, подтверждающих образование;
Служебная характеристика с места работы;
Копия свидетельства о рождении кандидата;
Копии свидетельств о браке, о расторжении брака и рождении детей;
Характеристика от участкового;
Копия паспорта — все страницы, где есть записи;
Копия военного билета — все страницы, где есть записи;
Копия трудовой книжки — все страницы, где есть записи;
Копия ИНН;
Реквизиты банковской карты, обязательно системы «Мир».
Общая сумма при участии составит от 180 тысяч рублей в месяц. В неё входит денежное довольствие от 33 тыс. рублей, суточные 4240 рублей, два оклада по воинской должности в месяц (40-70 тыс. руб.).
При заключении контракта от одного года и более — единовременная выплата 195 тыс. рублей.
Дополнительные выплаты за особые достижения:
По вопросам устройства обращаться на пункт отбора на военную службу по контракту город Уфа по адресу: 450078, Уфа, ул. Революционная, 156. Телефоны для связи: 8 (347) 218-19-19, 8 (347) 248-29-31, с мобильного 122.
Напомним, с начала объявления специальной военной операции в Башкирии сформировано три добровольческих батальона — имени Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова и Салавата Юлаева. Глава Башкирии Радий Хабиров неоднократно подчёркивает, что республика будет оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим.
«Республика берет на себя всё, связанное с экипировкой, необходимой техникой, дополнительными мерами поддержки бойцов и их семей. Парни делают очень важное дело и сильно помогают стране. А мы сделаем всё, чтобы наши бойцы были защищены и максимально готовы к выполнению своих задач», — сказал руководитель региона Радий Хабиров.
Он отметил, что все действующие в республике меры поддержки участников СВО и членов их семей должны работать безупречно.
«В этой работе нет мелочей. Необходимо досконально разбираться в каждом поступающем к нам обращении. Все должно работать безупречно – то, что мы обещали», – сказал Радий Хабиров.
Добавим, Глава Башкирии Радий Хабиров 23 января 2023 года подписал указ «О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, проходящих военную службу в Башкирском мотострелковом батальоне имени Минигали Шаймуратова, Башкирском мотострелковом батальоне имени Александра Доставалова, Башкирском батальоне оперативного назначения имени Салавата Юлаева». Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, бойцы трех батальонов Башкирии, сформированных для участия в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, каждые полгода будут получать по 200 тысяч рублей.
Как ранее сообщал «Башинформ», в 2023 году лицам, проходящим военную службу в Башкирских батальонах не менее 180 дней, установлена единовременная выплата в размере 200 тыс. рублей. Получение выплаты, установленной настоящим указом, не учитывается при определении права на получение иных выплат и при предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Башкортостан.
Выплату будет производить республиканский центр социальной поддержки населения Минтруда Башкирии.