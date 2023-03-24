Что нужно знать жителям Башкирии о службе по контракту

В России с 1 апреля начинается традиционный воинский призыв. Для прохождения срочной воинской службы будут призываться мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Кроме обязательного призыва, россияне, в том числе и жители Башкирии могут при желании записаться на военную службу по контракту. Агентство «Башинформ» подготовило всю актуальную информацию, касающуюся выплат, льгот и компенсаций, которые полагаются от государства профессиональным кадровым военным.

Кто может претендовать на службу в армии по контракту?

Итак, для начала нужно знать, что подписать контракт с государством могут военные в запасе, которые вышли на пенсию, и те, кто уволился после военной службы по призыву, а также мужчины, не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. На военную службу по контракту от рядового до прапорщика включительно принимаются мужчины до 60 лет, а срок контракта составляет от шести месяцев и дольше. Что касается офицеров, то их также принимают на военную службу по контракту до 60 лет, но срок заключения контракта от 3 до 5 лет.

Порядок поступления на воинскую службу

Тем, кто решил служить по контракту, необходимо подготовить и сдать документы в пункт отбора или военный комиссариат. Затем пройти медицинский осмотр и собеседование с психологом. После этого получить предписание и убыть к месту службы и уже в воинской части заключить контракт.

Какие документы потребуется положить в папку, перед тем как их сдать

Фото 9×12 (1 шт.), фото 3×4 (4 шт.);

Автобиография в двух экземплярах в письменном и печатном виде;

Копии документов, подтверждающих образование;

Служебная характеристика с места работы;

Копия свидетельства о рождении кандидата;

Копии свидетельств о браке, о расторжении брака и рождении детей;

Характеристика от участкового;

Копия паспорта — все страницы, где есть записи;

Копия военного билета — все страницы, где есть записи;

Копия трудовой книжки — все страницы, где есть записи;

Копия ИНН;

Реквизиты банковской карты, обязательно системы «Мир».

Выплаты, полагающиеся контрактникам

Общая сумма при участии составит от 180 тысяч рублей в месяц. В неё входит денежное довольствие от 33 тыс. рублей, суточные 4240 рублей, два оклада по воинской должности в месяц (40-70 тыс. руб.).

При заключении контракта от одного года и более — единовременная выплата 195 тыс. рублей.

Дополнительные выплаты за особые достижения:

8000 руб. — за каждые сутки активных наступательных действий;

50 000 руб. — за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов;

1 миллион — за захват танка Leopard, Abrams, Challenger, пусковой установки HIMARS;

500 тысяч — за уничтожение танка Leopard, Abrams, Challenger;

300 тысяч — за уничтожение пусковой установки HIMERS, «Точка-У»;

200 тысяч — за уничтожение вертолета;

100 тысяч — за уничтожение танка;

50 тысяч — за уничтожение другой военной техники.

3 млн руб. — единовременная выплата в случае ранения (контузии, травмы, увечья).

Более 14 млн — страховая выплата членам семьи в случае гибели (12,4 млн от министерства обороны и 2 млн единовременная материальная помощь Башкирии).

Льготы и гарантии

Право на пенсию после 20 лет службы.

Статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы (освобождение от некоторых налогов, льготы на оплату услуг ЖКХ, отпуск в любое удобное время и др.).

Бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях.

Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами.

Обеспечение вещевым имуществом и обмундированием.

Бесплатное трехразовое питание.

Двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в шесть месяцев.

Страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета.

Кредитные и налоговые каникулы.

Бюджетные места для обучения детей в вузах.

Бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях.

Страховые выплаты при ранении (травме) и гибели.

Социальная программа реабилитации и адаптации (трудоустройство и предоставление жилья).

Собственное жилье за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему.

Служебное жилье или компенсация за наем жилья.

По вопросам устройства обращаться на пункт отбора на военную службу по контракту город Уфа по адресу: 450078, Уфа, ул. Революционная, 156. Телефоны для связи: 8 (347) 218-19-19, 8 (347) 248-29-31, с мобильного 122.





Напомним, с начала объявления специальной военной операции в Башкирии сформировано три добровольческих батальона — имени Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова и Салавата Юлаева. Глава Башкирии Радий Хабиров неоднократно подчёркивает, что республика будет оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим.

«Республика берет на себя всё, связанное с экипировкой, необходимой техникой, дополнительными мерами поддержки бойцов и их семей. Парни делают очень важное дело и сильно помогают стране. А мы сделаем всё, чтобы наши бойцы были защищены и максимально готовы к выполнению своих задач», — сказал руководитель региона Радий Хабиров.

Он отметил, что все действующие в республике меры поддержки участников СВО и членов их семей должны работать безупречно.

«В этой работе нет мелочей. Необходимо досконально разбираться в каждом поступающем к нам обращении. Все должно работать безупречно – то, что мы обещали», – сказал Радий Хабиров.

Добавим, Глава Башкирии Радий Хабиров 23 января 2023 года подписал указ «О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, проходящих военную службу в Башкирском мотострелковом батальоне имени Минигали Шаймуратова, Башкирском мотострелковом батальоне имени Александра Доставалова, Башкирском батальоне оперативного назначения имени Салавата Юлаева». Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, бойцы трех батальонов Башкирии, сформированных для участия в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, каждые полгода будут получать по 200 тысяч рублей.

Как ранее сообщал «Башинформ», в 2023 году лицам, проходящим военную службу в Башкирских батальонах не менее 180 дней, установлена единовременная выплата в размере 200 тыс. рублей. Получение выплаты, установленной настоящим указом, не учитывается при определении права на получение иных выплат и при предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Башкортостан.

Выплату будет производить республиканский центр социальной поддержки населения Минтруда Башкирии.