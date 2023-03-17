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СВОих не бросаем
Вчера, 20:41

В штаб формирования добровольческих батальонов Башкирии обратились 480 кандидатов

На 16 марта 2023 года в Штаб формирования добровольческих батальонов обратились 480 кандидатов в добровольцы. Принято более 520 звонков.

В штабах, расположенных в нескольких городах республики, идет запись жителей республики, которые хотят вступить в батальоны имени Даяна Мурзина и «Северные амуры». Как ранее сообщал «Башинформ», в «Северные амуры» идет прием добровольцев в возрасте до 50 лет, в отряд имени Даяна Мурзина принимают мужчин в возрасте 50+. Инициатором формирования батальонов выступил ветеран боевых действий Борис Гордеев. На данный момент более 250 жителей республики выразили желание принять участие в СВО в составе новых отрядов. Среди них и бывший «шаймуратовец» Гукас Мкртчян с позывным «Шах», который вернулся домой по причине достижения предельного возраста пребывания на воинской службе. Теперь у него вновь появилась возможность вступить в ряды военнослужащих.

Также «Башинформ» писал о том, что бывший участник СВО Ильгиз Султанмуратов с позывным «Уршак» в своих соцсетях объявил о наборе добровольцев в отряд «Ватан». Особое внимание он уделил тем, кто скоро должен демобилизоваться из армии. Костяк спецподразделения составят бойцы с военным опытом, прошедшие «горячие точки»  и конфликты.

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