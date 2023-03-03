«Я в эту ночь увидела плохой сон» - мама погибшего на СВО бойца

В Уфе в преддверии Международного женского дня на VII всероссийском конкурсе «Женщина — мать нации» состоялось награждение медалями Общества башкирских женщин. Медали «Женщина — мать нации» имени Рабиги Кушаевой были вручены матерям, вложившим душу в воспитание своих детей, в формирование достойного поколения, которое чтит свою Родину и смело встает на ее защиту в трудное время, матерям, воспитавшим настоящих героев Отечества.

Среди награжденных была Айгуль Шакирова из Абзелиловского района. Ее старший сын, прапорщик Тамерлан Айсарович Ильгамов погиб при исполнении воинского долга. В июне прошлого года ему исполнилось 28 лет, а в июле он уже погиб. Он был командиром боевого расчёта зенитной ракетной батареи гвардейского зенитного ракетного полка. Мужественному сыну башкирской земли Тамерлану Ильгамову посмертно присвоено звание Героя России.

«У меня 30 лет стажа, до гибели сына я работала в Магнитогорской больнице. Потом по состоянию здоровья мне пришлось уйти, полгода дома сидела, а потом уже в январе после Нового года меня вызвали обратно. Спасибо докторам-коллегам. Сейчас снова работаю палатной медсестрой», — рассказала «Башинформу» Айгуль Миллятовна.

Ильгамовы вырастили четверых детей, Тамерлан был старшим. Среднему сыну 22 года, он работает вахтовиком. Дочка учится в медколледже, младший сын - в Аскаровской гимназии.

- Тамерлан с детства был самостоятельным, ходил в спортивные секции, брата тоже приучал к спорту, - вспоминает мама. - Простой деревенский парень, его уважали, он очень любил своих братьев и сестренку. Дома он был обычным спокойным ребенком. Меня сильно любил, у нас были свои секреты... Но в последнее время он редко приезжал домой, примерно раз в год.

По словам матери, в тот вечер у Тамерлана с товарищем из Дагестана, с которым они служили вместе 8 лет, было боевое дежурство. Воины были в машине «Панцирь». В эту ночь сердце матери было не на месте, сжималось от плохого предчувствия.

- Мы разговаривали с ним по видеосвязи в ночь с 3 на 4 июля. Он был взволнован. Я в эту ночь увидела плохой сон, почувствовала, что что-то произошло, - вспоминает Айгуль Шакирова. - Тамерлан очень любил свою сестренку, и в ту ночь звонил ей несколько раз, просил: если с ним что-то случится, удалить пароли из соцсетей. Потом начался бой. Он сбил без промаха девять ракет, а их оказалось 12, он не успел, и две ракеты попали в машину. Ребята рассказывали, что, когда горела машина, его искали по периметру, потому что он мог выпрыгнуть. Но они держались до конца, вызывая огонь на себя. Если бы они выпрыгнули, база сгорела бы вся. Они спасли, как нам сказали, 113 человек — военных и мирных жителей.

Как рассказывает мама, после окончания школы Тамерлан поступал в Сибайский филиал БашГУ, сначала хотел учиться на юриста, но через полгода передумал, решил посвятить себя военному делу. Когда отслужил срочную службу, в 2014 году заключил контракт и остался служить в армии по контракту. Военная служба интересовала его с самого детства.

— У нас военная династия. Мой папа военный, два папиных брата тоже военные, один живет в Стерлитамаке, другой в Татышлинском районе. Тамерлан тоже с детства интересовался армией, — вспоминает Айгуль Миллятовна. — Я уговаривала после первого контракта больше не заключать, вернуться домой. Но он настоял…

Спрашиваю: кто решил назвать ребенка таким звучным именем, которое принадлежало когда-то легендарному среднеазиатскому военачальнику.

— Я сама назвала его Тамерланом. Мать ведь всегда ищет для ребенка необычное имя. Тамерлан был полководцем, и мне понравилось это имя. В нашем Абзелиловском районе тогда он был единственным мальчиком с таким именем. Когда ему было 6 месяцев, один из родственников сказал: «Раз назвали Тамерланом, значит, он станет полководцем». Так и вышло… Он служил на Кавказе, в Сирии, в Московской области, на Украине.