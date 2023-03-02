В Уфе наградили победителей VII всероссийского конкурса «Женщина - мать нации»

В каждой из 10 номинаций были отмечены несколько лауреатов, победительницы конкурса получили кубки и призы от спонсоров. В этом году на конкурсе была учреждена новая важная номинация «Медицинский работник». В ней чествуют медиков, активно трудившихся в пандемию, оказывающих помощь жителям Донбасса, а во время СВО помогающих нашим военнослужащим в госпиталях. Победителями в номинации «Медицинский работник» стали врач-терапевт городской поликлиники № 43 г. Уфы Ирина Булякбаева, заведующая отделом контроля качества и безопасности медицинской деятельности — врач-терапевт, врач-кардиолог по совместительству Чекмагушевской центральной районной больницы Динара Закарина, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе в Центральной городской поликлинике г. Сибая Гузель Суюндукова.

Победителей в номинации «Женщина в культуре», которая вручается за большие достижения в области культуры и искусства, пропаганду национальных ценностей и традиций народов России, наградила министр культуры РБ Амина Шафикова. Одним из победителей в номинации «Культура» стала популярная актриса Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури, народная артистка РБ Алсу Бахтиева. Алсу Исмагиловна сыграла на сцене более 70 ролей, она — лауреат конкурса башкирской эстрадной музыки «Аманат-96», дипломант «Актерской песни-98», лауреат конкурса «Ирәндек моңдары-99», многодетная мама. Она также принимает активное участие в общественной работе. Ее постоянно приглашают на творческие встречи, которые проходят в общеобразовательных школах, городских и районных библиотеках и иных учреждениях. Выступает на благотворительных концертах, юбилейных вечерах и других мероприятиях. Неустанно пропагандирует башкирское профессиональное искусство, культуру, историю, литературу и башкирский язык. Алсу Бахтиева спела для собравшихся песню

Неотъемлемой частью культурного кода является прикладное творчество, когда мастерицы своими руками создают настоящие шедевры, достойные выставок в ведущих музеях.

Одним из победителей в номинации «Мастерица» стала Зиля Лира. Зрителям республики она больше известна как певица, конферансье, сценарист-постановщик концертных и конкурсных мероприятий. Но, как говорят, талантливый человек талантлив во всем: Зиля Лира стала еще и мастером по войлоку. Её работы были продемонстрированы в районных и республиканских выставках войлочных изделий, сегодня она проводит мастер-классы по валянию войлока, является участником волонтерского движения по сбору гуманитарной помощи участникам СВО.

«Я с детства люблю работать с войлоком, но никогда не думала, что стану победителем именно благодаря войлоку. В этом году я начала делать пояса-жилеты для участников СВО. Его можно носить на себе, можно постелить, использовать как подушку или сидеть на нем. Войлок очень теплый, мягкий и удобный. Я сделала удобные резиновые застежки, которые можно подгонять по размеру. Призываю мастериц последовать моему примеру, изготавливать такие же», — рассказала Зиля Лира.

Номинации «Молодежный лидер» и «Серебряный волонтер» отражают богатую историю и благополучное будущее. В номинации «Серебряный волонтер» победительницы выбирались среди женщин в возрасте старше 60 лет, которые продолжают вести активную общественную работу и пользуются уважением среди населения. Председатель Регионального общественного движения «Союз женщин Республики Башкортостан» Рашида Султанова наградила активного волонтера Мелеузовского района, ветерана труда РФ, организатора клубных формирований «Женские секреты» Людмилу Баязитову. Клара Сафина до выхода на заслуженный отдых возглавляла Старосубхангуловскую сельскую администрацию Бурзянского района, теперь она серебряный волонтер. Принимает активное участие во всех общественных мероприятиях, посвященных сохранению родного языка и национальных традиций. Она организовала сбор денег для ремонта и строительства двух мечетей района. Участник ансамбля «Инсебикә». Член Совета женщин района, 10 лет была народным заседателем. Со своим супругом воспитали достойных сыновей, которые добились хороших успехов в своей деятельности. Еще один победитель — заведующая Янгауловской начальной школы, учитель начальных классов, почетный работник сферы образования РФ Людмила Шамыкаева. Она также является председателем Общественной палаты при администрации Шаранского района, председателем женсовета Акбарисовского сельского поселения, председателем партии «Единая Россия» деревни Янгаулово.

В историческое время женщине суждено вносить огромный вклад в общественную жизнь: женщины поддерживают родных и близких своей верой и любовью, письмами и сообщениями, организовывают волонтерские движения по сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса и участникам СВО, активно участвуют в политической жизни, занимаются благотворительностью и общественной деятельностью. Одной из награжденных в этой номинации была исполнительный секретарь ВПП «Единая Россия» по Дюртюлинскому району Гульназ Галимова. Волонтерский штаб им. М. Шаймуратова, руководителем которого является Гульназ Рафаиловна, принимал активное участие во время пандемии в помощи врачам и маломобильным гражданам. В наши дни штаб занимается сбором и отправлением гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, оказывает помощь семьям мобилизованных граждан. Штаб активно подключился также к акции «Книги Донбассу».