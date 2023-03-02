В Уфе наградили победителей VII всероссийского конкурса «Женщина - мать нации»

В Уфе в преддверии Международного женского дня наградили победителей VII всероссийского конкурса «Женщина — мать нации». Благодаря своей широкой гражданской, благотворительной и патриотической направленности конкурс завоевал сердца многих участников и зрителей и стал визитной карточкой Башкортостана.
Финал и церемония награждения начались с пролога — кубаира «Башкирскому батыру» сэсэнии Розалии Султангареевой, сообщает «Башинформ». На заключительных словах кубаира весь зал встал в едином порыве. В этот раз ставшее уже традиционным мероприятие было целиком посвящено теме патриотизма. Открывая финал, советник Главы РБ по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики Алик Камалетдинов зачитал приветствие Радия Хабирова.
«На плечах женщин — груз ответственности за воспитание детей, благополучие и порядок в доме, забота о близких. Неслучайно у наших народов женщина издавна является нравственным идеалом, пользуется огромным уважением. Именно вы сохраняете и передаете подрастающему поколению духовные ценности и традиции, воспитываете патриотизм, укрепляете тем самым устои общества и государства. Женщины всегда по-особенному чувствуют и высоко несут ответственность за судьбу своей семьи, и в целом Отечества, определяя его будущее, поддерживая и оберегая мир на земле. И сегодня, когда мужчины встали на защиту Родины, наши женщины объединились, чтобы стать им надежной опорой. Всероссийский конкурс «Женщина — мать нации» — один из самых популярных общественно значимых проектов Общества башкирских женщин. Сегодня мы чествуем представительниц прекрасной половины человечества, представляющих разные сферы деятельности, которые проявили высокий профессионализм, активную гражданскую позицию и стали примером для многих. Благодарю вас, уважаемые участницы конкурса, за ваш вклад в процветание родной республики, душевную щедрость и неравнодушие к судьбе нашего Отечества», — говорится в приветствии Главы республики.
В этом году на конкурс было получено более 500 заявок из 24 регионов страны, возраст соискателей составляет от 18 до 100 лет. Участниц конкурса приветствовал на башкирском языке заместитель гендиректора Общероссийской государственно-общественной организации «Ассамблея народов России» Назирожон Абдуганиев. Он подчеркнул, что цели конкурса и Ассамблеи народов России, которая в этом году стала соорганизатором мероприятия, совпадают, и поздравил женщин с наступающим праздником.
— «Женщина — мать нации»: в этих словах отражена многовековая мудрость. Сегодня, в ответственное время для нашей страны, особенно важна роль женщины-матери. В народе говорят: «Воспитавшая сына — воспитывает опору, воспитавшая дочь — воспитывает нацию». Для каждого человека матерью нации является родная мать. «Материнская молитва со дна моря достанет» — эта истина актуальна во все времена, подтверждена бесчисленными примерами удивительной силы и действенности молитв миллионов матерей. За все то хорошее и доброе, что мы можем сотворить для общества и Родины, благодарим своих матерей! Пусть молитвы наших матерей нации станут крепким щитом для защитников Отечества и для нашей Родины! Мы — одна большая страна. И мы обязательно победим! — сказала в своем приветствии главный организатор конкурса, председатель Общества башкирских женщин, депутат Государственного Собрания — Курултая РБ Гульнур Кульсарина и праздничный букет цветов передала своей матери, находящейся в зале.
В этом году медалями имени Рабиги Кушаевой «Женщина — мать нации» были награждены матери, вложившие душу в воспитание своих детей, в формирование достойного поколения, которое чтит свою Родину и смело встает на ее защиту в трудное время, матери, воспитавшие настоящих героев Отечества. Это Роза Насибуллина из Янаульского района — мать Игоря Насибуллина, удостоенного звания Героя России посмертно; Алина Серафимова из Уфы — ее сын Максим Серафимов удостоен звания «Герой России» посмертно; Айгуль Шакирова из Абзелиловского района — ее старший сын Тамерлан Ильгамов погиб при исполнении воинского долга, ему посмертно присвоено звание Героя России; Фарида Хусаинова из Татышлинского района — про подвиги Фаниса по прозвищу «Безбашенный» знают жители других районов нашей республики и соседних регионов. Фанис Хусаинов посмертно награждён за мужество и самоотверженность орденом генерала Шаймуратова.
«У меня 30 лет стажа, я работала в Магнитогорской больнице. По состоянию здоровья я после смерти сына полгода просидела дома, спасибо врачам, вылечили меня, сейчас я снова работаю палатной медсестрой. Мы с мужем вырастили четверых детей, Тамерлан был старшим, он погиб в 28 лет. После армии он заключил контракт и служил в армии. У нас военная династия, среди родственников много военных», — рассказала «Башинформу» Айгуль Шакирова, мама Героя России Тамерлана Ильгамова.
В каждой из 10 номинаций были отмечены несколько лауреатов, победительницы конкурса получили кубки и призы от спонсоров. В этом году на конкурсе была учреждена новая важная номинация «Медицинский работник». В ней чествуют медиков, активно трудившихся в пандемию, оказывающих помощь жителям Донбасса, а во время СВО помогающих нашим военнослужащим в госпиталях. Победителями в номинации «Медицинский работник» стали врач-терапевт городской поликлиники № 43 г. Уфы Ирина Булякбаева, заведующая отделом контроля качества и безопасности медицинской деятельности — врач-терапевт, врач-кардиолог по совместительству Чекмагушевской центральной районной больницы Динара Закарина, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе в Центральной городской поликлинике г. Сибая Гузель Суюндукова.
Победителей в номинации «Женщина в культуре», которая вручается за большие достижения в области культуры и искусства, пропаганду национальных ценностей и традиций народов России, наградила министр культуры РБ Амина Шафикова. Одним из победителей в номинации «Культура» стала популярная актриса Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури, народная артистка РБ Алсу Бахтиева. Алсу Исмагиловна сыграла на сцене более 70 ролей, она — лауреат конкурса башкирской эстрадной музыки «Аманат-96», дипломант «Актерской песни-98», лауреат конкурса «Ирәндек моңдары-99», многодетная мама. Она также принимает активное участие в общественной работе. Ее постоянно приглашают на творческие встречи, которые проходят в общеобразовательных школах, городских и районных библиотеках и иных учреждениях. Выступает на благотворительных концертах, юбилейных вечерах и других мероприятиях. Неустанно пропагандирует башкирское профессиональное искусство, культуру, историю, литературу и башкирский язык. Алсу Бахтиева спела для собравшихся песню
Неотъемлемой частью культурного кода является прикладное творчество, когда мастерицы своими руками создают настоящие шедевры, достойные выставок в ведущих музеях.
Одним из победителей в номинации «Мастерица» стала Зиля Лира. Зрителям республики она больше известна как певица, конферансье, сценарист-постановщик концертных и конкурсных мероприятий. Но, как говорят, талантливый человек талантлив во всем: Зиля Лира стала еще и мастером по войлоку. Её работы были продемонстрированы в районных и республиканских выставках войлочных изделий, сегодня она проводит мастер-классы по валянию войлока, является участником волонтерского движения по сбору гуманитарной помощи участникам СВО.
«Я с детства люблю работать с войлоком, но никогда не думала, что стану победителем именно благодаря войлоку. В этом году я начала делать пояса-жилеты для участников СВО. Его можно носить на себе, можно постелить, использовать как подушку или сидеть на нем. Войлок очень теплый, мягкий и удобный. Я сделала удобные резиновые застежки, которые можно подгонять по размеру. Призываю мастериц последовать моему примеру, изготавливать такие же», — рассказала Зиля Лира.
Номинации «Молодежный лидер» и «Серебряный волонтер» отражают богатую историю и благополучное будущее. В номинации «Серебряный волонтер» победительницы выбирались среди женщин в возрасте старше 60 лет, которые продолжают вести активную общественную работу и пользуются уважением среди населения. Председатель Регионального общественного движения «Союз женщин Республики Башкортостан» Рашида Султанова наградила активного волонтера Мелеузовского района, ветерана труда РФ, организатора клубных формирований «Женские секреты» Людмилу Баязитову. Клара Сафина до выхода на заслуженный отдых возглавляла Старосубхангуловскую сельскую администрацию Бурзянского района, теперь она серебряный волонтер. Принимает активное участие во всех общественных мероприятиях, посвященных сохранению родного языка и национальных традиций. Она организовала сбор денег для ремонта и строительства двух мечетей района. Участник ансамбля «Инсебикә». Член Совета женщин района, 10 лет была народным заседателем. Со своим супругом воспитали достойных сыновей, которые добились хороших успехов в своей деятельности. Еще один победитель — заведующая Янгауловской начальной школы, учитель начальных классов, почетный работник сферы образования РФ Людмила Шамыкаева. Она также является председателем Общественной палаты при администрации Шаранского района, председателем женсовета Акбарисовского сельского поселения, председателем партии «Единая Россия» деревни Янгаулово.
В историческое время женщине суждено вносить огромный вклад в общественную жизнь: женщины поддерживают родных и близких своей верой и любовью, письмами и сообщениями, организовывают волонтерские движения по сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса и участникам СВО, активно участвуют в политической жизни, занимаются благотворительностью и общественной деятельностью. Одной из награжденных в этой номинации была исполнительный секретарь ВПП «Единая Россия» по Дюртюлинскому району Гульназ Галимова. Волонтерский штаб им. М. Шаймуратова, руководителем которого является Гульназ Рафаиловна, принимал активное участие во время пандемии в помощи врачам и маломобильным гражданам. В наши дни штаб занимается сбором и отправлением гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, оказывает помощь семьям мобилизованных граждан. Штаб активно подключился также к акции «Книги Донбассу».
Самые достойные женщины были награждены высшей наградой — медалью Общества башкирских женщин Республики Башкортостан имени известной активистки башкирского женского движения Рабиги Кушаевой «Женщина — мать нации». В их числе — индивидуальный предприниматель из города Бугульмы Республики Татарстан Татьяна Сазонова. Татьяна Александровна — волонтер, мать пятерых детей. С первых дней специальной военной операции помогала добровольцам, предоставив им все необходимое. Она не только организовала пункт приема гуманитарной помощи в своем магазине, но и сама ее дважды отвозила в Донецкую Народную Республику. Еще одна достойная личность — Назира Шарипова из Бурзянского района. Ее педагогический стаж — 41 год. Назира Зиннуровна и Динислам Алтынкужович вырастили успешных и примерных детей: трех отважных сыновей (военного — участника СВО, руководителя, спортсмена) и прекрасную дочь — мать двоих детей. Всем детям дали высшее образование. Сын Рустам Шарипов — глава Хайбуллинского района, награжден орденом Салавата Юлаева. Руслан Шарипов — начальник строевой части 29-го отряда специального назначения им. М. М. Шаймуратова в 6795-й воинской части в микрорайоне Затон в звании майора, участник боевых действий на Северном Кавказе, СВО на Украине. Назира Зиннуровна активно занимается общественной деятельностью, в партийной и общественной работе показала себя способным организатором и целеустремленным лидером. Имеет многочисленные награды.
Среди награжденных медалью имени Рабиги Кушаевой — несколько матерей, сыновья которых погибли на СВО. Одна из них Гузалия Киньябузова — мать троих детей. Гузалия Зайнулловна работала в райпо Ишимбайского района продавцом, награждена знаком «За добросовестный труд в потребительской кооперации России». Ее сын Киньябузов Талгат Юлаевич погиб при выполнении воинского долга в специальной военной операции на территории Украины.
В ходе мероприятия председатель Общества башкирских женщин Республики Башкортостан Гульнур Кульсарина подписала соглашения с уполномоченной по правам ребенка в Республике Башкортостан Ольгой Панчихиной и председателем Башкирского регионального отделения Всероссийского женского союза «Надежда России» Лией Хафизовой.