Глеб Кузьмин обратился к болельщикам «Салавата Юлаева»

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин впервые после травмы обратился к болельщикам.

«Всем спасибо большое за поддержку, я очень это ценю. Со временем всем вам отвечу. Всех люблю», — приводит слова хоккеиста пресс-служба ХК «Салават Юлаев».

Напомним, 17 сентября в Уфе в матче между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» Глеб Кузьмин получил тяжёлую травму. Уфимский форвард столкнулся с омским защитником Дарреном Дицом. В результате Глеб Кузьмин на высокой скорости ударился головой об борт. Со льда уфимского хоккеиста увезли на носилках.

После игры с «Авангардом» главный тренер «юлаевцев» Виктор Козлов оценил состояние Кузьмина, как серьёзное. Ситуацию прокомментировал и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин. Он сообщил, что Кузьмин вышел на связь в командном чате и поблагодарил товарищей за поддержку.