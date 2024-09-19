Новости Башкортостана и Уфы
92.7
+1.03
103.25
+1.21
74.69
-0.19
11+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Спорт
19 Сентября , 15:47

Глеб Кузьмин вышел на связь с «Салаватом Юлаевым»

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин вышел на связь и передал команде слова благодарности. Об этом сообщает пресс-служба уфимского хоккейного клуба.

«Глеб Кузьмин отправился на лечение в Москву. Состояние нашего хоккеиста стабильное, сегодня он сам попросил передать болельщикам слова благодарности за поддержку. В ближайшее время Глебу предстоит лечение и реабилитация. Мы ждём с нетерпением его возвращения. Даже сейчас наш хоккеист показывает свой сильный характер и хочет как можно скорее вернуться на лёд», — говорится в сообщении «Салавата Юлаева».

ХК «Салават Юлаев» выразил благодарность ГКБ № 21 Уфы и РКБ им. Г. Г. Куватова за оперативную помощь.

Напомним, 17 сентября в Уфе в матче между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» Глеб Кузьмин получил тяжёлую травму. Уфимский форвард столкнулся с омским защитником Дарреном Дицом. В результате Глеб Кузьмин на высокой скорости ударился головой об борт. Со льда уфимского хоккеиста увезли на носилках.

После игры с «Авангардом» главный тренер «юлаевцев» Виктор Козлов оценил состояние Кузьмина, как серьёзное. Ситуацию прокомментировал и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин. Он сообщил, что Кузьмин вышел на связь в командном чате и поблагодарил товарищей за поддержку.

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru