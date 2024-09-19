Глеб Кузьмин вышел на связь с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин вышел на связь и передал команде слова благодарности. Об этом сообщает пресс-служба уфимского хоккейного клуба.

«Глеб Кузьмин отправился на лечение в Москву. Состояние нашего хоккеиста стабильное, сегодня он сам попросил передать болельщикам слова благодарности за поддержку. В ближайшее время Глебу предстоит лечение и реабилитация. Мы ждём с нетерпением его возвращения. Даже сейчас наш хоккеист показывает свой сильный характер и хочет как можно скорее вернуться на лёд», — говорится в сообщении «Салавата Юлаева».



ХК «Салават Юлаев» выразил благодарность ГКБ № 21 Уфы и РКБ им. Г. Г. Куватова за оперативную помощь.

Напомним, 17 сентября в Уфе в матче между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» Глеб Кузьмин получил тяжёлую травму. Уфимский форвард столкнулся с омским защитником Дарреном Дицом. В результате Глеб Кузьмин на высокой скорости ударился головой об борт. Со льда уфимского хоккеиста увезли на носилках.

После игры с «Авангардом» главный тренер «юлаевцев» Виктор Козлов оценил состояние Кузьмина, как серьёзное. Ситуацию прокомментировал и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин. Он сообщил, что Кузьмин вышел на связь в командном чате и поблагодарил товарищей за поддержку.