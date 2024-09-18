Виктор Козлов назвал причину побед «Салавата Юлаева» в сентябре

Причиной побед «Салавата Юлаева» в домашних матчах в сентябре стали болельщики. В этом убеждён главный тренер уфимской хоккейной команды Виктор Козлов

«Я считаю, что наши болельщики самые лучшие в КХЛ. Учитывая, как они нас поддерживают, мы играем вшестером в поле», — отметил Виктор Козлов.

Напомним, накануне «Салават Юлаев» одержал победу над омским «Авангардом». Матч регулярного чемпионата КХЛ в Уфе закончился со счётом 4:2. Это уже четвёртая победа в домашних играх уфимцев. В первом матче, 7 сентября, уфимцы выиграли у казанского «Ак Барса». На следующий день, 8 сентября — у челябинского «Трактора», а 11 сентября дружине Виктора Козлова проиграл екатеринбургский «Автомобилист».