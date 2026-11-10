Башкирский санаторий «Красноусольск» завоевал новую отраслевую награду

Престижную награду генеральному директору санатория «Красноусольск», доктору медицинских наук Рамилю Бадретдинову вручили накануне в Москве, в рамках сессии, организованной Национальной курортной ассоциацией на площадке Роскачества.

«На сессии мы говорили о главном — о том, как выстроить систему менеджмента качества, которая работает не на бумаге, а в реальности. Для нас, как для крупнейшей здравницы, это не просто соответствие стандартам, а ежедневная работа по сохранению и приумножению наследия красноусольских минеральных вод и лечебных грязей. Я поделился нашим опытом интеграции классических принципов курортологии с современными требованиями к сервису и безопасности», — рассказал «Башинформу» генеральный директор санатория «Красноусольск».

По мнению Рамиля Бадретдинова, открытый диалог лидеров отрасли поможет поднять планку качества во всём санаторно-курортном комплексе России.

«После деловой программы меня ждал невероятно приятный итог этой большой работы. Санаторий „Красноусольск“ стал победителем отраслевой премии за достижения в области менеджмента качества санаторно‑курортных услуг, учреждённой совместно Национальной курортной ассоциацией и „Роскачеством“. Эта победа — заслуга каждого сотрудника: врачей, медицинских сестёр, горничных, поваров и административного персонала, — подчеркнул генеральный директор санатория „Красноусольск“. — Спасибо вам за безупречный труд и внимание к деталям!»

Рамиль Бадретдинов добавил, что успех санатория строится на сочетании традиций и строгой системы качества.

«Мы доказали, что традиции, заложенные десятилетиями, и строгая система качества — это формула успеха. Будем и дальше держать марку», — подытожил генеральный директор санатория «Красноусольск», доктор медицинских наук Рамиль Бадретдинов.

Напомним, в 2027 году ключевое событие года для санаторно-курортной отрасли России — форум «Здравница» состоится в Башкортостане. О том, что может предложить республика взамен мировых курортов, читайте в этой статье Башинформа.