Среда, 11 Ноября 2026
Уфа
+1 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
Эксклюзив
11:08 (UTC+5), 10 Ноября 2026

Башкирский санаторий «Красноусольск» завоевал новую отраслевую награду

В преддверии Всемирного дня качества, отмечаемого в этом году 12 ноября, башкирский санаторий «Красноусольск» удостоен отраслевой премии за достижения в области менеджмента качества санаторно-курортных услуг, учрежденной совместно Национальной курортной ассоциацией и Роскачеством.

Добавить в предпочтительные источники Google
Рамиль Бадретдинов предоставлено ИА «Башинформ»
Фото: Рамиль Бадретдинов | предоставлено ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
Прослушать статью:

Престижную награду генеральному директору санатория «Красноусольск», доктору медицинских наук Рамилю Бадретдинову вручили накануне в Москве, в рамках сессии, организованной Национальной курортной ассоциацией на площадке Роскачества.

«На сессии мы говорили о главном — о том, как выстроить систему менеджмента качества, которая работает не на бумаге, а в реальности. Для нас, как для крупнейшей здравницы, это не просто соответствие стандартам, а ежедневная работа по сохранению и приумножению наследия красноусольских минеральных вод и лечебных грязей. Я поделился нашим опытом интеграции классических принципов курортологии с современными требованиями к сервису и безопасности», — рассказал «Башинформу» генеральный директор санатория «Красноусольск».

По мнению Рамиля Бадретдинова, открытый диалог лидеров отрасли поможет поднять планку качества во всём санаторно-курортном комплексе России.

«После деловой программы меня ждал невероятно приятный итог этой большой работы. Санаторий „Красноусольск“ стал победителем отраслевой премии за достижения в области менеджмента качества санаторно‑курортных услуг, учреждённой совместно Национальной курортной ассоциацией и „Роскачеством“. Эта победа — заслуга каждого сотрудника: врачей, медицинских сестёр, горничных, поваров и административного персонала, — подчеркнул генеральный директор санатория „Красноусольск“. — Спасибо вам за безупречный труд и внимание к деталям!»

Рамиль Бадретдинов добавил, что успех санатория строится на сочетании традиций и строгой системы качества.

«Мы доказали, что традиции, заложенные десятилетиями, и строгая система качества — это формула успеха. Будем и дальше держать марку», — подытожил генеральный директор санатория «Красноусольск», доктор медицинских наук Рамиль Бадретдинов.

Напомним, в 2027 году ключевое событие года для санаторно-курортной отрасли России — форум «Здравница» состоится в Башкортостане. О том, что может предложить республика взамен мировых курортов, читайте в этой статье Башинформа

Рамиль Бадретиднов предоставлено ИА "Башинформ"
Рамиль Бадретиднов предоставлено ИА "Башинформ"
Рамиль Бадретиднов предоставлено ИА "Башинформ"
Фото: Рамиль Бадретиднов | предоставлено ИА "Башинформ"
1 из 3
Читайте также:
От Алтая до Башкирии: «Красноусольск» интегрирует передовые методикиО башкирском санатории рассказали на международной конференцииСанаторий «Красноусольск» получил призы на престижном федеральном конкурсе
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru