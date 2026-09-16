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13:52 (UTC+5), 16 Сентября 2026

Санаторий «Красноусольск» получил призы на престижном федеральном конкурсе

Санаторий «Красноусольск» из Башкортостана стал обладателем сразу двух наград на XIII всероссийском фестивале-конкурсе креативных индустрий «Диво России» и отраслевых конкурсах, которые состоялись с 13 по 15 сентября в Махачкале.

Фото: предоставлено | пресс-службой санатория «Красноусольск»
Галина Бахшиева
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В финале фестиваля участвовали 250 проектов из 54 регионов — это крупнейшая в стране туристическая площадка, существующая с 2013 года.

В рамках яркого фестиваля «Диво России» традиционно проходят сразу несколько конкурсов. Среди них — конкурс туристических видео, конкурс брендов Gold Brand, конкурс креативного туризма и инноваций, а также номинация по народным промыслам и сувенирам. Параллельно проводится отраслевой конкурс «Золотая здравница России» — главная профессиональная премия санаторно-курортной отрасли страны.

Башкирская здравница показала высокий результат сразу в двух номинациях. Первое место санаторий «Красноусольск» занял в премии Gold Brand в номинации «Турбренд средств размещения и объектов питания» — в категории «Курорт, куда возвращаются поколениями». Эта награда подчеркивает, что традиции гостеприимства здравницы сохраняются годами и передаются из поколения в поколение, а гости по-прежнему выбирают «Красноусольск» для отдыха и оздоровления.

Кроме того, санаторий «Красноусольск» завоевал бронзовую награду в конкурсе «Золотая здравница России» в номинации «Медицинские и оздоровительные услуги».

«Третье место в главной отраслевой битве — „Золотая здравница России“ — признание высокого профессионализма наших врачей и всего медицинского персонала, — подчеркнул „Башинформу“ генеральный директор АО „Санаторий ‚Красноусольск‘“, доктор медицинских наук Рамиль Бадретдинов. — Учитывая, что в „Золотой здравнице России“ соревнуются лучшие санатории страны, попадание в тройку призеров — серьезный знак качества и показатель конкурентоспособности на федеральном уровне».

Эксперты отмечают, что участие и победы в таких конкурсах — важный маркер развития санаторно-курортного комплекса Башкортостана. Выход в финал уже сам по себе означает признание проекта на всероссийском уровне. Заявки оценивают независимые специалисты в сфере кинотуризма, видеомаркетинга, брендинга и санаторно-курортной деятельности.

Таким образом, Башкортостан вновь подтвердил статус одного из ведущих оздоровительных регионов страны. Санаторий «Красноусольск» достойно представил республику на всероссийской площадке и вновь доказал, что успешно сочетает вековые традиции и современные стандарты качества. Причем делает это на уровне лучших курортов.

Напомним, в 2027 году ключевое событие года для санаторно-курортной отрасли России — форум «Здравница» состоится в Башкортостане. О том, что может предложить Башкирия взамен мировых курортов, читайте в этой статье Башинформа

предоставлено пресс-службой санатория "Красноусольск"
предоставлено пресс-службой санатория "Красноусольск"
предоставлено пресс-службой санатория "Красноусольск"
предоставлено пресс-службой санатория "Красноусольск"
Фото: предоставлено | пресс-службой санатория "Красноусольск"
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