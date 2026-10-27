От Алтая до Башкирии: «Красноусольск» интегрирует передовые методики

Генеральный директор санатория «Красноусольск», доктор медицинских наук Рамиль Бадретдинов вернулся из рабочей поездки на Алтай, где изучал опыт ведущих санаторно-курортных комплексов России. По его словам, удалось не только оценить передовые методики оздоровления, но и заключить важные договоренности о сотрудничестве, а также наметить конкретные шаги по модернизации башкирского санатория.

«Изучил опыт коллег. Программа была невероятно плотной: от Манжерока до Белокурихи. Осмотрел комплексы Cosmos Collection Altay Resort, эко-курорт „Марьин Остров“, санатории „Сибирь“, „Россия“, „Родник Алтая“ и многие другие. Детально обсудили методики бальнеологии и грязелечения на круглом столе в Белокурихе. Алтай задает высокую планку, и я привез в Башкортостан конкретные протоколы по организации питания и SPA, которые начнем тестировать уже в следующем месяце», — уточнил Рамиль Бадретдинов, подчеркнув при этом, что уникальность красноусольских источников и профессионализм команды позволяет внедрять лучшие решения без потери собственной идентичности.

Как отметил доктор медицинских наук Рамиль Бадретдинов, «Красноусольск» всегда славился своими целебными водами и традициями, но чтобы идти вперед, «нужно лично смотреть, как работают лучшие санатории страны».

Важным шагом стало также укрепление межрегионального сотрудничества. В АО санаторий «Алтай» Рамиль Бадретдинов выступил с докладом о развитии «Красноусольска» и санаторно-курортного комплекса Башкортостана в целом. В ходе встречи с генеральным директором этого санатория Мариной Попеляевой стороны договорились о плотном взаимодействии и регулярном обмене опытом.

«Уверен, нашим гостям это пойдет только на пользу. Мы не стоим на месте. Спасибо, что доверяете нам свое здоровье!» — подытожил генеральный директор санатория «Красноусольск» Рамиль Бадретдинов.

Таким образом, рабочая поездка на Алтай стала не просто обменом опытом, а стартовой площадкой для внедрения новаций: от совершенствования лечебных методик до обновления стандартов сервиса. И совсем скоро гости «Красноусольска» смогут оценить первые результаты этого обновления.

Как сообщал Башинформ, ранее генеральный директор санатория «Красноусольск» Рамиль Бадретдинов принял участие в X юбилейной научно‑экспертной конференции «Разумовские чтения», которая проходила в белорусском Гродно. Ключевой темой рабочих встреч на площадке стало обсуждение подготовки к предстоящему в Башкортостане международному форуму «Здравница‑2027».