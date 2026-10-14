От Гродно до Уфы: как Башкирия готовится к международной «Здравнице‑2027»

Как подчеркнул Рамиль Бадретдинов, для него большая честь принимать участие в торжественном открытии X юбилейной научно‑экспертной конференции «Разумовские чтения».

«Утро началось с участия в пленарном заседании. Обсуждаемые темы, уровень спикеров и глубина докладов действительно впечатляют. Такие мероприятия — это не только обмен передовым опытом, но и возможность сверить позиции с коллегами», — заявил генеральный директор санатория «Красноусольск».

На площадке научно‑экспертной конференции Рамиль Бадретдинов встретился с президентом Национальной курортной ассоциации (НКА), академиком, доктором медицинских наук Александром Разумовым и генеральным директором НКА Мариной Виленской. Они детально обсудили проведение «Здравницы‑2027» в Башкортостане.

«Договорились о совместных шагах по подготовке этого масштабного форума», — добавил по итогам состоявшейся встречи Рамиль Бадретдинов.

Ранее, в спецвыпуске «Честно говоря» Александр Разумов уже акцентировал внимание на международном потенциале предстоящего события и вкладе Башкортостана в развитие курортной отрасли.

«Учитывая, что форум „Здравница‑2027“, который пройдет в Башкортостане, будет носить международный характер, есть возможность в рамках ШОС, БРИКС предложить новое видение для объединения наших бывших республик, которые входили в Советский Союз. Мы можем создать механизм, чтобы люди не только приезжали лечиться, но и знакомились с культурой, с этносом других наших регионов. „Здравница“ послужит механизмом изложения новых взглядов, направленных, прежде всего, на здоровьесбережение», — убежден президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов.

Эксперт также отметил системный подход руководства республики к развитию санаторно‑курортного комплекса.

«Глава Башкортостана Радий Хабиров много внимания уделяет созданию системы управления санаторно‑курортным комплексом республики, которая бы отвечала на все вызовы здоровьесбережения и запросы населения. Надо отдать должное: именно такой подход позволил министерству земельных и имущественных отношений республики, которым руководит Наталья Полянская, создать абсолютно новую систему управления санаторно‑курортным комплексом. Санатории Башкортостана не только развиваются, они создают новую методологию», — подчеркнул Александр Разумов.

Участие башкирских специалистов в авторитетных отраслевых площадках и плотная координация с федеральными экспертами свидетельствуют о высокой готовности республики к проведению крупного международного форума. Подготовка к «Здравнице‑2027» идет в тесной связке науки, практики, государственного управления, и Башкортостан намерен представить на этой экспертной площадке самые актуальные решения в сфере курортного дела и здоровьесберегающих технологий.

Напомним, в 2027 году ключевое событие года для санаторно-курортной отрасли России — форум «Здравница» состоится в Башкортостане. О том, что может предложить республика взамен мировых курортов, читайте в этой статье Башинформа.