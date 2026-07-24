Что дала Башкирии программа Десятилетия науки и технологий за пять лет

Опыт Башкортостана в этом показателен, республика последовательно решает три ключевые задачи программы.

Инфраструктура

Флагманским проектом десятилетия стало строительство Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе.

На сегодняшний день монолитный каркас всех семи башен полностью возведен, объект выходит на финишную прямую. Сейчас ведутся работы по монтажу облицовки и остеклению зданий, внутри корпусов устанавливаются перегородки. Завершение работ планируется к декабрю 2026 года, к этому времени поручено укомплектовать его необходимым оборудованием и мебелью, сообщал «Башинформ».

Глава Башкортостана Радий Хабиров неоднократно называл межвузовский кампус в Уфе «лучшим пространством для студентов» и «самой важной стройкой республики». По его словам, этот проект определяет будущее науки и востребованность высшей школы Башкирии.