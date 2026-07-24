Что дала Башкирии программа Десятилетия науки и технологий за пять лет

Опыт Башкортостана в этом показателен, республика последовательно решает три ключевые задачи программы.
Флагманским проектом десятилетия стало строительство Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе.
На сегодняшний день монолитный каркас всех семи башен полностью возведен, объект выходит на финишную прямую. Сейчас ведутся работы по монтажу облицовки и остеклению зданий, внутри корпусов устанавливаются перегородки. Завершение работ планируется к декабрю 2026 года, к этому времени поручено укомплектовать его необходимым оборудованием и мебелью, сообщал «Башинформ».
Глава Башкортостана Радий Хабиров неоднократно называл межвузовский кампус в Уфе «лучшим пространством для студентов» и «самой важной стройкой республики». По его словам, этот проект определяет будущее науки и востребованность высшей школы Башкирии.
«В 2027 году здесь уже должна кипеть жизнь, — сказал Хабиров. - Когда мы начинали этот амбициозный проект, то считали его настоящим вызовом для нашей управленческой команды. Теперь можно сказать, что мы справились. И глядя на возвышающиеся башни кампуса, на самой высокой из которых уже реет российский триколор, душу наполняет гордость и радость за ребят, которым здесь предстоит жить, учиться и двигать вперёд наш Башкортостан. Это вне всякого сомнения, историческое событие».
Первая задача программы — сделать науку модной и доступной со школьной скамьи.
Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ уже работает, и не только для студентов. По словам министра просвещения республики Ильдара Мавлетбердина, около 12 тысяч школьников ежегодно проходят через инфраструктуру кампуса и знакомятся с будущими направлениями профессиональной подготовки.
Кроме того, на территории объекта уже расположены структурные подразделения ведущих университетов республики, а также офисы индустриальных партнёров. Действуют более 20 лабораторий и исследовательских центров, Геномный центр, «Школа 21», «Стартап студия», студия «Муха», «Точка кипения», киберфизическая платформа «Берлога». На базе кампуса проводятся олимпиады, запущены проекты «Научное волонтерство», «Наука побеждать».
Вторая задача — преодоление разрыва между изобретением и производством.
Евразийский НОЦ — это точка сбора науки, промышленности и вузов, уверенно заявлял Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с молодыми учеными. Центр сгодня работает как точка притяжения для науки и индустрии. На данный момент в нем насчитываются 36 резидентов, среди них 5 вузов и порядка 32 компаний.
В республике выстроена полная цепочка подготовки специалистов. Здесь работают механизмы непрерывного образования. Сезонные школы позволяют студентам тренировать навыки без отрыва от теории, а разработки ученых уже внедряются в импортозамещение — от медицинских имплантов до авиационных двигателей ПД-26 и ПД-35. Запущена «Школа 21+» с треками по искусственному интеллекту, обеспечивающая кадрами IT-индустрию.
«От идеи до прототипа путь короче, чем кажется. Во всяком случае, короче он в нашем кампусе. Для республики это кадры и прямой вклад в технологический суверенитет», — говорил премьер-министр Андрей Назаров.
Также совсем не случайно, что по инициативе Радия Хабирова в Москве при полпредстве республики открыт Центр стажировки для студентов республики. Это — тоже продвижение технологического потенциала республики.
Ранее Глава отметил важность проекта для возвращения молодых специалистов в регион:
«Задача не только отправить студента на практику. Но и глубоко заниматься им. Когда человек попадает на практику на предприятие и показывает результат и, если ему дают понять, что он нужен, растёт вероятность, что он вернётся. Мы все прекрасно понимаем, что не все из них остаются (в других городах), большая часть возвращается. Это наш стратегический резерв».
Третья цель программы — изменение отношения общества к ученым.
В республике разработано девять научно-популярных маршрутов, каждый из которых посвящен одной из научных областей — биолого-медицинской, химической, технической, гуманитарной, физико-математической, ИТ-технологиям. Они стартуют в кампусе Евразийского НОЦ, проходят через передовые лаборатории вузов, предприятия реального сектора экономики, природные достопримечательности, включая два геопарка «Янган-Тау» и «Торатау».
В развитии инициативы научно-популярного туризма Башкирия вообще впереди всех регионов, отмечал в прошлом году на форуме в Уфе проректор по образованию Университета науки и технологий МИСИС Андрей Воронин.
Таким образом, Башкортостан демонстрирует модель, где наука не замыкается в лабораториях, а становится работающим двигателем региональной экономики.
Глава республики Радий Хабиров еще в 2022 году подчеркивал, что в сложные времена именно технологии помогают региону двигаться вперед:
«Когда идёт сильное санкционное давление, Президент принимает решение развивать науку и двигаться вперёд именно в стратегических, фундаментальных исследованиях, и это правильно. Наука – это долгоиграющая история. Сегодняшние вложения в неё дают результаты не сразу, а спустя определённый срок».
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