К декабрю в Башкирии планируют сдать один из лучших студкампусов России

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров поставил задачу завершить строительство Межвузовского студенческого кампуса в Уфе к декабрю.

По его словам, к этому времени объект должен быть сдан не просто в состоянии бетонной коробки, а полностью укомплектованным — со всем необходимым оборудованием, мебелью и инвентарем, чтобы студенты могли сразу заселиться.

Монолитный каркас кампуса из семи башен завершен, сейчас ведутся работы по монтажу облицовки и остеклению зданий, внутри корпусов устанавливаются перегородки, сообщал ранее «Башинформ».

Назаров обратил внимание на огромный объем выполняемых задач. Ежедневно на строительной площадке трудятся более тысячи человек. Благодаря этому проекту правительство смогло загрузить многие региональные производства. Премьер-министр уточнил, что предприятия отгружают большой объем товаров и продукции.

Обращаясь ко всем участникам процесса, Андрей Назаров призвал сохранять набранный темп, продолжать работать максимально активно, чтобы сдать знаковый для региона объект точно в срок.

«Я уверен, что это будет один из лучших кампусов в Российской Федерации», — заявил в заключение премьер-министр.

Ранее Межвузовский кампус Башкирии назвали лучшим в стране.