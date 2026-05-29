Владимир Мединский призвал регионы равняться на Башкирию

Накануне в Башкирии с рабочим визитом побывал помощник Президента России, председатель Российского военно-исторического общества, первый секретарь Союза писателей РФ Владимир Мединский. Поводом для визита высокого гостя стало участие в международной книжной ярмарке «Китап-Байрам», проведение заседания попечительского совета регионального отделения РВИО, открытие памятника святителю Луке Крымскому, а также знакомство с Домом писателей Башкортостана — уникальной штаб-квартирой Союза писателей республики, которая объединяет литературное сообщество региона.

Подводя итоги поездки Владимир Мединский признал, что Уфа неизменно дарит ему отличное настроение.

— Из Уфы всегда улетаю с хорошим настроением, — написал Владимир Мединский в своих соцсетях. — Приятно видеть, какое внимание Глава Башкирии Радий Хабиров уделяет писателям.

Особое впечатление на помощника президента произвел обновленный Дом писателей Башкортостана. Здесь он вручил благодарности Союза писателей России за сохранение и развитие традиций отечественной словесности народным писателям Башкортостана Михаилу Чванову и Тансулпан Гариповой, а также заслуженному работнику культуры республики Айгизу Баймухаметову.

Дом писателей Башкортостана, расположенный в старинном особняке Поликарпова конца XIX века, он назвал настоящей жемчужиной старой Уфы. Но главное, по его словам, — не архитектура, а отношение к слову и к тем, кто это слово создает.

— Главам регионов и ответственным на местах за культуру, печать, СМИ, если будут в Уфе, рекомендовал бы посетить Дом писателей Башкортостана. Это пример того, как надо работать с писательским сообществом, — подчеркнул Владимир Мединский.

По мнению помощника президента, именно такое отношение к культуре и литературе создает ту самую атмосферу, с которой не хочется расставаться.

— Дом писателей Башкортостана является ярким примером того, как региональные власти ценят своих литераторов, осознавая, что писатели — это не только творцы, но и сценаристы, драматурги. И очень важно, чтобы профессиональные писательские союзы объединяли лучших. В республике это понимают и вкладываются, — сказал Мединский.

Вместе с Главой Башкирии Радием Хабировым они осмотрел выставочную площадку ежегодной международной книжной ярмарки «Китап-Байрам» в Уфе.

— Без чтения человек будет другим. И он проиграет соревнование искусственному интеллекту. Это медицинский факт. Если вы хотите, чтобы ребенок проиграл смартфону, пусть живет там. Если вы хотите, чтобы он с ним конкурировал, у него должно быть преимущество — это воображение. Это качество развивает только чтение, — сказал помощник президента, отвечая на вопросы журналистов.

Владимир Мединский призвал родителей делать все, чтобы дети читали с самого раннего возраста, и похвалил юного гостя ярмарки «Китап-Байрам», который на двух языках свободно пел и читал стихи.

— Я надеюсь, эта прекрасная традиция проведения «Китап-Байрама» продолжится и дальше. Я с удовольствием буду к вам приезжать. Вы молодцы! — отметил он.

В рамках рабочей программы Владимир Мединский и Радий Хабиров провели заседание попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества.

— Башкирское региональное отделение РВИО работает давно, работает успешно, сделано немало. В то же время есть ряд актуальных задач, стоящих перед организацией. В сотрудничестве с республикой мы постараемся их успешно решить, — сказал лидер Российского военно-исторического общества.

Радий Хабиров в свою очередь отметил, что в условиях проведения специальной военной операции военно-историческое сообщество помогает связать героическое наследие старшего поколения с подвигами сегодняшних защитников Отечества.

Напомним, в день визита в Уфе на территории Республиканской клинической больницы имени Куватова торжественно открыли памятник святителю Луке Крымскому — выдающемуся хирургу и архиепископу.

Владимир Мединский, выступая на церемонии, призвал не создавать кумира, а видеть в этом памятнике дань уважения всем врачам.

— Пусть это будет первым шагом на пути создания места памяти для всех врачевателей. Спасибо большое инициаторам создания этого памятника, — отметил помощник президента.