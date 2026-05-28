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09:46 (UTC+5), 28 Мая 2026

В Уфе открыли памятник Луке Крымскому

В торжественной церемонии приняли участие помощник президента России Владимир Мединский, Глава Башкортостана Радий Хабиров, телеведущий, заслуженный юрист России Павел Астахов и другие почетные гости.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

Сегодня, 28 мая, в Уфе на территории Республиканской клинической больницы имени Куватова состоялось открытие памятника святителю Луке Крымскому. В торжественной церемонии приняли участие помощник президента России Владимир Мединский, Глава Башкортостана Радий Хабиров, телеведущий, заслуженный юрист России Павел Астахов и другие почетные гости.

«Мне кажется, открытие памятника святителю Луке — человеку, ставшему в последние годы, наверное, неожиданно для самого себя, глядящего на нас с небес, столь известным в нашей стране, — не должно вести к созданию кумира. Он бы точно этого не хотел. Наверное, он даже смущается, глядя, как много воздаётся ему почестей, какие добрые слова о нём говорят, сколько ставится ему по всей стране усилиями благотворителей знаков памяти. Наверное, он хотел бы, чтобы просто таким образом мы в его лице отметили всех представителей самой благородной в мире профессии — профессии врачевателя. И чтобы где‑то рядом с ним на этой прекрасной аллее, созданной властями республики и города, где‑то рядом здесь были памятные доски других замечательных врачей, живущих в Башкортостане, в Уфе, которые спасают жизни и здоровье наших сограждан, наших родителей, помогают нашим детям. А Лука Крымский бы всю эту дань памяти и уважения нашим медикам просто собой окормлял и объединял. Вот тогда он точно будет счастлив.

Пусть это будет первым шагом по пути создания такого места памяти для всех врачевателей наших. Спасибо большое за приглашение, спасибо инициаторам создания этого памятника», — отметил помощник президента России Владимир Мединский.

Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Фото: Олег Яровиков | ИА Башинформ
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«Здесь рядом с нами стоят медики, у всех на груди медаль Луки Крымского. Я хочу сказать, что это очень авторитетная медаль, очень заслуженная. И те, кто носит эту медаль, сделали многое для того, чтобы помочь людям. Здесь мы провожали в последний путь хирурга РКБ Сергея Каменева, который пошел воевать, спасать людей и погиб, прикрывая раненых. Это дорогого стоит.
Мы с Павлом Алексеевичем (Астаховым — прим. ред.) давно друг друга знаем, вместе работали в разное время. Павел Алексеевич ведет проект, и ставит уже в двадцать шестом городе памятник Луке Крымскому. И когда он мне предложил поставить, я сказал: „Да, конечно, мы установим. Спасибо за такую инициативу“. Мне кажется, очень важно, что у тех же врачей, которые здесь, кстати, многие выезжали на территорию специальной военной операции, наверное, в груди будет храниться икона Луки Крымского, которая действительно будет помогать и освящать ваш путь. Мы живем в мире, согласии, поминаем святых, всех святых, которые есть, которые освещают нам путь и дают нам благодать небесную. Я хотел, Павел Алексеевич, вас особо поблагодарить за вашу подвижническую миссию. И сегодня я еще хочу сказать — вы детей замечательных воспитали. Ваш сын настоящий воин, участник специальной военной операции. Это тоже дорогого стоит.
Владимир Ростиславович, спасибо большое, что вы сегодня с нами. В добрый путь и пусть памятник Луке Крымскому на самом деле освещает путь людей, которые приходят, которые просят помочь в своей болезни или помочь вылечить людей», — отметил Радий Хабиров.

Памятник Луке Крымскому освятил глава Башкортостанской митрополии митрополит Филарет.

Справка

Святитель Лука Крымский (в миру Валентин Феликсович Вейно-Ясенецкий, 1877–1961) — выдающийся хирург, ученый, доктор медицинских наук и богословия. Оставил богатое научное и духовное наследие: 55 трудов по хирургии и анатомии, 10 томов проповедей, богословский труд «Дух, душа и тело».

Святые мощи святителя Луки были обретены в 1996 году и перенесены в Троицкий собор Симферополя. Ежегодно туда приезжают тысячи паломников. Будучи профессором медицины и лауреатом Сталинской премии, он совершал сложнейшие хирургические операции, спасая жизни в самых тяжелых условиях, одновременно неся пастырское слово, укрепляя дух пациентов и коллег.

К 80-летию Великой Отечественной войны на телеканале «Спас» был показан фильм государственного и общественного деятеля, телеведущего и известного адвоката, заслуженного юриста России Павла Астахова «Врач от Бога. Святитель Лука Крымский». После съемок фильма возникла важная и добрая идея — установить памятник выдающемуся ученому в разных городах нашей страны. В рамках благотворительной акции за счет средств меценатов и волонтеров памятник Луке Крымскому установлен в 25 городах регионов России, Уфа — 26-й город.

В 2026 году исполняется 65 лет со дня упокоения святителя Луки Крымского и 30 лет со дня его прославления в лике святых Русской православной церкви.

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