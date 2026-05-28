В Уфе открыли памятник Луке Крымскому

Сегодня, 28 мая, в Уфе на территории Республиканской клинической больницы имени Куватова состоялось открытие памятника святителю Луке Крымскому. В торжественной церемонии приняли участие помощник президента России Владимир Мединский, Глава Башкортостана Радий Хабиров, телеведущий, заслуженный юрист России Павел Астахов и другие почетные гости.

«Мне кажется, открытие памятника святителю Луке — человеку, ставшему в последние годы, наверное, неожиданно для самого себя, глядящего на нас с небес, столь известным в нашей стране, — не должно вести к созданию кумира. Он бы точно этого не хотел. Наверное, он даже смущается, глядя, как много воздаётся ему почестей, какие добрые слова о нём говорят, сколько ставится ему по всей стране усилиями благотворителей знаков памяти. Наверное, он хотел бы, чтобы просто таким образом мы в его лице отметили всех представителей самой благородной в мире профессии — профессии врачевателя. И чтобы где‑то рядом с ним на этой прекрасной аллее, созданной властями республики и города, где‑то рядом здесь были памятные доски других замечательных врачей, живущих в Башкортостане, в Уфе, которые спасают жизни и здоровье наших сограждан, наших родителей, помогают нашим детям. А Лука Крымский бы всю эту дань памяти и уважения нашим медикам просто собой окормлял и объединял. Вот тогда он точно будет счастлив.

Пусть это будет первым шагом по пути создания такого места памяти для всех врачевателей наших. Спасибо большое за приглашение, спасибо инициаторам создания этого памятника», — отметил помощник президента России Владимир Мединский.