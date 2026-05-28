В Уфе открыли памятник Луке Крымскому

Сегодня, 28 мая, в Уфе на территории Республиканской клинической больницы имени Куватова состоялось открытие памятника святителю Луке Крымскому. В торжественной церемонии приняли участие помощник президента России Владимир Мединский, Глава Башкортостана Радий Хабиров, телеведущий, заслуженный юрист России Павел Астахов и другие почетные гости.
«Мне кажется, открытие памятника святителю Луке — человеку, ставшему в последние годы, наверное, неожиданно для самого себя, глядящего на нас с небес, столь известным в нашей стране, — не должно вести к созданию кумира. Он бы точно этого не хотел. Наверное, он даже смущается, глядя, как много воздаётся ему почестей, какие добрые слова о нём говорят, сколько ставится ему по всей стране усилиями благотворителей знаков памяти. Наверное, он хотел бы, чтобы просто таким образом мы в его лице отметили всех представителей самой благородной в мире профессии — профессии врачевателя. И чтобы где‑то рядом с ним на этой прекрасной аллее, созданной властями республики и города, где‑то рядом здесь были памятные доски других замечательных врачей, живущих в Башкортостане, в Уфе, которые спасают жизни и здоровье наших сограждан, наших родителей, помогают нашим детям. А Лука Крымский бы всю эту дань памяти и уважения нашим медикам просто собой окормлял и объединял. Вот тогда он точно будет счастлив.
Пусть это будет первым шагом по пути создания такого места памяти для всех врачевателей наших. Спасибо большое за приглашение, спасибо инициаторам создания этого памятника», — отметил помощник президента России Владимир Мединский.
«Здесь рядом с нами стоят медики, у всех на груди медаль Луки Крымского. Я хочу сказать, что это очень авторитетная медаль, очень заслуженная. И те, кто носит эту медаль, сделали многое для того, чтобы помочь людям. Здесь мы провожали в последний путь хирурга РКБ Сергея Каменева, который пошел воевать, спасать людей и погиб, прикрывая раненых. Это дорогого стоит.
Мы с Павлом Алексеевичем (Астаховым — прим. ред.) давно друг друга знаем, вместе работали в разное время. Павел Алексеевич ведет проект, и ставит уже в двадцать шестом городе памятник Луке Крымскому. И когда он мне предложил поставить, я сказал: „Да, конечно, мы установим. Спасибо за такую инициативу“. Мне кажется, очень важно, что у тех же врачей, которые здесь, кстати, многие выезжали на территорию специальной военной операции, наверное, в груди будет храниться икона Луки Крымского, которая действительно будет помогать и освящать ваш путь. Мы живем в мире, согласии, поминаем святых, всех святых, которые есть, которые освещают нам путь и дают нам благодать небесную. Я хотел, Павел Алексеевич, вас особо поблагодарить за вашу подвижническую миссию. И сегодня я еще хочу сказать — вы детей замечательных воспитали. Ваш сын настоящий воин, участник специальной военной операции. Это тоже дорогого стоит.
Владимир Ростиславович, спасибо большое, что вы сегодня с нами. В добрый путь и пусть памятник Луке Крымскому на самом деле освещает путь людей, которые приходят, которые просят помочь в своей болезни или помочь вылечить людей», — отметил Радий Хабиров.
Памятник Луке Крымскому освятил глава Башкортостанской митрополии митрополит Филарет.
Справка
Святитель Лука Крымский (в миру Валентин Феликсович Вейно-Ясенецкий, 1877–1961) — выдающийся хирург, ученый, доктор медицинских наук и богословия. Оставил богатое научное и духовное наследие: 55 трудов по хирургии и анатомии, 10 томов проповедей, богословский труд «Дух, душа и тело».
Святые мощи святителя Луки были обретены в 1996 году и перенесены в Троицкий собор Симферополя. Ежегодно туда приезжают тысячи паломников. Будучи профессором медицины и лауреатом Сталинской премии, он совершал сложнейшие хирургические операции, спасая жизни в самых тяжелых условиях, одновременно неся пастырское слово, укрепляя дух пациентов и коллег.
К 80-летию Великой Отечественной войны на телеканале «Спас» был показан фильм государственного и общественного деятеля, телеведущего и известного адвоката, заслуженного юриста России Павла Астахова «Врач от Бога. Святитель Лука Крымский». После съемок фильма возникла важная и добрая идея — установить памятник выдающемуся ученому в разных городах нашей страны. В рамках благотворительной акции за счет средств меценатов и волонтеров памятник Луке Крымскому установлен в 25 городах регионов России, Уфа — 26-й город.
В 2026 году исполняется 65 лет со дня упокоения святителя Луки Крымского и 30 лет со дня его прославления в лике святых Русской православной церкви.
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