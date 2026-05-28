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13:50 (UTC+5), 28 Мая 2026

В Уфе на ярмарке «Китап-Байрам» обсудили увековечение памяти героев СВО

Фото: Олег Яровиков | ИА "Башинформ"
Азат Гиззатуллин

28 мая в Уфе помощник Президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и Глава Башкортостана Радий Хабиров провели заседание попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Владимир Мединский отметил, что Башкирское региональное отделение Российского военно-исторического общества работает давно, работает успешно, сделано немало.

– Башкирское региональное отделение Российского военно-исторического общества активно работает. В то же время есть ряд актуальных задач, стоящих перед организацией. В сотрудничестве с республикой мы постараемся их успешно решить, – сказал Владимир Мединский.

Мы собрались здесь не только как представители науки и культуры. Мы также разделяем общую миссию – сохранять историческую память, помнить ратные и трудовые подвиги старшего поколения, – сказал Радий Хабиров. – В условиях проведения специальной военной операции представители военно-исторического сообщества помогают связать героическое наследие старшего поколения с подвигами сегодняшних защитников Отечества, доносят объективную информацию о первопричинах спецоперации. Для увековечения памяти павших участников СВО мы устанавливаем мемориальные доски в школах, открываем в них «Парты героев». Присваиваем имена героев школам, патриотическим центрам. Размещаем на зданиях большие изображения – муралы, организуем тематические выставки и многое другое.

Глава Башкортостана также отметил, что при поддержке РВИО в республике установили стелу «Уфа – город трудовой доблести», 145 мемориальных досок Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы, памятники Советскому солдату в Ишимбайском, Кармаскалинском, Гафурийском районах и другие мемориальные объекты.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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В Башкортостане увековечивают память Героев России, удостоенных этого высокого звания за мужество, проявленное в ходе специальной военной операции. Всего их – 16, 9 из них награждены посмертно.

В четверг в Уфе открылась IV Международная книжная ярмарка «Китап-Байрам». В этом году в мероприятии принимают участие более 80 издательств из регионов России, а также из Беларуси и Ирана.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
1 из 6
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