В Уфе на ярмарке «Китап-Байрам» обсудили увековечение памяти героев СВО

28 мая в Уфе помощник Президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и Глава Башкортостана Радий Хабиров провели заседание попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества.
Владимир Мединский отметил, что Башкирское региональное отделение Российского военно-исторического общества работает давно, работает успешно, сделано немало.
– Башкирское региональное отделение Российского военно-исторического общества активно работает. В то же время есть ряд актуальных задач, стоящих перед организацией. В сотрудничестве с республикой мы постараемся их успешно решить, – сказал Владимир Мединский.
Мы собрались здесь не только как представители науки и культуры. Мы также разделяем общую миссию – сохранять историческую память, помнить ратные и трудовые подвиги старшего поколения, – сказал Радий Хабиров. – В условиях проведения специальной военной операции представители военно-исторического сообщества помогают связать героическое наследие старшего поколения с подвигами сегодняшних защитников Отечества, доносят объективную информацию о первопричинах спецоперации. Для увековечения памяти павших участников СВО мы устанавливаем мемориальные доски в школах, открываем в них «Парты героев». Присваиваем имена героев школам, патриотическим центрам. Размещаем на зданиях большие изображения – муралы, организуем тематические выставки и многое другое.
Глава Башкортостана также отметил, что при поддержке РВИО в республике установили стелу «Уфа – город трудовой доблести», 145 мемориальных досок Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы, памятники Советскому солдату в Ишимбайском, Кармаскалинском, Гафурийском районах и другие мемориальные объекты.
В Башкортостане увековечивают память Героев России, удостоенных этого высокого звания за мужество, проявленное в ходе специальной военной операции. Всего их – 16, 9 из них награждены посмертно.
В четверг в Уфе открылась IV Международная книжная ярмарка «Китап-Байрам». В этом году в мероприятии принимают участие более 80 издательств из регионов России, а также из Беларуси и Ирана.
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