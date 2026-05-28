Помощник президента России Владимир Мединский высоко оценил поддержку писателей в Башкирии. Он подчеркнул, что дома писателей должны объединять лучших авторов.

«Я всегда из Уфы улетаю в хорошем настроении, потому что здесь видна живая работа. Дом писателей Башкортостана является ярким примером того, как региональные власти ценят своих литераторов, осознавая, что писатели — это не только творцы, но и сценаристы, драматурги, — сказал Мединский, отвечая на вопрос журналиста «Башинформа». — И очень важно, чтобы профессиональные писательские союзы объединяли лучших. В республике это понимают и вкладываются».

Также помощник президента поделился, какие книги сейчас читает.

«Я читаю одновременно несколько книг, как правило, и художественные, и научно-популярные. Сейчас читаю научно-популярную книгу о гражданской войне и революции. Потому что для меня этот период очень интересен», — отметил он.

Напомним, с 28 по 30 мая в Уфе проходит IV Международная книжная ярмарка «Китап-Байрам». В этом году в мероприятии принимают участие более 80 издательств из регионов России, а также из Беларуси и Ирана.