Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
14:32 (UTC+5), 28 Мая 2026

Владимир Мединский высоко оценил поддержку писателей в Башкирии

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов
Азат Гиззатуллин

Помощник президента России Владимир Мединский высоко оценил поддержку писателей в Башкирии. Он подчеркнул, что дома писателей должны объединять лучших авторов.

«Я всегда из Уфы улетаю в хорошем настроении, потому что здесь видна живая работа. Дом писателей Башкортостана является ярким примером того, как региональные власти ценят своих литераторов, осознавая, что писатели — это не только творцы, но и сценаристы, драматурги, — сказал Мединский, отвечая на вопрос журналиста «Башинформа». — И очень важно, чтобы профессиональные писательские союзы объединяли лучших. В республике это понимают и вкладываются».

Также помощник президента поделился, какие книги сейчас читает.

«Я читаю одновременно несколько книг, как правило, и художественные, и научно-популярные. Сейчас читаю научно-популярную книгу о гражданской войне и революции. Потому что для меня этот период очень интересен», — отметил он.

Напомним, с 28 по 30 мая в Уфе проходит IV Международная книжная ярмарка «Китап-Байрам». В этом году в мероприятии принимают участие более 80 издательств из регионов России, а также из Беларуси и Ирана.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru