Помощник президента России Владимир Мединский высоко оценил поддержку писателей в Башкирии. Он подчеркнул, что дома писателей должны объединять лучших авторов.
«Я всегда из Уфы улетаю в хорошем настроении, потому что здесь видна живая работа. Дом писателей Башкортостана является ярким примером того, как региональные власти ценят своих литераторов, осознавая, что писатели — это не только творцы, но и сценаристы, драматурги, — сказал Мединский, отвечая на вопрос журналиста «Башинформа». — И очень важно, чтобы профессиональные писательские союзы объединяли лучших. В республике это понимают и вкладываются».
Также помощник президента поделился, какие книги сейчас читает.
«Я читаю одновременно несколько книг, как правило, и художественные, и научно-популярные. Сейчас читаю научно-популярную книгу о гражданской войне и революции. Потому что для меня этот период очень интересен», — отметил он.
Напомним, с 28 по 30 мая в Уфе проходит IV Международная книжная ярмарка «Китап-Байрам». В этом году в мероприятии принимают участие более 80 издательств из регионов России, а также из Беларуси и Ирана.
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