Владимир Мединский высоко оценил усилия Башкирии по популяризации книги

«В четвертый раз проходит замечательный книжный фестиваль, где все жители Уфы, гости могут увидеть разнообразие книг, показать это детям. А самое главное, призываю вас: сделайте все, что от вас зависит, чтобы ваши дети читали. Только таким образом они смогут добиваться большего, когда вырастут. Только так они смогут развивать память, логическое мышление, желание познавать новое. Дайте им книгу с самого раннего возраста.

Вот прекрасный мальчик тут выступал, ему шесть лет, по-моему, на двух языках свободно пел и читал. Я уверен, что он уже читает книги. Спасибо за это. Еще до школы воспитывайте детей таким образом.

Я надеюсь, эта прекрасная традиция проведения Китап-Байрама продолжится и дальше. Я с удовольствием буду к вам приезжать. Вы молодцы!» — отметил Владимир Мединский.