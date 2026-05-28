Владимир Мединский высоко оценил усилия Башкирии по популяризации книги

Сегодня, 28 мая, на Советской площади Уфы состоялось открытие IV Международной книжной ярмарки «Китап-Байрам». В этом году в ней принимают участие более 80 издательств из регионов России, а также из Беларуси и Ирана.
Помощник президента России Владимир Мединский отметил, что для него огромное удовольствие видеть, какие усилия прилагает руководство республики для популяризации книги.
«В четвертый раз проходит замечательный книжный фестиваль, где все жители Уфы, гости могут увидеть разнообразие книг, показать это детям. А самое главное, призываю вас: сделайте все, что от вас зависит, чтобы ваши дети читали. Только таким образом они смогут добиваться большего, когда вырастут. Только так они смогут развивать память, логическое мышление, желание познавать новое. Дайте им книгу с самого раннего возраста.
Вот прекрасный мальчик тут выступал, ему шесть лет, по-моему, на двух языках свободно пел и читал. Я уверен, что он уже читает книги. Спасибо за это. Еще до школы воспитывайте детей таким образом.
Я надеюсь, эта прекрасная традиция проведения Китап-Байрама продолжится и дальше. Я с удовольствием буду к вам приезжать. Вы молодцы!» — отметил Владимир Мединский.
«„Китап-Байрам“ — один из светлых, нужных и теплых мероприятий в нашей республике. Главная идея нашего праздника — чтобы наши дети читали, читали хорошие книги. Мы ведем самую настоящую информационную войну против нашего врага, который хочет испортить наш мир, хочет, чтобы наши дети выросли недостойными людьми. Поэтому ярмарка имеет огромное значение. Я хочу поблагодарить всех книгоиздателей, всех тех, кто приехал к нам, выставил свои экспозиции. В добрый путь, книжная ярмарка», — отметил Радий Хабиров.
Народный артист России и Башкортостана Сергей Безруков начал речь с того, что горд носить звание народного артиста Башкортостана. Он отметил, что для него это большое счастье.
«Знаете, это великое дело, которое вы делаете в республике. Спасибо Главе и спасибо всем организаторам этой замечательной потрясающей книжной ярмарки. Это потрясающее и очень нужное дело.
Очень важно во времена электронных носителей уделять внимание книге, живой книге, которую ты держишь в руках. Важно сохранить эту традицию, когда держишь в руках именно живое печатное слово, настоящее. Это по силам сохранить, безусловно. Доказательство тому, то внимание, которое вы уделяете этой замечательной ярмарке, большое количество людей, которые пришли на эту ярмарку.
Я сам уже приобрел книги, так что, знаете, это по силам, когда мы вместе. Мой сын, которому в июле исполнится пять лет, уже читает, и это счастье для отца и всей семьи. Это здорово.
Так что давайте приучать наших детей к чтению. Это очень и очень важно, государственная стратегическая задача. Спасибо большое всем вам», — сказал Сергей Безруков.
В завершение церемонии Радий Хабиров вручил государственные награды Башкортостана и диплом победителя Межрегионального конкурса юных сказителей и исполнителей эпического сказания «Урал-батыр». Руководитель региона также передал Национальному музею Башкортостана уникальные издания – эпосы народов России для новой коллекции о главных исторических ценностях нашей страны.
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