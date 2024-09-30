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30 Сентября , 08:30

Репортажи «Башинформа» из зоны СВО признали лучшими на фестивале «Щит России»

Репортажи информационного агентства «Башинформ» из зоны ведения специальной военной операции отметили на XXVII Всероссийском патриотическом фестивале СМИ «Щит России» в Перми. Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов состоялась 27 сентября в концертном зале отеля «Урал».

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, принявший участие в церемонии награждения победителей фестиваля «Щит России», отметил, что интерес журналистов к фестивалю ежегодно остаётся на высоком уровне.

Эдуард Кускарбеков
Фото:Эдуард Кускарбеков

«Проект освещает очень важные аспекты нашей жизни, простого человека, жизни региона, России и Отчизны. Спасибо за ваши глубокие и искренние журналистские работы. Я также признателен всем, кто сейчас здесь, кто создавал этот фестиваль, кто доверил нам его проведение. Желаю, чтобы проект развивался и работ становилось только больше», — сказал руководитель Пермского края.

По оценке жюри в номинации «За освещение темы, посвящённой знаменательным военно-историческим событиям России и увековечению памяти защитников Отечества, ветеранов боевых действий» победителем стали материалы корреспондента ИА «Башинформ» Эдуарда Кускарбекова, рассказывающие о первом башкирском добровольческом батальоне имени Героя России Минигали Шаймуратова.

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Лилия Шафикова
Лилия Шафикова

В шорт-лист номинантов федерального конкурса также вошло интервью главного редактора информагентства «Башинформ» Руслана Шарафутдинова с командиром мотострелкового полка «Башкортостан» с позывным «Имран».

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«Большая честь получить награду и диплом победителя конкурса, подписанного легендарным военкором Сладковым. Очень рад, что Александр Валерьевич прочитал материалы „Башинформа“, написанные на фронте, в которых я постарался подробно и правдиво рассказать о жизни и службе участников СВО из Башкортостана. Участие в конкурсе „Щит России“ накладывает большую ответственность на корреспондента и стремление совершенствоваться. В „Башинформе“ трудятся высокопрофессиональные журналисты, чьи публикации заслуживают самых высоких наград. И наш коллектив, безусловно, их получит. Впереди много работы во всех сферах жизни. Нам есть о чём писать и чем гордиться в строках. Верю, что „Ника“ на стенде главного информагентства республики в будущем будет не одинока и будет соседствовать с другими высокими федеральными наградами», — сказал Эдуард Кускарбеков.

Эдуард Кускарбеков
Фото:Эдуард Кускарбеков

На конкурс в этом году поступили рекордные 640 работ — сюжетов, документальных фильмов, статей, спецпроектов, радиопередач из 74 регионов России. В финал вышли 130 работ. Все работы рассмотрели члены жюри под председательством специального корреспондента ВГТРК, военкора Александра Сладкова.

Дипломом фестиваля отмечены фильмы тележурналиста Александра Колинченко «104-летняя участница Сталинградской битвы Мусайра Фатихова» (филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Башкортостан»), заслуженного работника культуры Республики Башкортостан Лилии Шафиковой «За себя и за того парня» (АО ТРК «Башкортостан») и радиопередача «Семья», подготовленная юным корреспондентом Азалией Тухватуллиной и руководителем детского проекта «Солнечный город» Луизой Ахтямовой (филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Башкортостан»).

Журналист Лилия Шафикова рассказала, что она до глубины души восхищена историей 100-летнего жителя Уфы, ветерана Великой Отечественной войны Аскара Асхатовича Мингазетдинова и какую истинную ценность имеет слово настоящего мужчины.

Эдуард Кускарбеков
Фото:Эдуард Кускарбеков

«Аскар Мингазетдинов родом из Татарии. В годы Великой Отечественной войны Аскар Асхатович подружился с солдатом из Башкирии. Товарищи дали друг другу слово, что если выживут, то приедут в Башкирию и будут врачами. Его друг погиб. А Аскар Асхатович сдержал слово. Он приехал в Башкирию, поступил в медучилище, затем стал студентом мединститута и 50 лет посвятил медицине. Будучи кандидатом медицинских наук, написал 17 книг и стал авторитетным преподавателем ставшего родным медуниверситета. С Аскаром Асхатовичем познакомилась, когда готовила видеоролики ко Дню Победы. Готовилась к интервью, но даже не могла предположить, насколько интересным окажется мой герой. Аскар Асхатович рассказал много деталей о войне, о становлении медицины в республике. Как он сам говорит, стал настоящим башкиром, он благодарен нашей земле, ректору института, Главе республики, судьбе. Фильм называется „За себя и за того парня“, потому что Аскар Асхатович прожил жизнь и свою, и за своего друга и добился очень многого. Я очень рада, что рассказала о нём „Щиту России“ и что члены жюри отметили работу», — говорит Лилия Шафикова.

Луиза Ахтямова принимает участие в конкурсе с детским проектом «Солнечный город» с 2011 года. Её юные подопечные записывают радиопередачи ко Дню защитника Отечества, ко Дню Победы и по другим тематическим поводам, связанным с патриотическим воспитанием. За 13 лет проект «Солнечный город» получил три Гран-при и одну «Нику».

«На конкурс „Щит России“ мы впервые более 10 лет назад приехали из Уфы с детьми. До нас никто не представлял детские творческие проекты. Сейчас приятно видеть, что каждый год среди конкурсантов много юных корреспондентов и медиапедагогов. Когда дети говорят о патриотизме — это ценно. Вообще, надо сказать, что фестиваль существенно расширил горизонты. С каждым годом увеличивается число регионов-участников. В прошлом году приезжали коллеги и из Беларуси, Киргизии. Кроме того, сейчас принимают участие и блогеры. И, как отметили организаторы, фестиваль действительно превращается в медиафорум и мне приятно быть амбассадором „Щита России“. Всем коллегам рассказываю о творческом конкурсе и призываю их принимать активное участие, поскольку у нас очень много талантливых журналистов», — отметила Луиза Ахтямова.

Напомним, в 2023 году лауреатом фестиваля «Щит России» в номинации «За освещение темы, посвящённой жизни, учёбе и военной службе современной российской армии и флота, деятельности правоохранительных органов России, включая тему противодействия идеологии национализма, терроризма и экстремизма» стала публикация специального корреспондента информагентства «Башинформ» Ксении Калининой «Преступник всегда оставляет след»: эксперты МВД по Башкирии берутся за дело с азартом охотника».

Фестиваль «Щит России» проводится в столице Прикамья филиалом Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании ГТРК «Пермь», при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, администрации губернатора Пермского края, под патронатом ВГТРК.

Организационный комитет возглавил заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента Рифат Сабитов.

Эдуард Кускарбеков
Фото:Эдуард Кускарбеков
«Щит России-2024»
Фото:«Щит России-2024»

Добавим, ранее информагентство «Башинформ» успешно выступило на всероссийском медиафоруме «Вся Россия — 2024» в Сочи. В номинации «Спецпроект/акция года», на которую поступило 252 заявки из разных регионов России победителем стали главный редактор «Башинформа» Руслан Шарафутдинов и корреспондент информагентства Альфия Аглиуллина за проект «Счастье — это вместе». Кроме того, дипломантом конкурса Союза журналистов России на лучшее журналистское произведение 2024 года, на который поступила 671 заявка — более 1400 материалов, стала специальный корреспондент агентства «Башинформ» Ксения Калинина.

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