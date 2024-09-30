Репортажи «Башинформа» из зоны СВО признали лучшими на фестивале «Щит России»

«Аскар Мингазетдинов родом из Татарии. В годы Великой Отечественной войны Аскар Асхатович подружился с солдатом из Башкирии. Товарищи дали друг другу слово, что если выживут, то приедут в Башкирию и будут врачами. Его друг погиб. А Аскар Асхатович сдержал слово. Он приехал в Башкирию, поступил в медучилище, затем стал студентом мединститута и 50 лет посвятил медицине. Будучи кандидатом медицинских наук, написал 17 книг и стал авторитетным преподавателем ставшего родным медуниверситета. С Аскаром Асхатовичем познакомилась, когда готовила видеоролики ко Дню Победы. Готовилась к интервью, но даже не могла предположить, насколько интересным окажется мой герой. Аскар Асхатович рассказал много деталей о войне, о становлении медицины в республике. Как он сам говорит, стал настоящим башкиром, он благодарен нашей земле, ректору института, Главе республики, судьбе. Фильм называется „За себя и за того парня“, потому что Аскар Асхатович прожил жизнь и свою, и за своего друга и добился очень многого. Я очень рада, что рассказала о нём „Щиту России“ и что члены жюри отметили работу», — говорит Лилия Шафикова.

Луиза Ахтямова принимает участие в конкурсе с детским проектом «Солнечный город» с 2011 года. Её юные подопечные записывают радиопередачи ко Дню защитника Отечества, ко Дню Победы и по другим тематическим поводам, связанным с патриотическим воспитанием. За 13 лет проект «Солнечный город» получил три Гран-при и одну «Нику».