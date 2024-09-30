Репортажи «Башинформа» из зоны СВО признали лучшими на фестивале «Щит России»

Репортажи информационного агентства «Башинформ» из зоны ведения специальной военной операции отметили на XXVII Всероссийском патриотическом фестивале СМИ «Щит России» в Перми. Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов состоялась 27 сентября в концертном зале отеля «Урал».
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, принявший участие в церемонии награждения победителей фестиваля «Щит России», отметил, что интерес журналистов к фестивалю ежегодно остаётся на высоком уровне.
«Проект освещает очень важные аспекты нашей жизни, простого человека, жизни региона, России и Отчизны. Спасибо за ваши глубокие и искренние журналистские работы. Я также признателен всем, кто сейчас здесь, кто создавал этот фестиваль, кто доверил нам его проведение. Желаю, чтобы проект развивался и работ становилось только больше», — сказал руководитель Пермского края.
По оценке жюри в номинации «За освещение темы, посвящённой знаменательным военно-историческим событиям России и увековечению памяти защитников Отечества, ветеранов боевых действий» победителем стали материалы корреспондента ИА «Башинформ» Эдуарда Кускарбекова, рассказывающие о первом башкирском добровольческом батальоне имени Героя России Минигали Шаймуратова.
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В шорт-лист номинантов федерального конкурса также вошло интервью главного редактора информагентства «Башинформ» Руслана Шарафутдинова с командиром мотострелкового полка «Башкортостан» с позывным «Имран».
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«Большая честь получить награду и диплом победителя конкурса, подписанного легендарным военкором Сладковым. Очень рад, что Александр Валерьевич прочитал материалы „Башинформа“, написанные на фронте, в которых я постарался подробно и правдиво рассказать о жизни и службе участников СВО из Башкортостана. Участие в конкурсе „Щит России“ накладывает большую ответственность на корреспондента и стремление совершенствоваться. В „Башинформе“ трудятся высокопрофессиональные журналисты, чьи публикации заслуживают самых высоких наград. И наш коллектив, безусловно, их получит. Впереди много работы во всех сферах жизни. Нам есть о чём писать и чем гордиться в строках. Верю, что „Ника“ на стенде главного информагентства республики в будущем будет не одинока и будет соседствовать с другими высокими федеральными наградами», — сказал Эдуард Кускарбеков.
На конкурс в этом году поступили рекордные 640 работ — сюжетов, документальных фильмов, статей, спецпроектов, радиопередач из 74 регионов России. В финал вышли 130 работ. Все работы рассмотрели члены жюри под председательством специального корреспондента ВГТРК, военкора Александра Сладкова.
Дипломом фестиваля отмечены фильмы тележурналиста Александра Колинченко «104-летняя участница Сталинградской битвы Мусайра Фатихова» (филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Башкортостан»), заслуженного работника культуры Республики Башкортостан Лилии Шафиковой «За себя и за того парня» (АО ТРК «Башкортостан») и радиопередача «Семья», подготовленная юным корреспондентом Азалией Тухватуллиной и руководителем детского проекта «Солнечный город» Луизой Ахтямовой (филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Башкортостан»).
Журналист Лилия Шафикова рассказала, что она до глубины души восхищена историей 100-летнего жителя Уфы, ветерана Великой Отечественной войны Аскара Асхатовича Мингазетдинова и какую истинную ценность имеет слово настоящего мужчины.
«Аскар Мингазетдинов родом из Татарии. В годы Великой Отечественной войны Аскар Асхатович подружился с солдатом из Башкирии. Товарищи дали друг другу слово, что если выживут, то приедут в Башкирию и будут врачами. Его друг погиб. А Аскар Асхатович сдержал слово. Он приехал в Башкирию, поступил в медучилище, затем стал студентом мединститута и 50 лет посвятил медицине. Будучи кандидатом медицинских наук, написал 17 книг и стал авторитетным преподавателем ставшего родным медуниверситета. С Аскаром Асхатовичем познакомилась, когда готовила видеоролики ко Дню Победы. Готовилась к интервью, но даже не могла предположить, насколько интересным окажется мой герой. Аскар Асхатович рассказал много деталей о войне, о становлении медицины в республике. Как он сам говорит, стал настоящим башкиром, он благодарен нашей земле, ректору института, Главе республики, судьбе. Фильм называется „За себя и за того парня“, потому что Аскар Асхатович прожил жизнь и свою, и за своего друга и добился очень многого. Я очень рада, что рассказала о нём „Щиту России“ и что члены жюри отметили работу», — говорит Лилия Шафикова.
Луиза Ахтямова принимает участие в конкурсе с детским проектом «Солнечный город» с 2011 года. Её юные подопечные записывают радиопередачи ко Дню защитника Отечества, ко Дню Победы и по другим тематическим поводам, связанным с патриотическим воспитанием. За 13 лет проект «Солнечный город» получил три Гран-при и одну «Нику».
«На конкурс „Щит России“ мы впервые более 10 лет назад приехали из Уфы с детьми. До нас никто не представлял детские творческие проекты. Сейчас приятно видеть, что каждый год среди конкурсантов много юных корреспондентов и медиапедагогов. Когда дети говорят о патриотизме — это ценно. Вообще, надо сказать, что фестиваль существенно расширил горизонты. С каждым годом увеличивается число регионов-участников. В прошлом году приезжали коллеги и из Беларуси, Киргизии. Кроме того, сейчас принимают участие и блогеры. И, как отметили организаторы, фестиваль действительно превращается в медиафорум и мне приятно быть амбассадором „Щита России“. Всем коллегам рассказываю о творческом конкурсе и призываю их принимать активное участие, поскольку у нас очень много талантливых журналистов», — отметила Луиза Ахтямова.
Напомним, в 2023 году лауреатом фестиваля «Щит России» в номинации «За освещение темы, посвящённой жизни, учёбе и военной службе современной российской армии и флота, деятельности правоохранительных органов России, включая тему противодействия идеологии национализма, терроризма и экстремизма» стала публикация специального корреспондента информагентства «Башинформ» Ксении Калининой «Преступник всегда оставляет след»: эксперты МВД по Башкирии берутся за дело с азартом охотника».
Фестиваль «Щит России» проводится в столице Прикамья филиалом Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании ГТРК «Пермь», при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, администрации губернатора Пермского края, под патронатом ВГТРК.
Организационный комитет возглавил заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента Рифат Сабитов.
Добавим, ранее информагентство «Башинформ» успешно выступило на всероссийском медиафоруме «Вся Россия — 2024» в Сочи. В номинации «Спецпроект/акция года», на которую поступило 252 заявки из разных регионов России победителем стали главный редактор «Башинформа» Руслан Шарафутдинов и корреспондент информагентства Альфия Аглиуллина за проект «Счастье — это вместе». Кроме того, дипломантом конкурса Союза журналистов России на лучшее журналистское произведение 2024 года, на который поступила 671 заявка — более 1400 материалов, стала специальный корреспондент агентства «Башинформ» Ксения Калинина.