Журналисты Башкирии привезли заслуженные награды с медиафорума в Сочи

Делегация журналистов Башкортостана успешно выступила на всероссийском медиафоруме «Вся Россия — 2024» в Сочи.

«Поздравляю всех призеров и победителей! И благодарю за профессионализм и твердую гражданскую позицию. Вы делаете очень важную работу, честно, достоверно рассказываете обо всем, что происходит вокруг. И люди вам доверяют», — написал в своем блоге Глава Башкирии Радий Хабиров.

В этом году медиафорум собрал более 1000 участников из 89 регионов России и дружественных государств. В нем участвовали представители СМИ из Беларуси, Абхазии, Казахстана, Китая, Индии, Сербии, Черногории, Италии и Турции. Делегатам и организаторам поступил приветственный адрес Президента России Владимира Путина.

В списке победителей и дипломантов творческих профессиональных конкурсов форума «Вся Россия — 2024» много имен журналистов и названий СМИ из нашей республики, включая информационное агентство «Башинформ». Заслуженные награды лучшим из лучших вручал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Большое вам всем спасибо за участие и активность. Уверен, наш форум вам помог найти новые рабочие контакты и обменяться профессиональным опытом», — сказал Владимир Соловьев.

Так, победителем в номинации «Спецпроект/акция года», на которую поступило из разных регионов России 252 заявки, стал «Башинформ» и его главный редактор Руслан Шарафутдинов и корреспондент Альфия Аглиуллина за проект «Счастье — это вместе».