Журналисты Башкирии привезли заслуженные награды с медиафорума в Сочи

Делегация журналистов Башкортостана успешно выступила на всероссийском медиафоруме «Вся Россия — 2024» в Сочи.
«Поздравляю всех призеров и победителей! И благодарю за профессионализм и твердую гражданскую позицию. Вы делаете очень важную работу, честно, достоверно рассказываете обо всем, что происходит вокруг. И люди вам доверяют», — написал в своем блоге Глава Башкирии Радий Хабиров.
В этом году медиафорум собрал более 1000 участников из 89 регионов России и дружественных государств. В нем участвовали представители СМИ из Беларуси, Абхазии, Казахстана, Китая, Индии, Сербии, Черногории, Италии и Турции. Делегатам и организаторам поступил приветственный адрес Президента России Владимира Путина.
В списке победителей и дипломантов творческих профессиональных конкурсов форума «Вся Россия — 2024» много имен журналистов и названий СМИ из нашей республики, включая информационное агентство «Башинформ». Заслуженные награды лучшим из лучших вручал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
«Большое вам всем спасибо за участие и активность. Уверен, наш форум вам помог найти новые рабочие контакты и обменяться профессиональным опытом», — сказал Владимир Соловьев.
Так, победителем в номинации «Спецпроект/акция года», на которую поступило из разных регионов России 252 заявки, стал «Башинформ» и его главный редактор Руслан Шарафутдинов и корреспондент Альфия Аглиуллина за проект «Счастье — это вместе».
«Сначала был официальный указ Главы Башкортостана об объявлении в республике 2024 года Годом особой заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Но „Башинформ“ решил не просто рассказывать о многочисленных мерах поддержки людей с ОВЗ, а дать обратную связь: как инвалиды помогают нашему обществу? Так родилась идея нашего проекта», — рассказал Руслан Шарафутдинов.
Проект «Счастье — это вместе» стал победителем конкурса грантов Главы РБ в сфере СМИ и реализуется за счет средств Фонда грантов Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ и приурочен к Году заботы о людях с ОВЗ в регионе.
Как подчеркнул главный редактор «Башинформа», профессионализм должен быть во всем и всегда.
«В данном проекте — особенно, учитывая статус наших героев — людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому предварительно мы провели обучение команды, занятой в проекте», — добавил Руслан Шарафутдинов.
Лекции об особенностях общения с «особенными» людьми, юридической специфике таких материалов, формах взаимодействия и других нюансах журналистам читали врачи, юристы, представители соцзащиты и другие специалисты.
«В итоге у нас все получилось. Еженедельно на сайте „Башинформа“ публикуется одна история о человеке или даже семье, которые, в силу обстоятельств, потеряли здоровье, но не потеряли себя, а, напротив, приобрели очень важное знание: настоящее счастье — когда ты нужен родным, близким, обществу. Истории проекта — о людях, которые ежедневно проявляют особую заботу к своей родине, стараются сделать ее лучше, чище добрее, светлее. Кто-то из героев рисует картины, кто-то шьет маскировочные сети для бойцов на СВО, кто-то облагораживает родники или же просто высаживает цветы под окнами своего дома, чтобы радовать прохожих. И, быть может, прочтя о таком человеке, каждый человек задумается о том, что настоящее счастье — это то, которое создается вместе», — заключил главный редактор «Башинформа» Руслан Шарафутдинов.
Напомним, 19 сентября в «Башинформе» состоялось награждение благодарственными письмами участников медиапроекта «Счастье — это вместе». Проект реализуется в партнёрстве с БРОО «Деловые женщины России».
Второе место в номинации «Лучшая группа (аккаунт) СМИ в социальных сетях, мессенджерах» заняла газета «Зианчуринские зори» (главный редактор Виктория Куянова). В этой же номинации третьего места удостоилась газета «Башкортостан» (главный редактор Вадут Исхаков).
Дипломантом в конкурсе «Лучшая газета России 2024 года» стала газета «Восход» из Ишимбая (главный редактор Ольга Киселёва).
Дипломантом в номинации «Спецпроект/акция года» стала газета «Йэшлек» и ее главный редактор Артур Давлетбаков, корреспондент Гульнур Куватова за проект «Творец доброй профессии».
К участию в конкурсе Союза журналистов России на лучшее журналистское произведение 2024 года поступила 671 заявка — более 1400 материалов. Дипломантом конкурса за серию очерков стала специальный корреспондент агентства «Башинформ» Ксения Калинина.
Вместе с ней в списке лучших — корреспондент газеты «Республика Башкортостан» Мария Сныткина, главный редактор газеты «Зианчуринские зори» Виктория Куянова, главный редактор газеты «Йэшлек» Артур Давлетбаков, а также главный специалист телерадиокомпании «Башкортостан» Гульдария Юсупова, ответственный секретарь газеты «Октябрьский нефтяник» Анастасия Нигматуллина, главный редактор журнала «Ватандаш» Рашида Магадеева и заместитель главного редактора газеты «На земле Салавата» Шамиль Ахметшин.
Напомним, год назад Глава Башкортостана Радий Хабиров на форуме современной журналистики «Вся Россия — 2023» в Сочи удостоил журналистов федеральных и республиканских СМИ высоких наград республики.
Орденами генерала Шаймуратова награждены специальный корреспондент отдела политики газеты «Комсомольская правда» Александр Коц, корреспондент ООО Мультимедийный информационный центр «Известия» Эмиль Тимашев, корреспондент АО «Первый канал» Дмитрий Толмачев.
Медали генерала Шаймуратова удостоены корреспондент информагентства «Башинформ» Эдуард Кускарбеков, главный специалист главной редакции информационных программ студии телевидения АО ТРК «Башкортостан» Рафик Ахметшин и редактор редакции оперативного контента студии телевидения АО ТРК «Башкортостан» Ильяс Батыргареев.
«Есть в Башкортостане несколько ребят, которых я могу смело называть военными корреспондентами. Они часто бывают на передовой, видят быт солдат, понимают, каким образом проходят военные действия, и рассказывают об этом. У них непростая задача. Они, с одной стороны, не участники боевых действий, но они подвергаются такому же риску, как и наши бойцы. И при этом еще нужно впитать в себя события, показать и передать другим то, что увидели. В условиях информационной войны это очень важно, люди должны получать объективную и правильную картину, — сказал тогда Радий Хабиров. — И еще одна не менее важная сторона – это то, как живут родные и близкие бойцов, как живет республика, страна, пока они воюют. Об этом тоже надо рассказывать, правильно и объективно».