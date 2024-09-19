В Уфе наградили участников медиапроекта «Счастье – это вместе»

Сегодня, 19 сентября, в «Башинформе» состоялось награждение благодарственными письмами участников медиапроекта «Счастье — это вместе». В Год особой заботы о людях с ОВЗ проект открывает для жителей Башкирии настоящих героев — жителей республики, которые в силу разных обстоятельств потеряли здоровье, но не потеряли себя, а, напротив, приобрели очень важное знание: настоящее счастье — когда ты нужен родным, близким, обществу.
В торжественном мероприятии приняли участие и.о. генерального директора АО ИА «Башинформ» Диля Сагитова, председатель Башкортостанского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловые женщины России» Альбина Фархутдинова, а также герои проекта, истории которых были опубликованы на площадке информагентства.
«Проект „Счастье — это вместе“, прежде всего, это возможность публично сказать „спасибо“ вам, наши уважаемые участники, возможность публичного признания вашего вклада в нашу с вами жизнь, — поприветствовала участников церемонии награждения Диля Сагитова. — В рамках проекта мы рассказываем о людях, которые ежедневно проявляют особую заботу о своей родине, стараются сделать ее лучше, чище добрее, светлее. Кто-то из наших героев пишет стихи, кто-то мастерит окопные свечи для бойцов на СВО, кто-то воспитывает молодое поколение в духе патриотизма. И, быть может, прочтя о таком человеке, каждый задумается о том, что настоящее счастье — это то, которое создается вместе».
Руководитель агентства также отметила, что проект очень актуален и своевременен для Года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Она выразила надежду, что благодаря публикациям на страницах информагентства и в социальных сетях проект «Счастье — это вместе» внесет весомый вклад в развитие движения по поддержке людей с особенностями здоровья.
Одной из первых благодарственное письмо получили амбассадор проекта Гульнара Нафикова.
«Есть огромное количество людей, которые изо дня в день, преодолевая трудности, достигают успехов, как в спорте и в работе, так и в личной жизни. Но, к сожалению, о них мало кто знает. Проект „Счастье — это вместе“ как раз дает эту возможность, он популяризирует людей с инвалидностью и их добрые дела. Именно этим он близок мне и откликается в душе. Я горжусь, что являюсь его амбассадором и очень благодарю организаторов за такую возможность», — сказала она.
Примечательно, что среди героев проекта есть не только взрослые, но и дети, которые ведут активный образ жизни, участвуют в различных мероприятиях, а часть вырученных средств тратят на благотворительность и добрые дела. Например, 10-летний Тамерлан и 7-летняя Розалинда, более известные как дуэт «Очаровашки». Несмотря на диагноз аутизм, дети успешно реализуют свои творческие таланты. В их копилке достижений дипломы победителей и призёров таких конкурсов, как Well Danse, «Орбита талантов», «Излучая прекрасное», «Адмиралтейская звезда», «Ломая барьеры», «Звезда Башкортостана» и другие.
По заведённой традиции часть вырученных от таких выступлений средств семья переводит в различные благотворительные фонды, проводит праздники двора, организовывает поздравления для маломобильных детей, а также ежегодно собирает школьные ранцы с канцелярией для ребятишек, попавших в трудную жизненную ситуацию.
«Мы сами в силах строить нашу жизнь и сделать ее лучше, например, устроить праздник соседей, вместе попить чай, пообщаться, прибраться на детской площадке или в ближайшем парке, поздравить одинокую бабушку с днем рождения. Когда-то я сама нуждалась в такой поддержке и нашла ее в незнакомых людях, соседях. Теперь пришел наш черед платить добром за добро. Мы очень рады, что стали участниками проекта „Счастье — это вместе“. После многочисленных публикаций мне стали звонить совершенно незнакомые люди и просить совета по воспитанию детей с аутизмом, и даже предложили запустить свой творческий проект для особенных детей», — говорит мама детей Элита Плетосу.
Свою поддержку и восхищение героям выразила и партнёр проекта — председатель Башкортостанского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловые женщины России» Альбина Фархутдинова.
«Я хочу сказать вам большое спасибо за ваши примеры, которые мотивируют многих, и не только людей с ОВЗ. Глядя на вас, хочется жить, творить добро. Пусть у вас все сложится так, как вы хотели, всех вам благ и здоровья», - пожелала она участникам мероприятия.
Добавим, в рамках проекта «Счастье — это вместе» ИА «Башинформ» продолжает собирать в свою копилку истории о жителях республики, которые имеют ограничения по здоровью, но не ограничены в своих возможностях. Проект реализуется в партнёрстве с БРОО «Деловые женщины России».
Рассказать о своих земляках, которые, несмотря на некоторые нюансы своей жизни и специфику здоровья, несут в мир свет и доброту, могут все желающие. Мы ждем ваши добрые истории о людях с ОВЗ на электронную почту редакции [email protected] с пометкой «Счастье — это вместе». Истории жителей республики будут публиковаться в специальном разделе на официальном сайте ИА «Башинформ».
Справка
Проект «Счастье — это вместе» стал победителем конкурса грантов Главы РБ в сфере СМИ и реализуется за счет средств Фонда грантов Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ и приурочен к Году заботы о людях с ОВЗ в РБ.
Фонд грантов Главы Республики Башкортостан играет важную роль в поддержке социально значимых проектов и инициатив в регионе. Цифры, представленные фондом, впечатляют. За 2020–2024 годы Фонд провел 17 конкурсов, поддержал 745 социально значимых проектов из 3692 поданных заявок. Общая сумма грантовой поддержки составила более 1,2 млрд рублей, из них 852,5 млн рублей из бюджета республики и 364,86 млн рублей за счет софинансирования Фонда президентских грантов.
«У нас хорошо выстроена система грантовой поддержки. За последние пять лет институты гражданского общества получили такую поддержку почти на 1,5 млрд рублей. Наш некоммерческий сектор активно участвует в конкурсах Фонда грантов Главы Башкортостана и Фонда президентских грантов», - отмечал Радий Хабиров.
Фонд грантов Главы РБ проводит конкурсы на получение грантов, что способствует разнообразию и качеству предлагаемых идей. А самое главное, что за каждым проектом, за каждым добрым делом стоят люди — и те, кто создают, разрабатывают, и те, кто получают — благополучатели.