В Уфе наградили участников медиапроекта «Счастье – это вместе»

Руководитель агентства также отметила, что проект очень актуален и своевременен для Года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Она выразила надежду, что благодаря публикациям на страницах информагентства и в социальных сетях проект «Счастье — это вместе» внесет весомый вклад в развитие движения по поддержке людей с особенностями здоровья.

Одной из первых благодарственное письмо получили амбассадор проекта Гульнара Нафикова.

«Есть огромное количество людей, которые изо дня в день, преодолевая трудности, достигают успехов, как в спорте и в работе, так и в личной жизни. Но, к сожалению, о них мало кто знает. Проект „Счастье — это вместе“ как раз дает эту возможность, он популяризирует людей с инвалидностью и их добрые дела. Именно этим он близок мне и откликается в душе. Я горжусь, что являюсь его амбассадором и очень благодарю организаторов за такую возможность», — сказала она.

Примечательно, что среди героев проекта есть не только взрослые, но и дети, которые ведут активный образ жизни, участвуют в различных мероприятиях, а часть вырученных средств тратят на благотворительность и добрые дела. Например, 10-летний Тамерлан и 7-летняя Розалинда, более известные как дуэт «Очаровашки». Несмотря на диагноз аутизм, дети успешно реализуют свои творческие таланты. В их копилке достижений дипломы победителей и призёров таких конкурсов, как Well Danse, «Орбита талантов», «Излучая прекрасное», «Адмиралтейская звезда», «Ломая барьеры», «Звезда Башкортостана» и другие.

По заведённой традиции часть вырученных от таких выступлений средств семья переводит в различные благотворительные фонды, проводит праздники двора, организовывает поздравления для маломобильных детей, а также ежегодно собирает школьные ранцы с канцелярией для ребятишек, попавших в трудную жизненную ситуацию.

«Мы сами в силах строить нашу жизнь и сделать ее лучше, например, устроить праздник соседей, вместе попить чай, пообщаться, прибраться на детской площадке или в ближайшем парке, поздравить одинокую бабушку с днем рождения. Когда-то я сама нуждалась в такой поддержке и нашла ее в незнакомых людях, соседях. Теперь пришел наш черед платить добром за добро. Мы очень рады, что стали участниками проекта „Счастье — это вместе“. После многочисленных публикаций мне стали звонить совершенно незнакомые люди и просить совета по воспитанию детей с аутизмом, и даже предложили запустить свой творческий проект для особенных детей», — говорит мама детей Элита Плетосу.

Свою поддержку и восхищение героям выразила и партнёр проекта — председатель Башкортостанского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловые женщины России» Альбина Фархутдинова.

«Я хочу сказать вам большое спасибо за ваши примеры, которые мотивируют многих, и не только людей с ОВЗ. Глядя на вас, хочется жить, творить добро. Пусть у вас все сложится так, как вы хотели, всех вам благ и здоровья», - пожелала она участникам мероприятия.