Преемственность поколений: в рамках проекта «Атайсал» жители Башкирии сохраняют наследие предков

Степень порядочности человека, его великодушия, доброты определяется очень просто — неравнодушием, пониманием, состраданием. Порядочный человек никогда не обидит ребенка, это претит ему, всегда поможет тому, кто нуждается в этой помощи, не пройдет мимо того, что ему не по душе, будь то сломанная скамейка или необустроенный родник. И если применять такое определение порядочности к жителям Башкирии, то, без преувеличения, можно сказать, что с этим нравственным показателем у них все в порядке. Два года назад по инициативе Главы республики в регионе был запущен проект «Атайсал», первоначальной целью которого было желание обратить внимание меценатов и благотворителей на их малую родину и призвать помочь своим землякам.

Но, как показало время, не только люди с определенным финансовым достатком хотят помочь своей малой родине. За два года было реализовано более 13,5 тысячи проектов на общую сумму 900 млн рублей. И больших, таких как строительство мечетей, храмов, ремонт ФАПов и школ, и малых. К примеру, в Агидели инициативные жители установили памятный камень «Здесь начинался город Агидель 1980» и собрали деньги на выпуск книги поэта-песенника Рамзины Тимировой.

Информационное агентство «Башинформ» неоднократно писал и о проектах, и о людях. Но далеко не все было опубликовано. Пожалуй, надо было написать материал о том, что движет ими, когда они берутся за проект.

Хотя это можно обозначить всего несколькими словами: «порядочность» и «желание помочь», «привычка к порядку», которые всегда были присущи жителям Башкирии. И совершенно закономерно, что проект «Атайсал» перерос в этом году в Год полезных дел для малой родины, для земли своих дедов и прадедов.

И в ходе подготовки материалов журналисты агентства не раз встречались с удивительными историями связи поколений. Так, к примеру, в Аургазинском районе отец подарил землякам храм, а спустя 20 лет его дочь помогла его отремонтировать. В 2002 году в селе Чувашские Карамалы появилась часовня. Уроженец этого населенного пункта, академик Академии горных наук, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности России Василий Николаев построил ее в честь 260-летия со дня образования села. А спустя два десятилетия его дочь, Елена Николаева, помогла отремонтировать храм. Благодаря ее спонсорской помощи капитально обновили фасад, отремонтировали лестницу, крышу, водоотводные трубы, освежили внутреннюю отделку, заменили окна на пластиковые, провели электричество. На территории храма установили бронзовый памятник Святителю Василию Великому, уложили вокруг него брусчатку, высадили голубые ели.

Не менее знаковая история произошла и в Архангельском районе. В свое время в селе Узунларово по инициативе одного из местных жителей появился обелиск павшим воинам Великой Отечественной. С годами памятник пришел в негодный вид. Решить вопрос с его обновлением взялся заместитель премьер-министра правительства Башкирии Азат Бадранов, внук того самого инициативного сельчанина.

«Прогуливаясь этим летом по Узунларово, родному селу своей мамы, увидел в заброшенном и запущенном состоянии обелиск павшим воинам Великой Отечественной войны. Объяснение запущенности было простым, у здания школы был возведен новый и современный памятник, а про этот обелиск на окраине села постепенно забыли. Да и денег у сельсоветов, где экономическая жизнь оставляет желать лучшего, практически нет», - объяснил свое решение вице-премьер регионального правительства.

Через несколько месяцев в Узунларово вновь был торжественный повод, который собрал всех сельчан. Состоялось открытие мемориальной доски, посвященного «Далеким предкам, бравшим Париж и защитившим Отечество в 1812 году» [такая надпись высечена на памятной доске – прим. ред.]. Ранее «Башинформ» писал о том, что искать информацию о выходцах села, принимавших участие в войне с французами, помогал искать директор национальной библиотеки Марат Зулькарнаев.

Вот так, с реставрации наследия своего деда, Азат Шамилевич стал меценатом, который по мере возможности помогает своей малой родине. Для воспитанников музыкальной школы в селе Архангельское закупил сценические наряды: башкирские и русские народные костюмы, а также костюмы для кураистов и барабанщиков. Для школы в селе Узунларово приобрел спортивный инвентарь, а для местного Дома культуры – синтезатор и баян.

Учитывая отношение Азата Бадранова к теме Отечественных войн и истории своей страны, для близких и коллег его желание уйти добровольцем в зону проведения СВО было неудивительным. Вот уже пять месяцев лейтенант Бадранов находится на передовой в составе башкирского батальона имени Шаймуратова. Недавно он вернулся домой в краткосрочный отпуск.

«Пять месяцев СВО и первый день краткосрочного отпуска. Оглядываясь назад, ни о чем не жалею. Самое важное для меня всё это время — это быть полезным нашим бойцам и быть полезным республике в реализации её политики на СВО. И политика эта известна, Радий Фаритович настроил систему органов власти республики на тотальную поддержку СВО и наших военнослужащих», - признался он в своих соцсетях.

Редакция агентства «Башинформ» продолжает собирать истории жителей республики, которые вносят свою лепту в Год полезных дел для малой родины. Истории своих неравнодушных земляков можете прислать на электронную почту [email protected].