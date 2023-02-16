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Сегодня, 12:35

В Башкирии за два года в рамках проекта «Атайсал» реализованы более 13,5 тысячи полезных дел

пресс-служба администрации Кармаскалинского района
Фото:пресс-служба администрации Кармаскалинского района

2023 год в республике Главой региона был объявлен Годом полезных дел для малой родины. По сути, как ранее писал «Башинформ», тематический год стал продолжением проекта «Атайсал», который стартовал в 2021 году, также по инициативе руководителя региона. За это время на сайте разместили более 14,5 тысячи заявок, 13,5 тысячи из них уже реализованы. Участниками проекта добрых дел стали 3,6 тысячи человек. Общая сумма реализованных проектов составила 900 млн рублей.

К примеру, уроженец села Подлубово Кармаскалинского района Михаил Малюшин - доктор Российской академии естественных наук, кандидат технических наук, известный преподаватель стал одним из самых активных участников проекта. Несмотря на то, что еще в 5-летнем возрасте вместе с мамой переехал в Якутию, о родном Башкортостане не забывает.

Благодаря его финансовой поддержке в свет вышли шесть книг, в том числе о героях Великой Отечественной войны - уроженцах Кармаскалинского района, и о Подлубовской школе. Он помог отремонтировать классы в образовательной организации родного села, местный детсад, библиотеку. Закупил для клуба зрительские кресла и открыл зал трудовой доблести в администрации района.

Еще один кармаскалинец, уроженец села Бузовьязы Рафаиль Нурмухамедов успешно трудится в нефтяной сфере. И уже многие годы помогает родному району. Меценат поддерживает Кармаскалинскую среднюю школу №1, построил в райцентре две современные спортивные площадки, много внимания уделял благоустройству, профинансировал капремонт мемориала Славы в парке Победы села Кармаскалы. В 2021 году благодаря поддержке Рафаиля Нурмухамедова уже в рамках проекта «Атайсал» в парке обновили плиты с именами ушедших на фронт кармаскалинцев, провели капремонт детсада в Бузовьязах, обустроили парк культуры и отдыха «Ак-куль» в Кармаскалах.

Уже завтра, 17 февраля, активные участники проекта «Атайсал» встретятся в городе Туймазы, где пройдет третий муниципальный форум «Моя малая родина – Атайсал». В нем примут участие представители из 11 муниципалитетов (город Октябрьский, Альшеевский, Бакалинский, Белебеевский, Бижбулякский, Буздякский, Ермекеевский, Давлекановский, Туймазинский, Чекмагушевский и Шаранский районы). 

Автор:Ляйсан Закирова
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