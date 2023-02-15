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Вчера, 15:53

В Башкирии пройдет форум «Моя малая Родина — Атайсал»

В Башкирии 17 февраля пройдет муниципальный форум «Моя малая Родина — Атайсал», участниками которого станут представители Альшеевского, Бакалинского, Белебеевского, Бижбулякского, Буздякского, Ермекеевского, Давлекановского, Туймазинского, Чекмагушевского и Шаранского районов, а также делегаты из города Октябрьского.

Об этом со ссылкой на главу Туймазинского района Айдара Суфиянова сообщили в ЦУР республики. По информации руководителя администрации, в рамках мероприятия состоятся тематические секции, дискуссионные площадки, деловые игры, выставки, встречи с меценатами проекта «Атайсал», праздничный концерт и т. д.

Местом для форума станет дворец культуры «Родина» в Туймазах. Начало события — в 10.00.

Как ранее писал «Башинформ», общий размер помощи земляков своим городам и районам по проекту «Атайсал» превысил 1 миллиард рублей. Масштабная инициатива запущена по инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова. 

Напомним, решением руководителя региона 2023-й год в республике объявлен Годом полезных дел для малой родины.

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