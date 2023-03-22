«Сейчас мое время пришло»: директор нацбиблиотеки Башкирии Марат Зулькарнаев о своем участии в СВО

19 марта в Башкирию, как ранее писал «Башинформ», в краткосрочный отпуск вернулась еще одна партия мобилизованных участников спецоперации. Среди тех, кто вернулся на родину спустя полгода в краткосрочный отпуск - директор национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Марат Зулькарнаев. Он дал интервью, в котором рассказал о своей службе и о том, чувствуют ли бойцы поддержку республики.

- Как проходит ваша служба?

- В 2000 году я окончил военную кафедру при БашГУ в звании лейтенанта. В 2001 году, когда мы выпустились из университета, многие ребята были направлены в военные части служить. Я поступил в аспирантуру, выбрал другой путь. Когда я пришел в военкомат, мне сказали: “Ты же учишься. Придет время, призовем”. И сейчас мое время пришло, я получил повестку в период частичной мобилизации. И был направлен в полк, который на 99% состоит из бойцов из Башкортостана. С начала октября находимся в зоне СВО. Мне очень приятно, что рядом с нами есть ребята, которые служили в рядах Вооруженных сил России, те, кто проходил контрактную службу, локальные войны, горячие точки. Их опыт для нас очень важен, поэтому хочу сказать им спасибо за то, что они нас всему обучают!

- Как настроение наших военнослужащих?

- Моральный дух ребят на высоком уровне благодаря поддержке нашей республики. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Радия Фаритовича, глав администраций и муниципальных образований, руководителей общественных организаций, предпринимателей за оказание такой гуманитарной, материальной и духовной помощи. Именно благодаря этому ребята чувствуют себя хорошо. Бойцы из других регионов, когда узнают, что мы из Башкирии, даже завидуют.

- Почему?

- Говорят: «Мы видим, сколько гуманитарной помощи через наши блокпосты проходит из вашей республики». Даже если в каком-то полку служат только 1-2 человека из Башкирии, гумконвой их находит и передает посылки. Каждый чувствует заботу республики. Даже когда я хотел создать агитационный уголок башкирский, привезли все необходимое. Я благодарен своим коллегам за реальную помощь, собрали нам книги.

А еще, когда нам пишут дети, когда мы получаем от них письма, на Новый год или на 23 февраля, нам действительно так тепло, что нас любят, что нас ждет такая большая единая семья. Это все благодаря организации работы руководства нашей республики. Поэтому никто там себя покинутым, брошенным не чувствует. Все знают, что за нами республика, с нами ее жители, наши родные и близкие.

- Какие планы на отпуск и на дальнейшую службу?

- У нас отпуск небольшой, 29 марта мы выдвигаемся, убываем с личным составом обратно в зону СВО. Планы - продолжать службу. Хотел бы и на гражданке, здесь, в республике, потом продолжить свою работу. Мы продолжаем работу и по обществу краеведов. Спасибо большое Азату Шамилевичу [Бадранову - прим. ред.], в сентябре мы в Узунларово Архангельского района установили мемориальную доску участником Великой Отечественной войны 1812 года [Марат Минигалеевич до призыва подробно изучал архивы, чтобы найти информацию для мемориальной доски, а Азат Бадранов поспособствовал ее открытию - прим. ред.]. Даже появление маленького уголка музея и библиотеки в зоне СВО было сделано не для личного пиара Зулькарнаева, а для того, чтобы нашим бойцам было приятно, что частичка нашей республики там есть.

Ранее «Башинформ» писал о том, что стараниями Марата Зулькарнаева в Запорожской области создали музей и библиотеку. Там собраны книги по истории Великой Отечественной войны, а экспозиция посвящена военной истории и культуре народов нашей республики.

Также мы публиковали видеообращение бойца башкирского батальона с передовой. Он обратился к своим отслужившим и воевавшим землякам, призвал мужчин вступить в ряды добровольцев и принять участие в выполнении задач специальной военной операции.