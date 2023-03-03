Генеральный консул Турции в Казани поблагодарил спасателей из Башкирии за работу в Кахраманмараше

В Уфе накануне состоялась встреча спасателей управления гражданской защиты Уфы и госкомитета РБ по ЧС с генеральным консулом Турецкой Республики в Казани Исметом Эриканом. Мероприятие прошло в неформальной обстановке. От лица турецкого народа генконсул выразил слова искренней благодарности за помощь спасателей-добровольцев Башкортостана в ликвидации последствий землетрясения в Кахраманмараше – одном из наиболее пострадавших от природной стихии городе.

«Большое спасибо за то, что отозвались на нашу беду и приехали на помощь Турции. Мы никогда этого не забудем и надеемся, что впредь вы посетите нашу страну уже для получения позитивных впечатлений и эмоций», – отметил в своем выступлении Исмет Эрикан.

Спасателям были вручены благодарственные письма и памятные подарки. Отмечен был и вклад руководителей учреждений, чьи спасательные подразделения работали в Турецкой Республике: начальника управления гражданской защиты Уфы Рафаэля Ахметова и исполняющего обязанности начальника аварийно-спасательной службы РБ госкомитета РБ по ЧС Тахира Хамидуллина.

«Мы очень переживали за своих ребят. Несмотря на то, что они находились в отпусках, я все равно, как руководитель, отвечал за них. Хотя они писали нам почти каждый день, сообщали, что их хорошо встретили, им есть где жить и они хорошо питаются, не успокоился, пока не встретил их по возвращении живыми и здоровыми на Советской площади», – поделился Рафаэль Михайлович.

Напомним, 25 добровольцев-спасателей из Башкирии на протяжении недели участвовали в ликвидации последствий страшнейшего землетрясения в Турции, произошедшего 6 февраля 2023 года. Они сумели найти живыми 6 человек и извлечь тела 54 погибших.