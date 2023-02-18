В Туймазинском районе прошёл третий муниципальный форум «Моя малая Родина — Атайсал». В нём приняли участие представители Альшеевского, Бакалинского, Белебеевского, Бижбулякского, Буздякского, Ермекеевского, Давлекановского, Туймазинского, Чекмагушевского и Шаранского районов, а также города Октябрьский. Общественный проект «Атайсал» запущен по инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова для придания системности помощи меценатов своей малой родине. Год полезных дел для малой родины, объявленный в 2023 году руководителем региона, стал продолжением проекта, который показал свою эффективность.
Напомним, цикл зональных муниципальных форумов «Моя малая родина — Атайсал» начался 18 ноября 2022 года в Аскино, сообщало информагентство «Башинформ». Второй форум прошёл 9 декабря в Кармаскалах.
В Туймазах участники форума отметили, что сила землячества проявляется не только в проекте «Атайсал», она в Башкирии была всегда, в силу менталитета жителей республики.
Туймазинцы рассказали гостям о своём родном крае и отметили, что проект «Атайсал», инициированный Главой Башкирии Радием Хабировым, оказался востребованным и актуальным для жителей республики.
«Наше преимущество — территория. Граница двух республик, плодородная почва, богатая природа. Мы гостеприимные, у нас прекрасный отдых на озере Кандрыкуль. Всем известна наша сельхозпродукция — это туймазинские огурцы и помидоры, конечно же колбаса, а теперь еще и мебельный кластер. Наши жители креативные, умеющие хорошо работать и так же отдыхать. Кроме того, мы очень спортивные. У нас развитая инфраструктура спортивных объектов. Наш край комфортен для жизни и здоровья», — говорит бизнес-шериф Туймазинского района Ирина Токарева.
Руководитель крупного промышленного предприятия Раиль Фахретдинов родился в селе Новые Бишинды, живёт и работает в Октябрьском. При этом он всегда помнит о земляках и помогает своей малой родине. Раиль Фахретдинов выделил средства на строительство в родном селе многофункционального комплекса с ФАП и домом культуры. Восстановил пересохшее озеро Алмакуль, благоустроил прилегающую к нему территорию, запустил в водоём мальков. Обустроил поляну для сабантуев, лыжную трассу. В сёлах Старый и Новый Бишинды установил мемориалы в память о ветеранах Великой Отечественной войны.
«Разрыва с Туймазинским районом никогда не было, потому что в родном краю остаётся дом, память. История благоустройства села началась с восстановления дорогих моему сердцу мест, которые по той или иной причине исчезли. Здесь у нас есть заброшенный яблоневый сад, на его территории был большой пруд. Мы его восстановили, подтянули родниковую воду. Также построили мечеть. В память о своих родных, прошедших войну, и тружениках тыла поставили памятник. Он единственный в своём роде, поскольку эскиз готовили с моих слов. Мы сами были босоногими мальчиками и я в память о моих товарищах и их матерях попросил изобразить их. В селе раньше был деревянный клуб, теперь сельчане видят на его месте добротный, кирпичный клуб с ФАПом. Любой житель может посетить врача, приезжают специалисты и из Туймазов. В клуб проведён интернет, можно посмотреть фильмы, концерты. Для детей организованы различные кружки. Думаю, во многом благодаря всему этому село живёт полноценной насыщенной жизнью. В планах возрождение заброшенного яблоневого сада. Уже в этом году планируем заняться им», — рассказал Раиль Фахретдинов корреспонденту «Башинформа».
О своей малой родине рассказал хозяевам форума выходец из деревни Кусекеево Чекмагушевского района Фарит Гиндуллин.
«В Чекмагушевском районе сделано много, один из основных проектов — дорога. Кроме этого, полностью обновили памятник ветеранам Великой Отечественной войны, поставили новый обелиск. Благоустроили родник, посадили крупномеры, принимаем участие в программе местных инициатив. Приятно, что проект „Атайсал“ живёт и стремительно набирает обороты, а форум „Моя малая Родина — Атайсал“ становится брендом Башкирии. Для меня проект „Атайсал“ родной, поскольку я был одним из первых, кто участвовал в его разработке. После его запуска сделано очень много. Сейчас продолжаю много работать над проектом „Атайсал“, также стал координатором регионального проекта „Доступный спорт“», — говорит бизнесмен.
Гостям форума туймазинцы рассказали о своих героях «Атайсала». В их числе путешественник и писатель, лауреат премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства Камиль Зиганшин. В Туймазах в день форума открыли музей, посвящённый его деятельности и творчеству.
В 2011 году Камиль Зиганшин учредил конкурс «Юное дарование Туймазинского района» для раскрытия творческого потенциала и воспитания в детях любви к своей родине В нём приняли участие более 800 школьников. В прошлом году Камиль Зиганшин организовал в Туймазах первую всероссийскую литературную премию «Душа природы» международного масштаба. Добавим, Камиль Зиганшин в рамках проекта «Атайсал» инициировал конкурс легенд.
Ринат Шайдуллин закупил для туймазинских школ интерактивное оборудование, в детском саду установлена игровая площадка. Оказана помощь мечети. Выполнен ремонт в СДК, ФАП. Проложен мост через реку Агир. Во время пандемии короновирусной инфекции предприятие, которым руководит Ринат Шайдуллин, шило защитные маски, население получило их безвозмездно. Сейчас меценат регулярно оказывает гуманитарную помощь землякам, выполняющим боевые задачи в зоне СВО и продолжает помогать ветеранам и семьям с детьми-инвалидами.
Ильдар Еникеев способствовал организации кадетских классов в школе номер три села Серафимовское. Приобрёл для них автобус и теперь кадеты ездят на экскурсии в Уфу и соревнования военно-патриотического направления.
Усилия Артура Терегулова помогли вывести туймазинский футбольный клуб «Спартак» в число лучших. Также поддерживает спорт в Туймазинском районе и Венер Гимазетдинов. В родной школе он развивает лыжный спорт и волейбол.
Участники форума пришли к выводу, что проект «Атайсал» работает и приносит свои плоды. Он помогает организовать взаимодействие между земляками и родными селом,
«Где бы мы ни находились, куда бы мы не уехали, какой бы у нас ни был материальный достаток, всё равно будем вспоминать нашу малую родину — парное молоко, которое наливала мама по утрам, запах душицы и мёда, свежескошенного сена и другие дорогие сердцу воспоминания. Память возвращает нас в самое начало, когда мы абсолютно чисты, и наполнены радостью просто жить. Именно эта сила — двигатель наших проектов, идей и единение нашего общества в отдельно взятой деревне, республике и России», — резюмировал первый заместитель руководителя администрации Главы Башкортостана Урал Кильсенбаев.
Марафон добрых дел для малой родины в нашей республике стартовал еще в 2021 году, когда объявили социальный проект «Атайсал». Напомним, «Атайсал» в переводе с башкирского языка означает «земля отцов», «малая родина». Благодаря проекту выполнены тысячи больших и малых добрых дел. Через проект «Атайсал» жители городов, сёл и деревень республики могут обозначить свои проблемы, показать, в каких направлениях требуется помощь, а успешные выходцы из небольших городов или сёл помогают своей малой родине. К проекту подключились известные политики, бизнесмены, общественные деятели. «Башинформ» собрал топ самых запоминающихся проектов, которые наши земляки успели уже реализовать.
Как ранее писал «Башинформ», общий размер помощи земляков своим городам и районам по проекту «Атайсал» превысил один миллиард рублей.