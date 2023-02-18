«В Чекмагушевском районе сделано много, один из основных проектов — дорога. Кроме этого, полностью обновили памятник ветеранам Великой Отечественной войны, поставили новый обелиск. Благоустроили родник, посадили крупномеры, принимаем участие в программе местных инициатив. Приятно, что проект „Атайсал“ живёт и стремительно набирает обороты, а форум „Моя малая Родина — Атайсал“ становится брендом Башкирии. Для меня проект „Атайсал“ родной, поскольку я был одним из первых, кто участвовал в его разработке. После его запуска сделано очень много. Сейчас продолжаю много работать над проектом „Атайсал“, также стал координатором регионального проекта „Доступный спорт“», — говорит бизнесмен.

Гостям форума туймазинцы рассказали о своих героях «Атайсала». В их числе путешественник и писатель, лауреат премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства Камиль Зиганшин. В Туймазах в день форума открыли музей, посвящённый его деятельности и творчеству.

В 2011 году Камиль Зиганшин учредил конкурс «Юное дарование Туймазинского района» для раскрытия творческого потенциала и воспитания в детях любви к своей родине В нём приняли участие более 800 школьников. В прошлом году Камиль Зиганшин организовал в Туймазах первую всероссийскую литературную премию «Душа природы» международного масштаба. Добавим, Камиль Зиганшин в рамках проекта «Атайсал» инициировал конкурс легенд.

Ринат Шайдуллин закупил для туймазинских школ интерактивное оборудование, в детском саду установлена игровая площадка. Оказана помощь мечети. Выполнен ремонт в СДК, ФАП. Проложен мост через реку Агир. Во время пандемии короновирусной инфекции предприятие, которым руководит Ринат Шайдуллин, шило защитные маски, население получило их безвозмездно. Сейчас меценат регулярно оказывает гуманитарную помощь землякам, выполняющим боевые задачи в зоне СВО и продолжает помогать ветеранам и семьям с детьми-инвалидами.

Ильдар Еникеев способствовал организации кадетских классов в школе номер три села Серафимовское. Приобрёл для них автобус и теперь кадеты ездят на экскурсии в Уфу и соревнования военно-патриотического направления.

Усилия Артура Терегулова помогли вывести туймазинский футбольный клуб «Спартак» в число лучших. Также поддерживает спорт в Туймазинском районе и Венер Гимазетдинов. В родной школе он развивает лыжный спорт и волейбол.

Участники форума пришли к выводу, что проект «Атайсал» работает и приносит свои плоды. Он помогает организовать взаимодействие между земляками и родными селом,

«Где бы мы ни находились, куда бы мы не уехали, какой бы у нас ни был материальный достаток, всё равно будем вспоминать нашу малую родину — парное молоко, которое наливала мама по утрам, запах душицы и мёда, свежескошенного сена и другие дорогие сердцу воспоминания. Память возвращает нас в самое начало, когда мы абсолютно чисты, и наполнены радостью просто жить. Именно эта сила — двигатель наших проектов, идей и единение нашего общества в отдельно взятой деревне, республике и России», — резюмировал первый заместитель руководителя администрации Главы Башкортостана Урал Кильсенбаев.