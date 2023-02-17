Урал Кильсенбаев: Жители Башкирии во время проведения СВО активно включились в «Атайсал»

В Башкирии 17 февраля проходит муниципальный форум «Моя малая Родина — Атайсал». К туймазинцам приехали первый заместитель руководителя администрации Главы Башкортостана Урал Кильсенбаев, представители Альшеевского, Бакалинского, Белебеевского, Бижбулякского, Буздякского, Ермекеевского, Давлекановского, Туймазинского, Чекмагушевского и Шаранского районов, а также города Октябрьского.

Напомним, общественный проект «Атайсал» запущен по инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова для придания системности помощи меценатов своей малой родине. Год полезных дел для малой родины, объявленный в 2023 году руководителем региона, стал продолжением проекта «Атайсал», который показал свою эффективность.

Урал Кильсенбаев в беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ» сказал, что проект «Атайсал» живёт и динамично развивается. Причём он стал гораздо глубже по значимости. Речь идёт о специальной военной операции, башкирских воинах, выполняющих боевые задачи, и жителях Башкирии, помогающих им.

«Проект „Атайсал“ — это духовное отношение к своей малой родине и то, в чëм оно выражается. Мы видим сейчас, в период проведения СВО, как много разных людей, начиная от простых бабушек, заканчивая крупными предпринимателями, все включились в проект „Атайсал“. Кто-то вяжет носки, варежки. Кто-то — переоборудует грузовики под бани для башкирских воинов на Донбассе. Они все вместе помогают через наших бойцов своей малой родине», — подчеркнул Урал Кильсенбаев.

Цикл зональных муниципальных форумов «Моя малая родина — Атайсал» начался 18 ноября в Аскино, сообщало информагентство «Башинформ». Второй форум прошёл в Кармаскалах.

«Мы подведём промежуточные итоги 5 мая, на республиканском форуме в Уфе, где нас ожидает очень интересная беседа с выходцами из нашей республики, земляками, известными людьми. На сегодняшний день, нужно отметить, реализуется огромное количество проектов. Если посмотреть на заявленные проекты, их сумма уже превышает 1 млрд рублей. Это, конечно, многого стоит, учитывая то, что бюджета республиканского или федерального у проекта нет. Это полностью инициатива народа, выходцев из нашей республики, жителей из сёл, деревень, которые делают благо для общества, для своей малой родины», — сказал Урал Кильсенбаев.

По словам Урала Кильсенбаева, разные категории людей — главы сельских поселений, бизнес-омбудсмены, предприниматели, сельчане, — их всех объединяет сила землячества и единства.

Напомним, «Атайсал» в переводе с башкирского языка означает «земля отцов», «малая родина». Благодаря проекту выполнены тысячи больших и малых добрых дел. Через проект «Атайсал» жители городов, сёл и деревень республики могут обозначить свои проблемы, показать, в каких направлениях требуется помощь, а успешные выходцы из небольших городов или сёл помогают своей малой родине. К проекту подключились известные политики, бизнесмены, общественные деятели.

Как ранее писал «Башинформ», общий размер помощи земляков своим городам и районам по проекту «Атайсал» превысил один миллиард рублей.

Добавим, решением руководителя региона 2023 год в республике объявлен Годом полезных дел для малой родины.