Новости Башкортостана и Уфы
74.76
0
79.61
-0.37
82.98
-2.16
-21 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 17:17

Урал Кильсенбаев: Жители Башкирии во время проведения СВО активно включились в «Атайсал»

Эдуард Кускарбеков
Фото:Эдуард Кускарбеков

В Башкирии 17 февраля проходит муниципальный форум «Моя малая Родина — Атайсал». К туймазинцам приехали первый заместитель руководителя администрации Главы Башкортостана Урал Кильсенбаев, представители Альшеевского, Бакалинского, Белебеевского, Бижбулякского, Буздякского, Ермекеевского, Давлекановского, Туймазинского, Чекмагушевского и Шаранского районов, а также города Октябрьского.

Напомним, общественный проект «Атайсал» запущен по инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова для придания системности помощи меценатов своей малой родине. Год полезных дел для малой родины, объявленный в 2023 году руководителем региона, стал продолжением проекта «Атайсал», который показал свою эффективность. 

Урал Кильсенбаев в беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ» сказал, что проект «Атайсал» живёт и динамично развивается. Причём он стал гораздо глубже по значимости. Речь идёт о специальной военной операции, башкирских воинах, выполняющих боевые задачи, и жителях Башкирии, помогающих им.

«Проект „Атайсал“ — это духовное отношение к своей малой родине и то, в чëм оно выражается. Мы видим сейчас, в период проведения СВО, как много разных людей, начиная от простых бабушек, заканчивая крупными предпринимателями, все включились в проект „Атайсал“. Кто-то вяжет носки, варежки. Кто-то — переоборудует грузовики под бани для башкирских воинов на Донбассе. Они все вместе помогают через наших бойцов своей малой родине», — подчеркнул Урал Кильсенбаев.

Цикл зональных муниципальных форумов «Моя малая родина — Атайсал» начался 18 ноября в Аскино, сообщало информагентство «Башинформ». Второй форум прошёл в Кармаскалах.

«Мы подведём промежуточные итоги 5 мая, на республиканском форуме в Уфе, где нас ожидает очень интересная беседа с выходцами из нашей республики, земляками, известными людьми. На сегодняшний день, нужно отметить, реализуется огромное количество проектов. Если посмотреть на заявленные проекты, их сумма уже превышает 1 млрд рублей. Это, конечно, многого стоит, учитывая то, что бюджета республиканского или федерального у проекта нет. Это полностью инициатива народа, выходцев из нашей республики, жителей из сёл, деревень, которые делают благо для общества, для своей малой родины», — сказал Урал Кильсенбаев.

По словам Урала Кильсенбаева, разные категории людей — главы сельских поселений, бизнес-омбудсмены, предприниматели, сельчане,  — их всех объединяет сила землячества и единства.

Напомним, «Атайсал» в переводе с башкирского языка означает «земля отцов», «малая родина». Благодаря проекту выполнены тысячи больших и малых добрых дел. Через проект «Атайсал» жители городов, сёл и деревень республики могут обозначить свои проблемы, показать, в каких направлениях требуется помощь, а успешные выходцы из небольших городов или сёл помогают своей малой родине. К проекту подключились известные политики, бизнесмены, общественные деятели.

Как ранее писал «Башинформ», общий размер помощи земляков своим городам и районам по проекту «Атайсал» превысил один миллиард рублей.

Добавим, решением руководителя региона 2023 год в республике объявлен Годом полезных дел для малой родины.

Читайте по теме
Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика