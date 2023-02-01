Газета «Атайсал» объявила о старте акции о благотворителях

Газета «Атайсал» объявила о старте акции, посвященной благотворителям, «Мой Атайсал». Участники акции должны сделать какое-то благое, значимое, полезное дело для малой родины и написать об этом статью, либо попросить журналистов помочь осветить свой труд. В течение года статьи и очерки о благодетелях будут печататься на страницах газеты и сайта «Атайсал».

— Глава Башкортостана Радий Хабиров объявил 2023 год Годом полезных дел для малой родины. Слово «атайсал» означает «малая родина, отчизна». В этом году будем писать о тех, кто помогает своей малой родине, — пояснили «Башинформу» в редакции газеты. — В нашем регионе очень много людей, которые любят свой край, свой народ и готовы внести лепту в развитие, в благоустройство своей родной земли. Чтобы показать таких людей большой аудитории, мы объявили акцию «Мой Атайсал». Делайте добро, внесите свою лепту в развитие своего села, деревни, города и напишите про это в нашей газете в течение года. Итоги акции проведем в середине декабря 2023 года. Приглашаем всех присоединиться к нашей акции!

Работу будет оценивать комиссия под руководством директора Сибайского информационного центра Булата Абдрафикова. Члены комиссии — депутат Госдумы Зариф Байгускаров, редактор газеты «Атайсал» Хайдар Тапаков, ответственный секретарь газеты «Атайсал» Резеда Усманова, председатель исполкома курултая башкир Роза Бикбова. В конце года будут подведены итоги акции. Победителей ждут денежные премии.