Камиль Зиганшин: Россияне за рубежом стараются быть счастливыми, но в глубине души тоскуют по Родине

Надо дорожить Родиной, любить край, в котором вырос и никогда, ни при каких обстоятельствах не терять нити с земляками. В этом убеждён знаменитый путешественник и писатель, лауреат премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства Камиль Зиганшин, приехавший к своим землякам на муниципальный форум «Моя малая Родина — Атайсал» в Туймазинском районе.

«Я много путешествовал. За рубежом встречался с соотечественниками, они зачастую позиционируют себя довольными, и даже счастливыми людьми. А стоит познакомиться с ними поближе, оказывается все тоскуют по родине. Я считаю, что мне очень повезло родиться именно в Туймазинском районе, в Кандрах. Может я необъективен, но, на мой взгляд, в Туймазинском районе живут очень творческие, инициативные, интересные люди. Что касается проекта „Атайсал“, то это очень добрая и важная инициатива, он востребован и интересен. Причём это не обязанность, а зов сердца и требование души, возвращение долга земле, на которой ты родился. Проект „Атайсал“ дал мощный толчок, пробудил гены и связь с предками, желание помогать и развивать свой родной край», — сказал Камиль Зиганшин в беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ».