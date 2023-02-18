Камиль Зиганшин: Россияне за рубежом стараются быть счастливыми, но в глубине души тоскуют по Родине

Надо дорожить Родиной, любить край, в котором вырос и никогда, ни при каких обстоятельствах не терять нити с земляками. В этом убеждён знаменитый путешественник и писатель, лауреат премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства Камиль Зиганшин, приехавший к своим землякам на муниципальный форум «Моя малая Родина — Атайсал» в Туймазинском районе.
«Я много путешествовал. За рубежом встречался с соотечественниками, они зачастую позиционируют себя довольными, и даже счастливыми людьми. А стоит познакомиться с ними поближе, оказывается все тоскуют по родине. Я считаю, что мне очень повезло родиться именно в Туймазинском районе, в Кандрах. Может я необъективен, но, на мой взгляд, в Туймазинском районе живут очень творческие, инициативные, интересные люди. Что касается проекта „Атайсал“, то это очень добрая и важная инициатива, он востребован и интересен. Причём это не обязанность, а зов сердца и требование души, возвращение долга земле, на которой ты родился. Проект „Атайсал“ дал мощный толчок, пробудил гены и связь с предками, желание помогать и развивать свой родной край», — сказал Камиль Зиганшин в беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ».
В этот же день в Туймазинской гимназии № 1 открылся музей, посвящённый деятельности и творчеству Камиля Зиганшина. Педагоги и библиотекари отметили, что они гордятся своим именитым земляком и хотели бы, чтобы о нём знали и дети.
«Мы постарались отразить в экспозициях музея насыщенную биографию и богатое творчество Камиля Фарухшиновича Зиганшина. Понятно, всё показать невозможно, поскольку он необъятный человек. Музей создан в основном для детей и их родителей. Наша задача, чтобы они больше читали хороших книг», — говорит учитель гимназии Люция Давлетшина.
«Всегда из своих поездок я привозил эксклюзивные вещи. Вот шаманский бубен адыгейцев. А это бубен буддийского шамана из королевства Бутан. Часть своей коллекции с удовольствием передал музею. Конечно для меня огромная честь и неожиданность, что при жизни открыли музей. Спасибо моим землякам. Музей мне очень понравился, и не потому что он посвящён мне. В нём присутствует светлая, приятная атмосфера. Директор гимназии Румиль Аюпов, педагог Люция Давлетшина вложили много сил и времени, чтобы музей детям понравился. Они уже приходили и были искренне восхищенны экспонатами», — говорит Камиль Зиганшин.
Особенно дети восхищенны рабочим столом, за которым Камиль Зиганшин писал книги и планировал новые путешествия.
Добавим, как ранее передавало информагентство «Башинформ», Камиль Зиганшин инициировал конкурс легенд, который пройдёт в рамках проекта «Атайсал».
В муниципальном форуме «Моя малая Родина — Атайсал» в Туймазах приняли участие представители Альшеевского, Бакалинского, Белебеевского, Бижбулякского, Буздякского, Ермекеевского, Давлекановского, Туймазинского, Чекмагушевского и Шаранского районов, а также города Октябрьского, сообщало информагентство «Башинформ». Общественный проект «Атайсал» запущен по инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова для придания системности помощи меценатов своей малой родине. Год полезных дел для малой родины, объявленный в 2023 году руководителем региона, стал продолжением проекта, который показал свою эффективность.