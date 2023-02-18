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Сегодня, 08:11

В рамках проекта «Атайсал» пройдет конкурс легенд

В рамках проекта «Атайсал» пройдет конкурс легенд. Его инициировал путешественник и писатель Камиль Зиганшин. Об этом сообщается в соцстех программы:

"Прозаик, путешественник, лауреат Премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства, уроженец Туймазинского района Камиль Фарухшинович Зиганшин в рамках  сегодняшнего форума инициировал и запустил республиканский  конкурс легенд".

Как сообщал Башинформ, 17 февраля в Туймазинском районе муниципальный форум «Моя малая Родина — Атайсал», который был запущен Главой Башкирии для придания системности помощи меценатов своей малой родине.

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