В рамках проекта «Атайсал» пройдет конкурс легенд. Его инициировал путешественник и писатель Камиль Зиганшин. Об этом сообщается в соцстех программы:

"Прозаик, путешественник, лауреат Премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства, уроженец Туймазинского района Камиль Фарухшинович Зиганшин в рамках сегодняшнего форума инициировал и запустил республиканский конкурс легенд".

Как сообщал Башинформ, 17 февраля в Туймазинском районе муниципальный форум «Моя малая Родина — Атайсал», который был запущен Главой Башкирии для придания системности помощи меценатов своей малой родине.