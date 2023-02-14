Российские спасатели завершают работу в зоне бедствия в Турции и Сирии

Группировки МЧС России завершают работы в пострадавших от землетрясения Турции и Сирии. Принято решение вывести спасателей из зоны бедствия. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

«Проведение поисково-спасательной операции завершается. К разбору завалов привлечена тяжелая техника. В этой связи президентом принято решение о выводе группировки МЧС России», - сказал он в ходе телемоста с оперативными группами МЧС в Турции и Сирии.

Как ранее писал «Башинформ», Башкирия стала одним из первых российских регионов, направивших спасателей-добровольцев на помощь в ликвидации последствий катастрофы. Им удалось спасти из-под завалов пять человек. Сначала группа спасателей обнаружила живыми семью из трех человек (14-летнего подростка и его родителей), находившихся в вынужденном плену шесть дней. Чуть позже собака-спасатель по кличке Торин помогла найти еще двоих выживших.

Кроме того, Башкирия направила в Турцию 25 тонн гуманитарной помощи: палатки, одеяла, детские вещи и питание, пауэрбанки для электронных устройств и многое другое. Безвозмездную помощь оказали жители, предприятия и бизнес нашей республики.

Напомним, мощнейшее за почти 100 лет землетрясение в Турции произошло 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7. По последним данным, жертвами удара стихии стали более 37 тысяч человек.