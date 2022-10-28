В Башкирии сегодня официально завершилась частичная мобилизация

В Башкирии сегодня, 28 октября, официально, в связи с выполнением установленного для региона плана, завершилась частичная мобилизация. О том, что призыв подойдет к концу именно к этой дате, сообщил военный комиссар Михаил Блажевич.

Мобилизованных жителей республики направили на боевое слаживание в расположения учебных частей в пяти городах: Пензе, Саратове, Казани, Елани и Вольске.

Накануне во время «Прямой линии» Радий Хабиров отметил, что процесс отправки бойцов из запаса в регионе прошел организованно. Он подчеркнул, что сам провожал призванных и видел, как мужчины прощаются со своими семьями.

«Задачу мы выполняли разумно. И хочу выразить слова уважения и признательности тем ребятам, которые ушли в зону СВО. Я сам не раз провожал их и видел, как это происходит ‒ с достоинством, да, с печалью, они прощаются со своими семьями. Они уходят не в туристическое путешествие, а туда, где опасно для жизни и здоровья. Но они достойно ушли, спасибо им. Сейчас задача, и коллеги меня слышат, заботиться об их семьях. Бросим все силы», ‒ сказал Глава Башкирии.

Напомним, по решению руководителя региона из мест боевого слаживания начали возвращать отцов, имеющих троих детей до 16 лет. На «Прямой линии» было озвучено, что домой вернулись более 200 мужчин. Их заместили другими жителями республики, не имеющими отсрочку от мобилизации. Радий Хабиров отметил, что правовых полномочий для возвращения многодетных из зоны СВО у него нет.

«Я действую в рамках тех правовых возможностей, которые у меня есть. А правовые возможности — заместить тех людей, которые находятся в местах боевого слаживания, а не в воинской части непосредственно на территории СВО», - разъяснил руководитель Башкирии.

Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. По плану минобороны России должны были призвать 300 тысяч человек. Первым о завершении призыва объявил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам чиновника, поставленные задачи были выполнены в полном объеме к 17 октября.

В связи с частичной мобилизацией начало осеннего призыва в Башкирии перенесли на 1 месяц. На срочную службу молодых людей начнут отправлять с 1 ноября. Завершится осенняя призывная кампания, как и положено, 31 декабря. Это значит, что ее продолжительность составит два, а не три месяца, как это было раньше.