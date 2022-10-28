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«Прямая линия» Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
28 Октября , 00:03

Радий Хабиров ответил, вернут ли многодетных отцов из зоны СВО

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В ходе прямой линии Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, будут ли возвращать многодетных отцов Башкирии из зоны СВО. Стало известно, что мобилизованных отцов возвращают, только если они находятся в местах боевого слаживания.

— Сложный вопрос. Мы обсуждали это с военным комиссаром — я действую в рамках тех правовых возможностей, которые у меня есть. А правовые возможности — заместить тех людей, которые находятся в местах боевого слаживания, а не в воинской части непосредственно на территории СВО, — пояснил Радий Хабиров. — Здесь надо очень внимательно смотреть и изучать. Но правовых возможностей у меня двигаться дальше нет. Самый главный момент — мы действуем в рамках юридических инструментов, и мы честно отработали этот вопрос по тем, кого могли вернуть. Идти дальше в этом вопросе могут правозащитники в рамках закона.

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