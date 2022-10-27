Радий Хабиров: Задача по частичной мобилизации в Башкирии выполнена

На прямой линии Главы Башкортостана Радию Хабирову поступил вопрос по поводу призыва граждан, у которых трое детей.

Руководитель республики выразил уважение и признательность жителям Башкирии, которые служат в зоне СВО. Глава региона подчеркнул, что он сам провожал призванных и видел, как мужчины прощаются со своими семьями. Они уходят не в туристическое путешествие, а туда, где опасно для жизни и здоровья, отметил Радий Хабиров.

«Безусловно, я понимаю жен, чьи мужья отправились в зону СВО и у которых трое детей до 16 лет. Вы знаете, я принял решение и оно было с понедельника исполнено. В части, касающейся ребят, у которых трое детей до 16 лет, которые в местах боевого слаживания, мы возвращаем их обратно. Порядка 200 человек вернули. Но важно использовать слово «замещаем», поскольку мобилизационную задачу мы должны выполнить. Я каждый раз подчеркиваю – это справедливо. Хотя и двое детей – это тоже справедливо. Очень важно придерживаться юридических норм. Есть разъяснения министерства обороны, как это делается. В этой части мы задачу выполнили, ребята вернулись. Но вместо них мы отправили ребят, которые не имеют подобного рода ограничений для призыва.

Задачу мы выполняли разумно. И хочу выразить слова уважения и признательности тем ребятам, которые ушли в зону СВО. Я сам не раз провожал их и видел, как это происходит ‒ с достоинством, да, с печалью, они прощаются со своими семьями. Они уходят не в туристическое путешествие, а туда, где опасно для жизни и здоровья. Но настолько они достойно ушли и спасибо им. Сейчас задача, и коллеги меня слышат, заботиться об их семьях. Бросим все силы», ‒ отметил Радий Хабиров.

Напомним, Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня проводит четвертую по счету прямую линию с жителями республики. Трансляцию прямой линии смотрите в прямом эфире телеканалов БСТ, Башкортостан 24, «Вся Уфа», «Салям», UTV, «Россия 24» и радиостанций «Радио России», «Юлдаш», а также на страницах Радия Хабирова в социальных сетях.

Текстовую трансляцию «Прямой линии» Главы Башкортостана Радия Хабирова информагентство ведет здесь.